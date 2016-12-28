Cerablusâ€™a dÃ¶nÃ¼ÅŸler sÃ¼rÃ¼yor

Gaziantepâ€™inÂ KarkamÄ±ÅŸÂ ilÃ§esinde barÄ±nan yaklaÅŸÄ±k 100 Suriyeli,Â FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±nda DEAÅžâ€™tanÂ kurtarÄ±lan Halepâ€™e baÄŸlÄ±Â CerablusÂ ilÃ§esine dÃ¶ndÃ¼.
TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetleriÂ MÃ¼ÅŸterek Ã–zel GÃ¶rev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerince, Suriye'nin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndakiÂ Cerablus bÃ¶lgesinde terÃ¶r tehditlerine karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ harekatÄ±nÂ ardÄ±ndan,Â TÃ¼rkiye'de barÄ±nan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±nÂ Cerablus'a dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ sÃ¼rÃ¼yor.
Ãœlkelerine gitmek iÃ§in Gaziantep ValiliÄŸine mÃ¼racaat eden Suriyeliler, alÄ±nan izinlerin ardÄ±ndan aralarÄ±nda kadÄ±n, Ã§ocuk ve yaÅŸlÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu 100 kiÅŸi, KarkamÄ±ÅŸ GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±â€™na geldi.
BavullarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kamyonetlere yÃ¼kledikleri ev eÅŸyalarÄ±nÄ± da beraberlerinde getiren gruptakiler, KarkamÄ±ÅŸ Spor Salonuâ€™ndaki kayÄ±t iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan, gÃ¼venlik kontrolÃ¼nden geÃ§erek Cerablusâ€™a gÃ¶nderildi.
SÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± geÃ§en Suriyeliler, kendilerini bekleyen kamyonetlere binerek, evlerine dÃ¶ndÃ¼.
Daha iyi bir hayat iÃ§in Almanya yollarÄ±na dÃ¼ÅŸen mÃ¼lteciler, hayal ettiklerini bulamÄ±yor. Almanya tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan istatistiklere gÃ¶re, 55 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkesine geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.
ABD, California'da 5,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
Musul operasyonundaki ilerlemenin yavaÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ikinci aÅŸamada Amerikan askerlerinin de cepheye sÃ¼rÃ¼leceÄŸi belirtiliyor
Suriyeli 100 kiÅŸilik grup KarkamÄ±ÅŸ GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'ndan Cerablus'a geÃ§erek Ã¼lkelerine dÃ¶ndÃ¼
Afgan temsilcilerin ve ABD'nin katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± Afganistan'Ä±n geleceÄŸi toplantÄ±sÄ±nda Pakistan, Ã‡in ve Rusya, DEAÅž tehdidine karÅŸÄ± ortak hareket etme ve Taliban ve Afgan hÃ¼kÃ¼meti arasÄ±nda barÄ±ÅŸÄ± tahsis etmek iÃ§in yaptÄ±rÄ±mlarÄ± hafifletme kararÄ± aldÄ±
Ekonomik iflasÄ±n eÅŸiÄŸine gelen MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi, ABD'den 11.5 milyar dolarlÄ±k silah alacak
LÃ¼bnan'da bir otobÃ¼ste patlama meydana geldi. Olayda bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Vladivostok mahkemesi, Ä°ncilâ€™in sinodal tercÃ¼mesini yok etme kararÄ± verdi
PriÅŸtine Belediyesi havai fiÅŸeklerin kamuya aÃ§Ä±k alanlarda patlatÄ±lmasÄ±nÄ± yasakladÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Toner, ABD'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± PKK'nÄ±n Sincar'da herhangi bir rolÃ¼ olmamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi
KaradaÄŸ'da darbe planÄ± iddiasÄ±yla 5 kiÅŸi hakkÄ±nda uluslararasÄ± yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Rusya, ABD'nin PYD merkezli Ã¶rgÃ¼te silah sevkiyatÄ±nda kÄ±sÄ±tlamalarÄ± kaldÄ±rmasÄ±na sert tepki gÃ¶sterdi. Rusya, PYD merkezli devlet dÄ±ÅŸÄ± aktÃ¶rlere verilecek silahlarÄ±n dÃ¼ÅŸmanca bir davranÄ±ÅŸ olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
MÄ±sÄ±r'da bir Ã¼st dÃ¼zey satÄ±nalma gÃ¶revlisinin, milyonlarca dolar tutarÄ±nda rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Trump'a ait New York'taki Trump Tower'da bulunan ÅŸÃ¼pheli paketten oyuncaklar Ã§Ä±ktÄ±
Deyr ez Zur kentine baÄŸlÄ± el-Suvar beldesinde bir kÃ¶yÃ¼ hedef alan hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, 23 sivil Ã¶ldÃ¼
FKÃ– YÃ¼rÃ¼tme Komitesi, UCM'den Ä°srail'in Filistin'deki yerleÅŸim faaliyetlerine iliÅŸkin acilen soruÅŸturma baÅŸlatmasÄ±nÄ± istedi