10:55, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Cerablusâ€™a dÃ¶nÃ¼ÅŸler sÃ¼rÃ¼yor





Suriyeli 100 kiÅŸilik grup KarkamÄ±ÅŸ GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'ndan Cerablus'a geÃ§erek Ã¼lkelerine dÃ¶ndÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gaziantepâ€™inÂ KarkamÄ±ÅŸÂ ilÃ§esinde barÄ±nan yaklaÅŸÄ±k 100 Suriyeli,Â FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±nda DEAÅžâ€™tanÂ kurtarÄ±lan Halepâ€™e baÄŸlÄ±Â CerablusÂ ilÃ§esine dÃ¶ndÃ¼. TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetleriÂ MÃ¼ÅŸterek Ã–zel GÃ¶rev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerince, Suriye'nin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndakiÂ Cerablus bÃ¶lgesinde terÃ¶r tehditlerine karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ harekatÄ±nÂ ardÄ±ndan,Â TÃ¼rkiye'de barÄ±nan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±nÂ Cerablus'a dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ sÃ¼rÃ¼yor. Ãœlkelerine gitmek iÃ§in Gaziantep ValiliÄŸine mÃ¼racaat eden Suriyeliler, alÄ±nan izinlerin ardÄ±ndan aralarÄ±nda kadÄ±n, Ã§ocuk ve yaÅŸlÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu 100 kiÅŸi, KarkamÄ±ÅŸ GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±â€™na geldi. BavullarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kamyonetlere yÃ¼kledikleri ev eÅŸyalarÄ±nÄ± da beraberlerinde getiren gruptakiler, KarkamÄ±ÅŸ Spor Salonuâ€™ndaki kayÄ±t iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan, gÃ¼venlik kontrolÃ¼nden geÃ§erek Cerablusâ€™a gÃ¶nderildi. SÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± geÃ§en Suriyeliler, kendilerini bekleyen kamyonetlere binerek, evlerine dÃ¶ndÃ¼.

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