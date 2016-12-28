10:40, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Moskova'dan, Afganistan'a yaptÄ±rÄ±mlarÄ± esnetme kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusyada dÃ¼n dÃ¼zenlenen Ã¼Ã§lÃ¼ zirvede bÃ¶lgedeki DEAÅž tehdidi ve Afganistan'Ä±n geleceÄŸi ele alÄ±ndÄ±. Zirvede Afganistan'Ä±n yer almamasÄ± ise dikkat Ã§ekmiÅŸti.

Afganistan istihbarat baÅŸkanÄ± Masum Stanakzai, Pakistan, Rusya ve Ã‡in'i DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadelede Taliban'la iÅŸbirliÄŸi yapmakla suÃ§ladÄ± ve Ã¼lkesinin zirveye Ã§aÄŸrÄ±lmamasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. Ancak dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Afganistan'Ä±n da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde yapÄ±lacak gÃ¼venlik zirvelerine dahil edileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.



Rusya, Ã‡in ve Pakistan, Afganistan'da bÃ¼yÃ¼yen DEAÅž tehdidi ve gÃ¼venlik tehdidinin bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda uyarÄ±da bulundu.

Moskova'da bir araya gelen Ã¼Ã§ Ã¼lkenin temsilcilerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ardÄ±ndan Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â Afgan hÃ¼kÃ¼metini gelecekte bu konudaki mÃ¼zakerelere davet etmeyi kabul etti.

BakanlÄ±k sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Maria Zakharova, toplantÄ± sonrasÄ±nda "(ÃœÃ§ Ã¼lke), Afganistan'daki ÅŸÃ¼pheli aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k yanlÄ±sÄ± grubun Ã¼lkelerinde yÃ¼kselen faaliyet hakkÄ±nda endiÅŸe duyduÄŸunu" sÃ¶yledi.

Taliban'Ä±n ABD destekli Afgan kuvvetleri tarafÄ±ndan devrilmesini takiben 15 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼redir Afganistan'da yaklaÅŸÄ±k 10,000 asker bulunduran ABD, Moskova gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine davet edilmedi.

YAPTIRIMLAR HAFÄ°FLETÄ°LECEK

SÃ¶z konusu Ã¼Ã§ Ã¼lke, Kabil ile Taliban hareketi arasÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir diyaloÄŸun gÃ¼Ã§lendirilmesi Ã§abalarÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak yaptÄ±rÄ±m listelerinden belirli rakamlarÄ± kaldÄ±rma konusunda "esnek bir yaklaÅŸÄ±m" konusunda anlaÅŸtÄ±.

Afganistan CumhurbaÅŸkanÄ± EÅŸref Ghani geÃ§tiÄŸimiz ay BirleÅŸmiÅŸ Milletler'den Taliban'Ä±n yeni liderini yaptÄ±rÄ±m listesine eklemesini istedi ve durgunluk sÃ¼recini durdurdu.

Afganistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ahmet ÅžÄ±kib Mostaghni SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Kabil'in Moskova toplantÄ±sÄ± hakkÄ±nda doÄŸru bir ÅŸekilde bilgilendirilmediÄŸini sÃ¶yledi.

"Afganistan'daki durum hakkÄ±nda, iyi niyetli olsa da, AfganlarÄ±n yokluÄŸunda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ek duruma yardÄ±mcÄ± olamaz ve bu toplantÄ±larÄ±n amacÄ± hakkÄ±nda ciddi sorular ortaya atar" dedi.

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