10:59, 28 Aralık 2016 Çarşamba

El Bab için takviye yapılıyor





El Bab bölgesindeki birliklere batı ve doğu illerinden komando takviyesi ile tank ve zırhlı muhabere araçları gönderiliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fırat Kalkanı Harekatının 127'ncı gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab bölgesindeki birliklerini takviye ediyor. El Bab bölgesindeki birliklere batı ve doğu illerinden komando takviyesi ile tank ve zırhlı muhabere araçları gönderiliyor. Fırat Kalkanı Harekatının yönetildiği Kilis’in Elbeyli ilçesi sınır hattı ile Suriye tarafında hareketlilik yaşanıyor. Suriye içlerindeki birlikler, sürekli takviye edilerek her türlü ihtiyaçları Elbeyli ilçesinden karşılanıyor. El Bab bölgesindeki birliklere batı ve doğu illerinden komando takviyesi ile tank ve zırhlı muhabere araçları Elbeyli ilçesi üzerinden gönderiliyor.

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