Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:02, 28 Aralık 2016 Çarşamba
Ortadoğu
10:57, 28 Aralık 2016 Çarşamba

  • Paylaş
Musul'da Amerikan askeri de cepheye gidiyor
Musul'da Amerikan askeri de cepheye gidiyor

Musul operasyonundaki ilerlemenin yavaşlamasının ardından, ikinci aşamada Amerikan askerlerinin de cepheye sürüleceği belirtiliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Musul operasyonunda yoğun DAEŞ direnişi ile karşılaşılmasının ardından, Amerikan askerleri cephe hatlarına yakın noktalara konuşlanmaya başlayacak.

Operasyonun ikinci aşaması için hazırlıklar tamamlanırken, önümüzdeki günlerde ikinci dalganın başlatışması planlanıyor. Ordu yetkililerinden alınan bilgilere göre, ikinci aşamada ABD askerleri cephe hatlarına daha yakın noktalarda bulunacak.

14 ÖRGÜT MENSUBU YAKALANDI

Irak güvenlik güçler Musul’un doğusundaki el-Bekir bölgesinde DEAŞ lideri yardımcısı ile 14 örgüt mensubunun yakalandığını açıkladı.

DEAŞ'ın Musul batısındaki Haşdi Şabi güçlerine düzenlediği saldırıda 25 Haşdi Şabi mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

İBADİ SÜREYİ VERDİ: 3 AY

Öte yandan 2016 yılının DEAŞ’ın Irak’ta son yılı olacağını defalarca dile getiren Başbakan Haydar Abadi, DEAŞ’ın Musul'dan temizlenmesi için 3 aya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Abadi yaptığı basın toplantısında Ankara ile ilişkilerin düzeldiğini ifade etti.

Bu arada Anbar vilayeti batısındaki bölgeleri kurtarmak için bölgeye askeri sevkiyat yapıldı.

ABD: DEAŞ 2 SENEDEN EVVEL BİTMEZ

Korgeneral Stephen Townsend, örgütün Irak’ta Musul’dan, Suriye’de de Rakka’dan temizlenmesinin iki yıl alabileceğini söylemişti.

Irak’ın Musul ile Suriye’nin Rakka kentlerinin örgütten temizlenmesinin iki yıl alabileceğini belirten Townsend, spesifik bir zaman dilimi vermekten kaçınmıştı. Townsend, Iraklı güvenlik güçlerinin örgüte karşı sahada büyük bir gelişim gösterdiğini ifade etmişti.

Irak ordusunun tanklarla şehirdeki yerleşim yerlerine girebildiğine vurgu yapan Townsend, “Dürüst olmak gerekirse, onları bu konuda eğittiğimizi düşünmüyorum. Bunu muharebe esnasında öğreniyorlar.” ifadesini kullanmıştı.



İlgili Konular Musul operasyonu Musul operasyon
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Umduğunu bulamayan mülteciler Almanya'yı terk ediyor
Umduğunu bulamayan mülteciler Almanya'yı terk ediyor

Daha iyi bir hayat için Almanya yollarına düşen mülteciler, hayal ettiklerini bulamıyor. Almanya tarafından yayınlanan istatistiklere göre, 55 bin sığınmacı gönüllü olarak ülkesine geri döndüğü açıklandı.
California'da 5 9 büyüklüğünde deprem
California'da 5,9 büyüklüğünde deprem

ABD, California'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Musul'da Amerikan askeri de cepheye gidiyor
Musul'da Amerikan askeri de cepheye gidiyor

Musul operasyonundaki ilerlemenin yavaşlamasının ardından, ikinci aşamada Amerikan askerlerinin de cepheye sürüleceği belirtiliyor
Cerablus a dönüşler sürüyor
Cerablus’a dönüşler sürüyor

Suriyeli 100 kişilik grup Karkamış Gümrük Kapısı'ndan Cerablus'a geçerek ülkelerine döndü
Moskova'dan Afganistan'a yaptırımları esnetme kararı
Moskova'dan, Afganistan'a yaptırımları esnetme kararı

Afgan temsilcilerin ve ABD'nin katılmadığı Afganistan'ın geleceği toplantısında Pakistan, Çin ve Rusya, DEAŞ tehdidine karşı ortak hareket etme ve Taliban ve Afgan hükümeti arasında barışı tahsis etmek için yaptırımları hafifletme kararı aldı
Batmak üzere ama 11 5 milyar dolarlık silah alacak
Batmak üzere ama 11.5 milyar dolarlık silah alacak!

Ekonomik iflasın eşiğine gelen Mısır yönetimi, ABD'den 11.5 milyar dolarlık silah alacak
Lübnan'da yolcu otobüsünde patlama
Lübnan'da yolcu otobüsünde patlama

Lübnan'da bir otobüste patlama meydana geldi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti
Rus mahkemeden İncil tercümesini yok etme kararı
Rus mahkemeden İncil tercümesini yok etme kararı

Vladivostok mahkemesi, İncil’in sinodal tercümesini yok etme kararı verdi
Kosova Priştine'de havai fişek yasaklandı
Kosova Priştine'de havai fişek yasaklandı

Priştine Belediyesi havai fişeklerin kamuya açık alanlarda patlatılmasını yasakladı
ABD Sincar'da PKK varlığına karşı
ABD, Sincar'da PKK varlığına karşı!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner, ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı PKK'nın Sincar'da herhangi bir rolü olmaması gerektiğini söyledi
Karadağ'da darbe planı iddiasına yakalama kararı
Karadağ'da darbe planı iddiasına yakalama kararı

Karadağ'da darbe planı iddiasıyla 5 kişi hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı
ABD'nin PYD'ye silah yardımlarından Rusya da endişeli
ABD'nin PYD'ye silah yardımlarından Rusya da endişeli

Rusya, ABD'nin PYD merkezli örgüte silah sevkiyatında kısıtlamaları kaldırmasına sert tepki gösterdi. Rusya, PYD merkezli devlet dışı aktörlere verilecek silahların düşmanca bir davranış olduğunu açıkladı.
Mısır'da milyon dolarlık rüşvet skandalı
Mısır'da milyon dolarlık rüşvet skandalı

Mısır'da bir üst düzey satınalma görevlisinin, milyonlarca dolar tutarında rüşvet aldığı açıklandı
Trump Tower'da şüpheli paket alarmı
Trump Tower'da şüpheli paket alarmı

Trump'a ait New York'taki Trump Tower'da bulunan şüpheli paketten oyuncaklar çıktı
Suriye'nin doğusundaki hava saldırısında 23 ölü
Suriye'nin doğusundaki hava saldırısında 23 ölü

Deyr ez Zur kentine bağlı el-Suvar beldesinde bir köyü hedef alan hava saldırısında, 23 sivil öldü
FKÖ'den UCM'ye yerleşimleri soruşturma çağrısı
FKÖ'den UCM'ye yerleşimleri soruşturma çağrısı

FKÖ Yürütme Komitesi, UCM'den İsrail'in Filistin'deki yerleşim faaliyetlerine ilişkin acilen soruşturma başlatmasını istedi

Haberler

Musul ve Rakka operasyonları iki yıl sürebilir
Musul ve Rakka operasyonları iki yıl sürebilir

'DEAŞ hala Irak ordusundan ele geçirdiği silahla savaşıyor'
DEAŞ hala Irak ordusundan ele geçirdiği silahla savaşıyor'

Musul'da evlerini terk edenlerin sayısı 120 bini geçti
Musul'da evlerini terk edenlerin sayısı 120 bini geçti

ABD'ye göre, DEAŞ'ın Musul'daki günleri sayılı
ABD'ye göre DEAŞ'ın Musul'daki günleri sayılı

Musul'da iki mahalleye roket düştü; 15 Ölü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 