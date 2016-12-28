DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
03:10, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 02:09, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
Almanya'da TÃ¼rkÃ§e Kitap ve KÃ¼ltÃ¼r FuarÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
Almanya'da TÃ¼rkÃ§e Kitap ve KÃ¼ltÃ¼r FuarÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

Almanya'da her yÄ±l aÃ§Ä±lan Astec TÃ¼rkÃ§e Kitap ve KÃ¼ltÃ¼r FuarÄ±'na bu yÄ±l 63 yayÄ±nevi katÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'da "Astec TÃ¼rkÃ§e Kitap ve KÃ¼ltÃ¼r FuarÄ±" bu yÄ±l 17. kez kapÄ±larÄ±nÄ±Â ziyaretÃ§ilerineÂ aÃ§tÄ±.

Duisburg yakÄ±nlarÄ±ndaki Rheinberg kasabasÄ±nda aÃ§Ä±lan ve 13 gÃ¼n boyunca aÃ§Ä±k kalacak fuarda, dÃ¼nya klasiklerinden en son Ã§Ä±kan romanlara, Ã§ocuk ilmihallerinden gÃ¼l kokulu ve renkli Kuran-Ä± Kerim'e kadar Ã§ok sayÄ±da eser yer alÄ±yor.

TÃœRKÄ°YE VE AVRUPA'DAN 63 YAYINEVÄ° KATILIYOR

TÃ¼rkiye ve Avrupa'dan 63 yayÄ±nevinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fuarda dÃ¼zenlenen panellerde edebi sohbetler, ÅŸiir buluÅŸmalarÄ± ve tahta iÅŸleme, resim, ebru gibi sanatsal faaliyetler de gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.

FuarÄ±n kurucusu ve yayÄ±nevi sahibi Ahmet TurunÃ§, fuara TÃ¼rkiye'den yeni Ã§Ä±kan yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ tÄ±r dolusu kitabÄ±n geldiÄŸini, bu fuarla Ã¶zellikle Avrupa'da yaÅŸayan TÃ¼rklere ana dillerinde her tÃ¼rden eseri sunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

HER YIL ORTALAMA 110 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° ZÄ°YARET EDÄ°YOR

Her yÄ±l aÃ§Ä±lan fuarÄ± geÃ§en yÄ±l 110 bin kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸini, bu yÄ±l ise bu sayÄ±yÄ± aÅŸmak istediklerini ifade eden TurunÃ§, "ZiyaretÃ§ilerimiz ailecek geldikleri zaman burada ihtiyaÃ§ duyabilecekleri Ã§ocuk oyun alanlarÄ±ndan TÃ¼rk ve OsmanlÄ± mutfaÄŸÄ±na kadar her ÅŸeyi burada bulabilirler. TÃ¼m kitap severleri, 13 gÃ¼n sÃ¼recek ve Avrupa'daki en bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rkÃ§e kitap fuarÄ±na bekliyoruz." dedi.

8 OCAK 2017 TARÄ°HÄ°NE KADAR AÃ‡IK

Ã‡eÅŸitli kÃ¼ltÃ¼rel etkinliklerinin yanÄ± sÄ±ra yayÄ±nevlerinin imza gÃ¼nleri de dÃ¼zenleyeceÄŸi fuar 8 Ocak 2017 tarihine kadar saat 12.30-20.00 saatlerinde gezilebilecek.



Ä°lgili Konular Almanya Astec TÃ¼rkÃ§e Kitap ve KÃ¼ltÃ¼r FuarÄ±
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
Almanya'da TÃ¼rkÃ§e Kitap ve KÃ¼ltÃ¼r FuarÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
Almanya'da TÃ¼rkÃ§e Kitap ve KÃ¼ltÃ¼r FuarÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

Almanya'da her yÄ±l aÃ§Ä±lan Astec TÃ¼rkÃ§e Kitap ve KÃ¼ltÃ¼r FuarÄ±'na bu yÄ±l 63 yayÄ±nevi katÄ±ldÄ±
Ä°srailli STK'dan Ä°srail'e 'insan haklarÄ± ihlali' suÃ§lamasÄ±
Ä°srailli STK'dan Ä°srail'e 'insan haklarÄ± ihlali' suÃ§lamasÄ±

ACRI, Ä°srail hÃ¼kumeti ile parlamento Ã¼yelerini 2016 yÄ±lÄ±nda insan haklarÄ± ihlalleri iÅŸlemekle suÃ§ladÄ±
Kerry Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n tek yolu
Kerry: Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n tek yolu

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry, "Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m, Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda adil ve kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamanÄ±n tek yoludur" dedi
Madrid'de trafiÄŸe Ã§Ä±kan araÃ§lara ilk kez sÄ±nÄ±rlama geldi
Madrid'de trafiÄŸe Ã§Ä±kan araÃ§lara ilk kez sÄ±nÄ±rlama geldi

Ä°spanya'nÄ±n baÅŸkenti Madrid'de, hava kirliliÄŸini azaltmak iÃ§in ilk kez trafikteki araÃ§ sirkÃ¼lasyonuna sÄ±nÄ±rlama getirildi
Fransa'da gÃ¼venlik gÃ¶revlileri kameralÄ± kayda geÃ§iyor
Fransa'da gÃ¼venlik gÃ¶revlileri kameralÄ± kayda geÃ§iyor

Fransa'da belediye zabÄ±tasÄ±, ÅŸehirlerarasÄ± demiryolu ve banliyÃ¶ trenlerinde gÃ¼venliÄŸi saÄŸlayan gÃ¶revliler yaya kameralarÄ± ile donatÄ±larak tÃ¼m mÃ¼dahaleleri kayda alacak
quot KerkÃ¼k'te TÃ¼rkmenlerin can gÃ¼venliÄŸi tehlikede quot
"KerkÃ¼k'te TÃ¼rkmenlerin can gÃ¼venliÄŸi tehlikede"

TÃ¼rkmeneli Partisi BaÅŸkanÄ± SarÄ±kahya, "KerkÃ¼k kent merkezinde TÃ¼rkmenlerin can gÃ¼venliÄŸi bÃ¼yÃ¼k tehlike iÃ§inde" dedi
Trump'tan Ä°srail'e 'GÃ¼Ã§lÃ¼ ol' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Trump'tan Ä°srail'e 'GÃ¼Ã§lÃ¼ ol' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Trump, Twitter mesajÄ± ile Ä°srail'e destek vererek baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini devralana kadar "gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Rusya'nÄ±n Åžam BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne havan saldÄ±rÄ±sÄ±
Rusya'nÄ±n Åžam BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne havan saldÄ±rÄ±sÄ±

Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'daki Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne havan saldÄ±rÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Putin Kimse Ã¼stesinden gelemeyeceÄŸimiz sorunlar Ã§Ä±karamaz
Putin: Kimse Ã¼stesinden gelemeyeceÄŸimiz sorunlar Ã§Ä±karamaz

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, "HiÃ§ kimse bize Ã¼stesinden gelemeyeceÄŸimiz sorunlar Ã§Ä±kartamaz. Ã–nemli olan bizim baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z" dedi
Japonya'da bÃ¼yÃ¼k deprem
Japonya'da bÃ¼yÃ¼k deprem

Japonya'da 6,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oldu
THY 23 seferini iptal etti
THY 23 seferini iptal etti

THY beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatlarda 23 seferini iptal etti
FransÄ±z gÃ¼venlik gÃ¶revlileri kameralÄ± kayda geÃ§iyor
FransÄ±z gÃ¼venlik gÃ¶revlileri kameralÄ± kayda geÃ§iyor

FransÄ±z belediye zabÄ±tasÄ±, ÅŸehirlerarasÄ± demiryolu ve banliyÃ¶ trenlerinde gÃ¼venliÄŸi saÄŸlayan gÃ¶revliler yaya kameralarÄ± ile donatÄ±larak tÃ¼m mÃ¼dahaleleri kayda alacak
Yeni siber saldÄ±rÄ± yÃ¶ntemi zehirli fotoÄŸraf
Yeni siber saldÄ±rÄ± yÃ¶ntemi, zehirli fotoÄŸraf

ESETâ€™in gÃ¼venlik araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±, siber suÃ§lularÄ±n sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± ve yeni bir saldÄ±rÄ± yÃ¶ntemini tespit etti. SaldÄ±rganlar, kurbanlarÄ±n bilgisayarlarÄ±na zararlÄ± yazÄ±lÄ±mlar yÃ¼kleyebilmek iÃ§in â€˜zehirli pikselâ€˜ iÃ§eren reklamlar kullanÄ±yor.
Fas ve Moritanya arasÄ±ndaki quot toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ quot tartÄ±ÅŸmasÄ±
Fas ve Moritanya arasÄ±ndaki "toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼" tartÄ±ÅŸmasÄ±

Fas BaÅŸbakanÄ± Benkiran, Ä°stiklal Partisi (IP) Genel Sekreteri Åžabat'Ä±n iki Ã¼lke arasÄ±nda gerginliÄŸe neden olan "Moritanya, Fas topraÄŸÄ±dÄ±r" ÅŸeklindeki sÃ¶zlerini "hÃ¼kÃ¼metin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini yansÄ±tmayan sorumsuz aÃ§Ä±klamalar" ÅŸeklinde nitelendirdi
ABD PYD'ye silah verdiÄŸini yine inkar etti
ABD, PYD'ye silah verdiÄŸini yine inkar etti

Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nda PKK'nÄ±n Suriye kolu PYD'ye silah vermeye devam eden ABD yÃ¶netimi, suÃ§malarÄ± reddediyor. AmerikalÄ± yetkililer, bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu PYD'den oluÅŸan Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri'ne silah verdiÄŸini belirterek, yardÄ±mlarÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Bulgaristan'da Nazizmle mÃ¼cadele gÃ¼nÃ¼
Bulgaristan'da Nazizmle mÃ¼cadele gÃ¼nÃ¼

21 Åžubat, Bulgaristanâ€™da nazizme karÅŸÄ± mÃ¼cadele edenlerin gÃ¼nÃ¼ ilan edildi

Haberler

Almanya'da fÄ±rtÄ±na 120 kilometre hÄ±za ulaÅŸtÄ±: 1 Ã¶lÃ¼
Almanya'da fÄ±rtÄ±na 120 kilometre hÄ±za ulaÅŸtÄ± 1 Ã¶lÃ¼

Almanyaâ€™da DÄ°TÄ°B imamlarÄ±na 'casusluk' suÃ§lamasÄ±
Almanya da DÄ°TÄ°B imamlarÄ±na 'casusluk' suÃ§lamasÄ±

54 bin kiÅŸiyi tahliye ettiren bomba!
54 bin kiÅŸiyi tahliye ettiren bomba

Almanya'da hÃ¼kÃ¼met, yalan haberlere aÄŸÄ±r ceza istiyor
Almanya'da hÃ¼kÃ¼met yalan haberlere aÄŸÄ±r ceza istiyor

DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden Almanya'daki kafileyle aÃ§Ä±klama
DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden Almanya'daki kafileyle aÃ§Ä±klama






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 