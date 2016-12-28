GÃ¼ncelleme: 02:09, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Almanya'da TÃ¼rkÃ§e Kitap ve KÃ¼ltÃ¼r FuarÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'da "Astec TÃ¼rkÃ§e Kitap ve KÃ¼ltÃ¼r FuarÄ±" bu yÄ±l 17. kez kapÄ±larÄ±nÄ±Â ziyaretÃ§ilerineÂ aÃ§tÄ±.

Duisburg yakÄ±nlarÄ±ndaki Rheinberg kasabasÄ±nda aÃ§Ä±lan ve 13 gÃ¼n boyunca aÃ§Ä±k kalacak fuarda, dÃ¼nya klasiklerinden en son Ã§Ä±kan romanlara, Ã§ocuk ilmihallerinden gÃ¼l kokulu ve renkli Kuran-Ä± Kerim'e kadar Ã§ok sayÄ±da eser yer alÄ±yor.

TÃœRKÄ°YE VE AVRUPA'DAN 63 YAYINEVÄ° KATILIYOR

TÃ¼rkiye ve Avrupa'dan 63 yayÄ±nevinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fuarda dÃ¼zenlenen panellerde edebi sohbetler, ÅŸiir buluÅŸmalarÄ± ve tahta iÅŸleme, resim, ebru gibi sanatsal faaliyetler de gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.

FuarÄ±n kurucusu ve yayÄ±nevi sahibi Ahmet TurunÃ§, fuara TÃ¼rkiye'den yeni Ã§Ä±kan yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ tÄ±r dolusu kitabÄ±n geldiÄŸini, bu fuarla Ã¶zellikle Avrupa'da yaÅŸayan TÃ¼rklere ana dillerinde her tÃ¼rden eseri sunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

HER YIL ORTALAMA 110 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° ZÄ°YARET EDÄ°YOR

Her yÄ±l aÃ§Ä±lan fuarÄ± geÃ§en yÄ±l 110 bin kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸini, bu yÄ±l ise bu sayÄ±yÄ± aÅŸmak istediklerini ifade eden TurunÃ§, "ZiyaretÃ§ilerimiz ailecek geldikleri zaman burada ihtiyaÃ§ duyabilecekleri Ã§ocuk oyun alanlarÄ±ndan TÃ¼rk ve OsmanlÄ± mutfaÄŸÄ±na kadar her ÅŸeyi burada bulabilirler. TÃ¼m kitap severleri, 13 gÃ¼n sÃ¼recek ve Avrupa'daki en bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rkÃ§e kitap fuarÄ±na bekliyoruz." dedi.

8 OCAK 2017 TARÄ°HÄ°NE KADAR AÃ‡IK

Ã‡eÅŸitli kÃ¼ltÃ¼rel etkinliklerinin yanÄ± sÄ±ra yayÄ±nevlerinin imza gÃ¼nleri de dÃ¼zenleyeceÄŸi fuar 8 Ocak 2017 tarihine kadar saat 12.30-20.00 saatlerinde gezilebilecek.