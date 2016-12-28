11:15, 28 Aralık 2016 Çarşamba

İstanbul'daki '15 Temmuz' davasında ikinci gün





İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 25'i tutuklu 29 polis hakkında açılan davasında ikinci duruşma...

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 25'i tutuklu 29 polis hakkında açılan davanın ikinci duruşması başladı. Duruşma sanıkların savunma yapmasıyla devam ediyor.

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