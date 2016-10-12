11:19, 28 Aralık 2016 Çarşamba

AK Partili eski 4 bakanın dosyası Ankara'ya





Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Suat Kılıç ve Sadullah Ergin hakkında İstanbul’da yapılan şikayetin dosyası Ankara Başsavcılığı’na gönderildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Suat Kılıç ve Sadullah Ergin hakkında İstanbul’da yapılan şikayetin dosyası Ankara Başsavcılığı’na gönderildi.

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