Iraklı vekillerden Sincar'daki PKK varlığına tepki

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Aydın Maruf, hem bölge halkının hem de Sincar'da olan etnik grupların, PKK'nın varlığından rahatsız olduğunu söyledi. Maruf, "Biz bunu gerçekten kabul etmiyoruz. PKK, hem çevreye hem de halka zarar veriyor" şeklinde konuştu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Aydın Maruf, hem bölge halkının hem de Sincar'da olan etnik grupların, terör örgütü PKK'nın varlığından rahatsız olduğunu bildirdi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Konya'da açıklamalarda bulunan Maruf, Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Musul iline bağlı Sincar ilçesindeki varlığına tepki gösterdi.
Türkmenlerin PKK'nın o bölgede bulunmasını kabul etmediklerini belirten Maruf, "Hem bölge halkı hem de Sincar'da olan etnik gruplar, terör örgütü PKK'nın varlığından çok rahatsız. PKK'ya Sincar, Mahmur ve Kerkük'ün güney bölgesinde ihtiyaç yok, orada olmalarının bir nedeni de yok." dedi.
Maruf, terör örgütü PKK'nın bölgede siyasi bir amaç güttüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Kuzey Irak yönetimi de PKK'nın Sincar'da olmasından rahatsız oldu ve çıkmasını talep etti. PKK, Sincar'da Türkmenleri ve oradaki halkı tehdit etmeyi amaçlıyor. Biz bunu gerçekten kabul etmiyoruz. PKK, hem çevreye hem de halka zarar veriyor. Sincar bölgesinde Irak ordusu ve yerel güçler var. PKK'nın Sincar'da, Mahmur'da, Erbil'de, Kerkük'ün güney bölgesinde bulunması, hem uluslararası arenada hem de bölge halkı tarafından kabul edilmeyen bir durumdur."
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