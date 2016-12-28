Her altÄ± Ã§iftten biri Ä°stanbul'da evleniyor

TÃœÄ°K verilerinden derlenen bilgilere gÃ¶re, dÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k ÅŸehirlerinden Ä°stanbul,Â evlilikÂ sayÄ±sÄ±nÄ±n fazlalÄ±ÄŸÄ±yla da dikkati Ã§ekiyor.
Bu kapsamda, TÃ¼rkiye genelindeki nikahlarÄ±n altÄ±da biri, "megakent"Â Ä°stanbul'da kÄ±yÄ±lÄ±yor.
Buna gÃ¶re, TÃ¼rkiye genelinde son 5 yÄ±lda 2 milyon 999 bin 350 Ã§ift hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Bu Ã§iftlerden 553 bin 911 ise Ä°stanbul'da dÃ¼nya evine girdi.
TÃ¼rkiye'de 2011'de 592 bin 775, 2012'de 603 bin 751, 2013'te 600 bin 138, 2014'te 599 bin 704, 2015'te ise 602 bin 982 Ã§ift evlendi. Bu sayÄ± Ä°stanbul'da, 2011'de 105 bin 860, 2012'de 110 bin 478, 2013'te 111 bin 50, 2014'te 112 bin 141, geÃ§en yÄ±l da 114 bin 382 oldu.
Ä°stanbul ToplantÄ± ve DÃ¼ÄŸÃ¼n Salonu Ä°ÅŸletmeleri OdasÄ± (Ä°STDO) BaÅŸkanÄ± Ãœmit YaÅŸar Demir yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, son dÃ¶nemde Ã¼lke genelinde yaÅŸanan olumsuzluklara raÄŸmen dÃ¼ÄŸÃ¼n sayÄ±sÄ±nda azalma olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tersine, sektÃ¶rÃ¼n bundan etkilenmeden yoluna devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye'de evliliÄŸin artÄ±k sektÃ¶r haline geldiÄŸini anlatan Demir, "Toplumda son dÃ¶nemde, boÅŸanmalarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±, evliliklerin de azaldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir algÄ± oluÅŸtu. Ancak bu tam olarak bÃ¶yle deÄŸil. Bilinenin aksine evlenme sayÄ±sÄ±nda azalma yok, tersine artÄ±ÅŸ var. NÃ¼fusun Ã¼Ã§te biri 25 yaÅŸ altÄ±. GenÃ§ nÃ¼fusumuz var. Evet, boÅŸanmalar artÄ±yor ancak evlenme oranÄ± da artÄ±yor. Bunu TÃœÄ°K verilerinde de Ã§ok aÃ§Ä±k ÅŸekilde gÃ¶rebiliyoruz. Ä°stanbul da Ã¼lkenin en Ã¶nemli kenti. Her alanda baÅŸÄ± Ã§ekiyor. Evlilik rakamlarÄ±nda da bÃ¶yle olmasÄ± gayet doÄŸal." diye konuÅŸtu.Â
TÃ¼rkiye genelinde her yÄ±l 600 bine yakÄ±n Ã§ift dÃ¼nya evine girerken, her 6 dÃ¼ÄŸÃ¼nden biri Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸiyor
Van'da rehber Ã¶ÄŸretmen Birinci, Finlandiya modelini Ã¶rnek alarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± okulda kurduÄŸu Ã§eÅŸitli atÃ¶lyeler ile hem Ã¶ÄŸrencilerin yeteneklerinin Ã¶n plana Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± hem de derslerini severek yapmalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±
Ä°stanbul'da taksilerde artÄ±k indi bindi Ã¼creti alÄ±nacak. En kÄ±sa mesafe Ã¼creti 8.75 lira olarak belirlendi
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde bin 493 personelin atama ve yer deÄŸiÅŸtirme iÅŸlemleri yapÄ±ldÄ±
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda eski DÃ¼zce Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay GÃ¼venir, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan 5 bin polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla il genelinde asayiÅŸ uygulamasÄ± yapÄ±lÄ±yor
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Sosyal Hizmet Kanunu kapsamÄ±nda, kamudaki 3 bin 220 kadroya yerleÅŸtirme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirildi
Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerine, bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 30 AralÄ±k Cuma ve 31 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, beraberinde Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Ãœnal ile Malatya'da Ã§eÅŸitli temaslarda bulundu.
DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ankara'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸluk, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i mahkemece tutuklandÄ±
Anayasa teklifinde Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±. 21 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin, 19 maddeye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. Teklifte yer alan cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilme ÅŸartlarÄ± arasÄ±nda bulunan 'doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±' olma ÅŸartÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Marmara, Ege ve BatÄ± Akdeniz'in kÄ±yÄ± kesimlerinde yarÄ±n gece saatlerinden, pazartesi sabah saatlerine kadar hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olayÄ± bekleniyor
Manisa'nÄ±n Selendi ilÃ§esinde servis minibÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu 8 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±
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Ä°srail'in bin ton patlayÄ±cÄ± kullanarak 17 bin evin hasar gÃ¶rmesine ve bin 436 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olduÄŸu saldÄ±rÄ±nÄ±n sekizinci yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyle Gazze'de askeri geÃ§it tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
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