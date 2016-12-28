GÃ¼ncelleme: 03:09, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Her altÄ± Ã§iftten biri Ä°stanbul'da evleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃœÄ°K verilerinden derlenen bilgilere gÃ¶re, dÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k ÅŸehirlerinden Ä°stanbul,Â evlilikÂ sayÄ±sÄ±nÄ±n fazlalÄ±ÄŸÄ±yla da dikkati Ã§ekiyor.

Bu kapsamda, TÃ¼rkiye genelindeki nikahlarÄ±n altÄ±da biri, "megakent"Â Ä°stanbul'da kÄ±yÄ±lÄ±yor.

Buna gÃ¶re, TÃ¼rkiye genelinde son 5 yÄ±lda 2 milyon 999 bin 350 Ã§ift hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Bu Ã§iftlerden 553 bin 911 ise Ä°stanbul'da dÃ¼nya evine girdi.

TÃ¼rkiye'de 2011'de 592 bin 775, 2012'de 603 bin 751, 2013'te 600 bin 138, 2014'te 599 bin 704, 2015'te ise 602 bin 982 Ã§ift evlendi. Bu sayÄ± Ä°stanbul'da, 2011'de 105 bin 860, 2012'de 110 bin 478, 2013'te 111 bin 50, 2014'te 112 bin 141, geÃ§en yÄ±l da 114 bin 382 oldu.

"EVLÄ°LÄ°K ORANLARI ARTIYOR"

Ä°stanbul ToplantÄ± ve DÃ¼ÄŸÃ¼n Salonu Ä°ÅŸletmeleri OdasÄ± (Ä°STDO) BaÅŸkanÄ± Ãœmit YaÅŸar Demir yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, son dÃ¶nemde Ã¼lke genelinde yaÅŸanan olumsuzluklara raÄŸmen dÃ¼ÄŸÃ¼n sayÄ±sÄ±nda azalma olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tersine, sektÃ¶rÃ¼n bundan etkilenmeden yoluna devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'de evliliÄŸin artÄ±k sektÃ¶r haline geldiÄŸini anlatan Demir, "Toplumda son dÃ¶nemde, boÅŸanmalarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±, evliliklerin de azaldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir algÄ± oluÅŸtu. Ancak bu tam olarak bÃ¶yle deÄŸil. Bilinenin aksine evlenme sayÄ±sÄ±nda azalma yok, tersine artÄ±ÅŸ var. NÃ¼fusun Ã¼Ã§te biri 25 yaÅŸ altÄ±. GenÃ§ nÃ¼fusumuz var. Evet, boÅŸanmalar artÄ±yor ancak evlenme oranÄ± da artÄ±yor. Bunu TÃœÄ°K verilerinde de Ã§ok aÃ§Ä±k ÅŸekilde gÃ¶rebiliyoruz. Ä°stanbul da Ã¼lkenin en Ã¶nemli kenti. Her alanda baÅŸÄ± Ã§ekiyor. Evlilik rakamlarÄ±nda da bÃ¶yle olmasÄ± gayet doÄŸal." diye konuÅŸtu.Â