11:39, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

California'da 5,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem





ABD, California'da 5,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD, California'da 5,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.

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