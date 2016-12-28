Doğalgazda Artvin ve Hakkari için düğmeye basıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Hakkari ve Artvin illeri doğalgaz boru hattı yapım işi için yeni yılın ilk aylarında ihaleye çıkılacağını duyurdu.
BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan ilana göre, Hakkari doğalgaz boru hattı yapım işi, 8 Şubat 2017'de açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek.
Uzunluğu yaklaşık 203 bin 803 metre olacak hat, 12 inç çapındaki yüksek basınç doğalgaz çelik boru hattı sisteminden oluşacak. Van sınırından Hakkari'ye ulaşacak boru hattının yapım süresi, yer tesliminden itibaren 720 gün olarak belirlendi.
Ayrıca, Artvin doğalgaz boru hattı Faz-1 ve Faz-2 yapım işleri için sırasıyla 12 Ocak ve 18 Ocak 2017'de açık ihale usulüyle ihaleye çıkılacak.
Hattın ilk fazı, yaklaşık 78 bin 85 metre uzunluğunda ve 10 inç çapındaki yüksek basınç doğalgaz çelik boru hattı sisteminden oluşacak.
Söz konusu hattın ikinci fazı için de yaklaşık 32 bin 673 metre uzunluğunda ve 10 inç çapında doğalgaz çelik boru hattı sistemi yapılacak.
Artvin doğalgaz boru hattının her iki fazının yapım süresi, yer tesliminden itibaren 630 gün olarak belirlendi.
Öte yandan, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yapılacak doğalgaz boru hattı yapımı için de 10 Ocak 2017'de ihaleye çıkılacak.
"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020)" kapsamında ilk kez savaş mağduru mülteci kadınlar, sığınmacılar ve bu durumdaki çocuklar "koruyucu ve önleyici" hizmetlerden yararlandırılacak
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı, Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım başkanlığında toplandı
Marmara Denizi'nde 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında her türlü istihsal vasıta ile karides avcılığı ve satışının yasaklandığı açıklandı
Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a 10 soru gönderdi.
BOTAŞ, Hakkari ve Artvin doğalgaz boru hattı yapımı için ihale tarihlerini belirledi
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti yarın yapacağı toplantıyla belirleyecek
Kazinvest Ulusal İhracat ve Yatırım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Jangurazov, “Yasal anlamda Türk yatırımcılara destek sağlıyoruz ve Türkiye’den yatırımın daha da artacağını düşünüyoruz” açıklamasında bulundu
Iraklı vekiller, hem bölge halkının hem de Sincar'da olan etnik grupların, PKK'nın varlığından rahatsız olduğunu söyledi
Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Suat Kılıç ve Sadullah Ergin hakkında İstanbul’da yapılan şikayetin dosyası Ankara Başsavcılığı’na gönderildi.
İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 25'i tutuklu 29 polis hakkında açılan davasında ikinci duruşma...
El Bab bölgesindeki birliklere batı ve doğu illerinden komando takviyesi ile tank ve zırhlı muhabere araçları gönderiliyor
Türkiye ile Rusya, Suriye'de taraflara sunacakları genel ateşkes planı önerisinde anlaştı
TÜDER Genel Başkanı Küçük, sosyal medya hesabı üzerinden satış yapanlardan uzak durulması yönünde uyarıda bulundu
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu öğrencilerine yönelik iddianame hazırlandı. Hava Harp Okulu'ndan 70 öğrenci, 3 komutan ve 2 erin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması istendi.
Gine Cumhurbaşkanı Conde, Tüm Gülen okullarının kapatılması için diğer Afrika ülkeleri ile birlikte çalışacaklarını söyledi
Anayasa değişiklik teklifinin altıncı maddesi komisyonda sert tartışmalar eşliğinde kabul edildi