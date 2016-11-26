11:44, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

UmduÄŸunu bulamayan mÃ¼lteciler Almanya'yÄ± terk ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bu yÄ±l Almanyaâ€™ya iltica baÅŸvurusunda bulunan 55 bin kiÅŸinin gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkesine geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±. Devlet, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak dÃ¶nenlere mali yardÄ±mda bulunuyor.

DW'nin haberine gÃ¶re, Almanya'ya sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusunda bulunan yaklaÅŸÄ±k 55 bin kiÅŸi, 2016 yÄ±lÄ± iÃ§inde gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼. Buna karÅŸÄ±lÄ±k iltica baÅŸvurusu reddedilip sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n da 25 bin olduÄŸu belirtildi. GÃ¶nÃ¼llÃ¼ geri dÃ¶nÃ¼ÅŸlerde son 16 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek rakamÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nda devletin yaptÄ±ÄŸÄ± mali yardÄ±mÄ±n da etkili olduÄŸu sanÄ±lÄ±yor. Bir diÄŸer etkenin de sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edilerek Almanya'ya bir sÃ¼re sonra yeniden gelebilme imkanÄ±nÄ± kaybetmek istememelerinin etkili olduÄŸu tahmin ediliyor.

GÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Almanya'yÄ± terk eden sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunu BatÄ± Balkan Ã¼lkelerinden gelenler oluÅŸturuyor. Bu Ã¼lkelerden gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun Almanya'da uzun sÃ¼redir mÃ¼lteci statÃ¼sÃ¼nÃ¼ elde edemeyen ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmenin eÅŸiÄŸinde olanlar olduÄŸu belirtiliyor.

BAMF'Ä±n tahminlerine gÃ¶re KasÄ±m 2016'ya kadar Ã¼lkesine geri dÃ¶nenlerin 15 binini Arnavutluk vatandaÅŸlarÄ± oluÅŸturuyor. OnlarÄ± baÅŸÄ±na Ã¼lke baÅŸÄ±na yaklaÅŸÄ±k 5 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yla SÄ±rbistan, Irak ve Kosova takip ediyor.