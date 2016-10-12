11:45, 28 Aralık 2016 Çarşamba

Darbe Komisyonu Akar'a 10 soru gönderdi





Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a 10 soru gönderdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a 10 soru gönderdi.

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