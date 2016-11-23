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AK Parti MYK toplandı
AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı, Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım başkanlığında toplandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı, saat 11.20'de başladı.



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