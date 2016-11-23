11:50, 28 Aralık 2016 Çarşamba

AK Parti MYK toplandı





AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı, Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım başkanlığında toplandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı, saat 11.20'de başladı.

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