12:02, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Ã‡in yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ gÃ¶zlem uydularÄ± fÄ±rlattÄ±





Pekin yÃ¶netimi, Gaocing-1 Gaocing-2 uydularÄ±yla yarÄ±m metreye kadar hassas gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ alabilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in, bir Ã§ift yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ gÃ¶zlem uydusunu baÅŸarÄ±yla uzaya gÃ¶nderdi. Åžinhua haber ajansÄ±na gÃ¶re, uydular Ã¼lkenin kuzeyindeki ÅžanÅŸi eyaletindeki TayyÃ¼en Uydu FÄ±rlatma Merkezi'nden fÄ±rlatÄ±ldÄ±. Long March 2D (Uzun YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ) roketiyle gÃ¶nderilen Gaocing-1 ve Gaocing -2 adlÄ± uydular, DÃ¼nya'dan yarÄ±m metreye kadar hassas gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ alabilecek. Sivil kullanÄ±mÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len uydularÄ±n, Gaocing-3 ve Gaocing-4 serilerinin de gelecek yÄ±l fÄ±rlatÄ±lmasÄ± planlanÄ±rken, uydularÄ±n, ABD'nin KÃ¼resel Konumlama Sistemi GPS'in rakibi olacak Ã‡in'in BeyDou Navigasyon Sistemine katkÄ± saÄŸlamasÄ± hedefleniyor. Ã‡in Devlet Konseyi Enformasyon Ä°daresinin dÃ¼n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± "Ã‡inâ€™in 2016'daki Uzay Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±" adlÄ± beyaz kitapta da Beydou Navigasyon Sistemi'nin 2020'ye kadar 35 uydu ile dÃ¼nya Ã§apÄ±nda navigasyon hizmeti vereceÄŸi belirtilmiÅŸti. Beyaz kitapta yer alan uzay programÄ±na gÃ¶re, Pekin yÃ¶netimi 2020'ye kadar Mars'a, 2030'a kadar da JÃ¼piterâ€™e insansÄ±z uzay aracÄ± gÃ¶ndererek, uzayda keÅŸif ve araÅŸtÄ±rma faaliyetleri yÃ¼rÃ¼tecek. Ã‡in, geÃ§en hafta atmosferdeki karbondioksit daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ve yoÄŸunluÄŸunu belirlemek iÃ§in TanSat adlÄ± karbon emisyonu izleme uydusu fÄ±rlatmÄ±ÅŸtÄ±. Uydunun 3 yÄ±l gÃ¶rev yapacaÄŸÄ± ve dÃ¼nya Ã§apÄ±nda karbon emisyonu bilgisi toplayacaÄŸÄ± aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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