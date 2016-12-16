12:06, 28 Aralık 2016 Çarşamba

El Bab'da F-16'lara hava durumu engeli

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının, iki günden beri Suriye'de DEAŞ’ın elindeki El Bab’a bölgedeki kötü hava şartları ve yoğun bulut kütleleri nedeniyle hava harekâtı yapılamadığı öğrenildi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, etkili hava operasyonu için oldukça geniş bir alanda en az 20 dakika kadar sürecek açık hava koşullarının olması gerekiyor.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, insansız hava araçlarının (İHA) bulut aralıklarından bazı hedefleri seçerek koordinatlarını bildirdiği ve bu hedeflere topçu atışı yapıldığı belirtildi.

Bir askeri kaynak, "Savaş uçağı, İHA’nın bildirdiği koordinattaki hedefin hareket etmesine fırsat vermeden bombalıyor. Bunun için uygun hava koşulu şart. Diğer durumda toplarla, hedefin hareket edebileceği de dikkate alınarak yapılan ölçümle atış yapılıyor" dedi.