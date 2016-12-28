12:07, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Ä°ran'dan birÃ§ok Ã¼lkeye petrol anlaÅŸmasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran Pars Petrol ve DoÄŸalgaz Åžirketi'nin Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± GulamrÄ±za MenuÃ§ehri, 12 yabancÄ± petrol ÅŸirketi ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlayÄ±ÅŸ memorandumu imzalandÄ±klarÄ±nÄ±, 10 ya da 12 yabancÄ± ÅŸirketle daha anlaÅŸmalarÄ±n yakÄ±n gelecekte imzalanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

MenuÃ§ehri, yatÄ±rÄ±m gÃ¼venliÄŸinin Ä°ran doÄŸalgaz ve petrol endÃ¼strisinin en temel gereklerinden biri olduÄŸunu ve Ã¼lkesinin her zaman buna baÄŸlÄ± olduÄŸunu belirterek, "Ä°ran doÄŸalgaz ve petrol endÃ¼strisinin petrol arama ve Ã§Ä±karma faaliyetlerindeki yatÄ±rÄ±m gÃ¼venliÄŸinin seviyesi yÃ¼ksektir" dedi.

Petrol fiyatÄ±nÄ±n mevcut seviyesine gÃ¶re, Ä°ran doÄŸalgaz ve petrol endÃ¼strisinin riskinin dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸunu belirten MenuÃ§ehri, "HalihazÄ±rda Ä°ran'Ä±n petrol ve doÄŸalgaz Ã¼retiminin maliyeti diÄŸer Ã¼lkelere gÃ¶re Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸundan dolayÄ± Ä°ran piyasasÄ±nda yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmasÄ± yabancÄ±lar iÃ§in daha Ã§ok cazip olabilir"dedi.

AnlaÅŸma imzalanan 12 ÅŸirketi Sputnik News tarafÄ±ndan Rus Gazprom, Royal Dutch/Shell, FransÄ±z Total SA ve Japon INPEX ÅŸirketleri olarak aÃ§Ä±klandÄ±.

MenuÃ§ehri, daha Ã¶nce de GÃ¼ney Azadegan Petrol SahasÄ±'nÄ±n geliÅŸtirme projesi Ã¼zerine gelecek yÄ±lÄ±n ilk 3 ayÄ±nda uluslararasÄ± ihalenin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydederek, Ä°ran ve yabancÄ± ÅŸirketler arasÄ±nda 20 yÄ±llÄ±k anlaÅŸmanÄ±n imzalanacaÄŸÄ±nÄ± aktarmÄ±ÅŸtÄ±. GeÃ§en yÄ±l Ä°ran ile P5+1 Ã¼lkeleri arasÄ±nda imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan uluslararasÄ± petrol ÅŸirketleri Ä°ran'Ä±n petrol endÃ¼strisinde ortak yatÄ±rÄ±mlar iÃ§in Tahran ile mÃ¼zakerelere baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

NÃ¼kleer anlaÅŸmadan Ã¶nce yaptÄ±rÄ±mlar Ä°ran'Ä±n petrol Ã¼retimi iÃ§in ihtiyaÃ§ duyduÄŸu yabancÄ± ÅŸirket yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± yasaklÄ±yor ayrÄ±ca Ä°ran'Ä±n petrol ihracÄ±nÄ± Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k bir seviye ile sÄ±nÄ±rlÄ±yordu. Ä°ran, Suudi Arabistan ve Irak'Ä±n ardÄ±ndan Petrol Ä°hraÃ§ Eden Ãœlkeler Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (OPEC) 3. en bÃ¼yÃ¼k petrol Ã¼reticisi Ã¼lkesi konumunda bulunuyor.

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