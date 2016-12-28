Ä°ran'dan birÃ§ok Ã¼lkeye petrol anlaÅŸmasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ran Pars Petrol ve DoÄŸalgaz Åžirketi'nin Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± GulamrÄ±za MenuÃ§ehri, 12 yabancÄ± petrol ÅŸirketi ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlayÄ±ÅŸ memorandumu imzalandÄ±klarÄ±nÄ±, 10 ya da 12 yabancÄ± ÅŸirketle daha anlaÅŸmalarÄ±n yakÄ±n gelecekte imzalanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
MenuÃ§ehri, yatÄ±rÄ±m gÃ¼venliÄŸinin Ä°ran doÄŸalgaz ve petrol endÃ¼strisinin en temel gereklerinden biri olduÄŸunu ve Ã¼lkesinin her zaman buna baÄŸlÄ± olduÄŸunu belirterek, "Ä°ran doÄŸalgaz ve petrol endÃ¼strisinin petrol arama ve Ã§Ä±karma faaliyetlerindeki yatÄ±rÄ±m gÃ¼venliÄŸinin seviyesi yÃ¼ksektir" dedi.
Petrol fiyatÄ±nÄ±n mevcut seviyesine gÃ¶re, Ä°ran doÄŸalgaz ve petrol endÃ¼strisinin riskinin dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸunu belirten MenuÃ§ehri, "HalihazÄ±rda Ä°ran'Ä±n petrol ve doÄŸalgaz Ã¼retiminin maliyeti diÄŸer Ã¼lkelere gÃ¶re Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸundan dolayÄ± Ä°ran piyasasÄ±nda yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmasÄ± yabancÄ±lar iÃ§in daha Ã§ok cazip olabilir"dedi.
AnlaÅŸma imzalanan 12 ÅŸirketi Sputnik News tarafÄ±ndan Rus Gazprom, Royal Dutch/Shell, FransÄ±z Total SA ve Japon INPEX ÅŸirketleri olarak aÃ§Ä±klandÄ±.
MenuÃ§ehri, daha Ã¶nce de GÃ¼ney Azadegan Petrol SahasÄ±'nÄ±n geliÅŸtirme projesi Ã¼zerine gelecek yÄ±lÄ±n ilk 3 ayÄ±nda uluslararasÄ± ihalenin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydederek, Ä°ran ve yabancÄ± ÅŸirketler arasÄ±nda 20 yÄ±llÄ±k anlaÅŸmanÄ±n imzalanacaÄŸÄ±nÄ± aktarmÄ±ÅŸtÄ±. GeÃ§en yÄ±l Ä°ran ile P5+1 Ã¼lkeleri arasÄ±nda imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan uluslararasÄ± petrol ÅŸirketleri Ä°ran'Ä±n petrol endÃ¼strisinde ortak yatÄ±rÄ±mlar iÃ§in Tahran ile mÃ¼zakerelere baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
NÃ¼kleer anlaÅŸmadan Ã¶nce yaptÄ±rÄ±mlar Ä°ran'Ä±n petrol Ã¼retimi iÃ§in ihtiyaÃ§ duyduÄŸu yabancÄ± ÅŸirket yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± yasaklÄ±yor ayrÄ±ca Ä°ran'Ä±n petrol ihracÄ±nÄ± Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k bir seviye ile sÄ±nÄ±rlÄ±yordu. Ä°ran, Suudi Arabistan ve Irak'Ä±n ardÄ±ndan Petrol Ä°hraÃ§ Eden Ãœlkeler Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (OPEC) 3. en bÃ¼yÃ¼k petrol Ã¼reticisi Ã¼lkesi konumunda bulunuyor.
Â
ITC BaÅŸkanÄ± ErÅŸet Salihi, "DEAÅž'Ä±n KerkÃ¼k'e yeniden saldÄ±racaÄŸÄ±" uyarÄ±sÄ±nda bulundu
ABD, Suriye'de PYD/PKK'ya son 2 haftada 3 askeri sevkiyat yaptÄ±. Silah sevkiyatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼n havadan ve karadan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kontrolÃ¼ndeki Haseke'ye ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
GÃ¼ney Kore'de yolsuzluk ve siyasi nÃ¼fuz skandalÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda eski SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Moon Hyung-pyo gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran yakÄ±nlarÄ±ndaki 'evsiz ve yoksul Ä°ranlÄ±lar' boÅŸ mezarlarda hayat mÃ¼cadelesi veriyor. YaÅŸanÄ±lan dram gazetecilerin kadrajlarÄ±na da yansÄ±dÄ±.
92 kiÅŸiyle Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n ikinci karakutusu bulundu
YayÄ±nlanan bir rapora gÃ¶re, yeni kÃ¼resel dÃ¼zendeki yÃ¼kselen Ã§atÄ±ÅŸmalar ve istikrarsÄ±zlÄ±ktan dolayÄ± kÃ¼resel savunma harcamalarÄ± rekor kÄ±racak.
OPEC anlaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan petrol Ã¼retimini artÄ±ran tek Ã¼lke olan Ä°ran, birÃ§ok Ã¼lkeden 12 ÅŸirketle petrol anlaÅŸmasÄ± yaptÄ±
Pekin yÃ¶netimi, Gaocing-1 Gaocing-2 uydularÄ±yla yarÄ±m metreye kadar hassas gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ alabilecek
Daha iyi bir hayat iÃ§in Almanya yollarÄ±na dÃ¼ÅŸen mÃ¼lteciler, hayal ettiklerini bulamÄ±yor. Almanya tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan istatistiklere gÃ¶re, 55 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkesine geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.
ABD, California'da 5,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
Musul operasyonundaki ilerlemenin yavaÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ikinci aÅŸamada Amerikan askerlerinin de cepheye sÃ¼rÃ¼leceÄŸi belirtiliyor
Suriyeli 100 kiÅŸilik grup KarkamÄ±ÅŸ GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'ndan Cerablus'a geÃ§erek Ã¼lkelerine dÃ¶ndÃ¼
Afgan temsilcilerin ve ABD'nin katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± Afganistan'Ä±n geleceÄŸi toplantÄ±sÄ±nda Pakistan, Ã‡in ve Rusya, DEAÅž tehdidine karÅŸÄ± ortak hareket etme ve Taliban ve Afgan hÃ¼kÃ¼meti arasÄ±nda barÄ±ÅŸÄ± tahsis etmek iÃ§in yaptÄ±rÄ±mlarÄ± hafifletme kararÄ± aldÄ±
Ekonomik iflasÄ±n eÅŸiÄŸine gelen MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi, ABD'den 11.5 milyar dolarlÄ±k silah alacak
LÃ¼bnan'da bir otobÃ¼ste patlama meydana geldi. Olayda belediye baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸu belirtilen kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Vladivostok mahkemesi, Ä°ncilâ€™in sinodal tercÃ¼mesini yok etme kararÄ± verdi