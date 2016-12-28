GÃ¼ncelleme: 12:17, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

DÃ¼nya silah harcamalarÄ± rekor kÄ±racak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok yerinde devam eden istikrarsÄ±zlÄ±k ve gÃ¼venlik sorunlarÄ± nedeniyle, devletlerin silah yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Defence & Security Intelligence tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan bir rapora gÃ¶re, askeri harcamalar ve silah yatÄ±rÄ±mlarÄ± geÃ§miÅŸte hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar artacak. Raporda yer alan bilgilere gÃ¶re, Ã‡in'in 2010 yÄ±lÄ±nda 123 milyar dolar olan savunma bÃ¼tÃ§esi 10 yÄ±l iÃ§erisinde 233 milyar dolara Ã§Ä±kacak. Bu oran 105 Ã¼lkenin bÃ¼tÃ§esine tekabÃ¼l ediyor.

Son yÄ±llarda, savunma bÃ¼tÃ§elerine yatÄ±rÄ±m yapan Ã¼lkeler arasÄ±nda Hindistan da Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Poundun zayÄ±flamasÄ± halinde Hindistan'Ä±n Ä°ngiltere'den daha fazla askeri harcama yapmasÄ± bekleniyor.

DÃœNYADAKÄ° EN FAZLA HARCAMA ABD'DE

2016 yÄ±lÄ±nda, en fazla askeri harcama yapan Ã¼lke 622 milyar dolar ile ABD. ABD'den 3 katÄ± daha az yatÄ±rÄ±mla Ã‡in ikinci sÄ±rada bulunuyor. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada Ä°ngiltere bulunurken, Hindistan bu yÄ±l, Suudi Arabistan'dan daha fazla yatÄ±rÄ±m yapan Ã¼lke konumunda ve 4.sÄ±rada...

RUSYA'NIN HARCAMALARI AZALIYOR

Rusya'nÄ±n askeri harcamalarÄ± Suriye savaÅŸÄ±na raÄŸmen azalmÄ±ÅŸ gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. 2015 yÄ±lÄ±nda 51 milyar dolar olan askeri harcamalar, bu yÄ±l 48 milyar dolara dÃ¼ÅŸtÃ¼.

GeÃ§tiÄŸimiz aylarda, petrol fiyatlarÄ±ndaki aÅŸÄ±rÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸten dolayÄ± Rusya'nÄ±n askeri harcamalarÄ±nÄ± azaltacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.