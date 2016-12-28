DÃ¼nya silah harcamalarÄ± rekor kÄ±racak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok yerinde devam eden istikrarsÄ±zlÄ±k ve gÃ¼venlik sorunlarÄ± nedeniyle, devletlerin silah yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Defence & Security Intelligence tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan bir rapora gÃ¶re, askeri harcamalar ve silah yatÄ±rÄ±mlarÄ± geÃ§miÅŸte hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar artacak. Raporda yer alan bilgilere gÃ¶re, Ã‡in'in 2010 yÄ±lÄ±nda 123 milyar dolar olan savunma bÃ¼tÃ§esi 10 yÄ±l iÃ§erisinde 233 milyar dolara Ã§Ä±kacak. Bu oran 105 Ã¼lkenin bÃ¼tÃ§esine tekabÃ¼l ediyor.
Son yÄ±llarda, savunma bÃ¼tÃ§elerine yatÄ±rÄ±m yapan Ã¼lkeler arasÄ±nda Hindistan da Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Poundun zayÄ±flamasÄ± halinde Hindistan'Ä±n Ä°ngiltere'den daha fazla askeri harcama yapmasÄ± bekleniyor.
DÃœNYADAKÄ° EN FAZLA HARCAMA ABD'DE
2016 yÄ±lÄ±nda, en fazla askeri harcama yapan Ã¼lke 622 milyar dolar ile ABD. ABD'den 3 katÄ± daha az yatÄ±rÄ±mla Ã‡in ikinci sÄ±rada bulunuyor. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada Ä°ngiltere bulunurken, Hindistan bu yÄ±l, Suudi Arabistan'dan daha fazla yatÄ±rÄ±m yapan Ã¼lke konumunda ve 4.sÄ±rada...
RUSYA'NIN HARCAMALARI AZALIYOR
Rusya'nÄ±n askeri harcamalarÄ± Suriye savaÅŸÄ±na raÄŸmen azalmÄ±ÅŸ gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. 2015 yÄ±lÄ±nda 51 milyar dolar olan askeri harcamalar, bu yÄ±l 48 milyar dolara dÃ¼ÅŸtÃ¼.
GeÃ§tiÄŸimiz aylarda, petrol fiyatlarÄ±ndaki aÅŸÄ±rÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸten dolayÄ± Rusya'nÄ±n askeri harcamalarÄ±nÄ± azaltacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.
ITC BaÅŸkanÄ± ErÅŸet Salihi, "DEAÅž'Ä±n KerkÃ¼k'e yeniden saldÄ±racaÄŸÄ±" uyarÄ±sÄ±nda bulundu
ABD, Suriye'de PYD/PKK'ya son 2 haftada 3 askeri sevkiyat yaptÄ±. Silah sevkiyatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼n havadan ve karadan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kontrolÃ¼ndeki Haseke'ye ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
GÃ¼ney Kore'de yolsuzluk ve siyasi nÃ¼fuz skandalÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda eski SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Moon Hyung-pyo gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran yakÄ±nlarÄ±ndaki 'evsiz ve yoksul Ä°ranlÄ±lar' boÅŸ mezarlarda hayat mÃ¼cadelesi veriyor. YaÅŸanÄ±lan dram gazetecilerin kadrajlarÄ±na da yansÄ±dÄ±.
92 kiÅŸiyle Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n ikinci karakutusu bulundu
YayÄ±nlanan bir rapora gÃ¶re, yeni kÃ¼resel dÃ¼zendeki yÃ¼kselen Ã§atÄ±ÅŸmalar ve istikrarsÄ±zlÄ±ktan dolayÄ± kÃ¼resel savunma harcamalarÄ± rekor kÄ±racak.
OPEC anlaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan petrol Ã¼retimini artÄ±ran tek Ã¼lke olan Ä°ran, birÃ§ok Ã¼lkeden 12 ÅŸirketle petrol anlaÅŸmasÄ± yaptÄ±
Pekin yÃ¶netimi, Gaocing-1 Gaocing-2 uydularÄ±yla yarÄ±m metreye kadar hassas gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ alabilecek
Daha iyi bir hayat iÃ§in Almanya yollarÄ±na dÃ¼ÅŸen mÃ¼lteciler, hayal ettiklerini bulamÄ±yor. Almanya tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan istatistiklere gÃ¶re, 55 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkesine geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.
ABD, California'da 5,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
Musul operasyonundaki ilerlemenin yavaÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ikinci aÅŸamada Amerikan askerlerinin de cepheye sÃ¼rÃ¼leceÄŸi belirtiliyor
Suriyeli 100 kiÅŸilik grup KarkamÄ±ÅŸ GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'ndan Cerablus'a geÃ§erek Ã¼lkelerine dÃ¶ndÃ¼
Afgan temsilcilerin ve ABD'nin katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± Afganistan'Ä±n geleceÄŸi toplantÄ±sÄ±nda Pakistan, Ã‡in ve Rusya, DEAÅž tehdidine karÅŸÄ± ortak hareket etme ve Taliban ve Afgan hÃ¼kÃ¼meti arasÄ±nda barÄ±ÅŸÄ± tahsis etmek iÃ§in yaptÄ±rÄ±mlarÄ± hafifletme kararÄ± aldÄ±
Ekonomik iflasÄ±n eÅŸiÄŸine gelen MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi, ABD'den 11.5 milyar dolarlÄ±k silah alacak
LÃ¼bnan'da bir otobÃ¼ste patlama meydana geldi. Olayda belediye baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸu belirtilen kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Vladivostok mahkemesi, Ä°ncilâ€™in sinodal tercÃ¼mesini yok etme kararÄ± verdi