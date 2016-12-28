12:22, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

DÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±n ikinci karakutusu bulundu





92 kiÅŸiyle Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n ikinci karakutusu bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, iÃ§erisindeki 92 kiÅŸiyle pazar gÃ¼nÃ¼ Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Tu-154 tipi askeri uÃ§aÄŸÄ±n ikinci karakutusunun bulunduÄŸunu duyurdu. BakanlÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, geÃ§enÂ pazar gÃ¼nÃ¼ 92 kiÅŸiyle Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸa ait ikinci karakutu dalgÄ±Ã§lar tarafÄ±ndan tespit edildi.Â Denizden Ã§Ä±kartÄ±lan karakutu inceleme ve deÅŸifre iÅŸlemleri iÃ§in Moskova'ya gÃ¶nderilecek.Â AyrÄ±ca arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bu zamana kadar 17 cesede ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bunlardan 13'Ã¼nÃ¼n Moskova'ya gÃ¶nderildiÄŸi belirtildi.Â Åžu ana kadar uÃ§aÄŸÄ±n ana karakutusu ve yaklaÅŸÄ±k bin 500 parÃ§asÄ± sudan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.Â Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uÃ§aÄŸÄ±n SoÃ§i'de yakÄ±t ikmali yaptÄ±ktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanÄ±yordu. UÃ§ak, Rusya'nÄ±n Suriye'deki Himeymim Ã¼ssÃ¼nde yeni yÄ±l konseri vermek iÃ§in giden koro Ã¼yelerini taÅŸÄ±yordu.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.