DÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±n ikinci karakutusu bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, iÃ§erisindeki 92 kiÅŸiyle pazar gÃ¼nÃ¼ Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Tu-154 tipi askeri uÃ§aÄŸÄ±n ikinci karakutusunun bulunduÄŸunu duyurdu.
BakanlÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, geÃ§enÂ pazar gÃ¼nÃ¼ 92 kiÅŸiyle Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸa ait ikinci karakutu dalgÄ±Ã§lar tarafÄ±ndan tespit edildi.Â Denizden Ã§Ä±kartÄ±lan karakutu inceleme ve deÅŸifre iÅŸlemleri iÃ§in Moskova'ya gÃ¶nderilecek.Â
AyrÄ±ca arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bu zamana kadar 17 cesede ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bunlardan 13'Ã¼nÃ¼n Moskova'ya gÃ¶nderildiÄŸi belirtildi.Â Åžu ana kadar uÃ§aÄŸÄ±n ana karakutusu ve yaklaÅŸÄ±k bin 500 parÃ§asÄ± sudan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.Â
Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uÃ§aÄŸÄ±n SoÃ§i'de yakÄ±t ikmali yaptÄ±ktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanÄ±yordu. UÃ§ak, Rusya'nÄ±n Suriye'deki Himeymim Ã¼ssÃ¼nde yeni yÄ±l konseri vermek iÃ§in giden koro Ã¼yelerini taÅŸÄ±yordu.
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92 kiÅŸiyle Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n ikinci karakutusu bulundu
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