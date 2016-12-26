Güncelleme: 12:28, 28 Aralık 2016 Çarşamba

8 PKK'lı teslim oldu





Genelkurmay Başkanlığı, Irak'taki kamplarından kaçan 8 PKK'lının güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Genelkurmay Başkanlığı, Irak'taki PKK'nın barınma alanlarından kaçan bir Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 7 PKK'lı da Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olduğunu açıkladı. Ayrıca TSK açıklamasında, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerince icra edilen operasyonlarda, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bin 111 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeğinin ele geçirildiği duyuruldu. Batman'ın Sason ilçesinde de, güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, tespit edilen bir sığınak içerisinde muhtelif yaşam malzemesi ve 210 kg gıda malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

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