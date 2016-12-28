Meteoroloji'den 4 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ta, bugün ve yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Sivas, Kayseri ve Nevşehir çevresi ile Yozgat'ın doğu kesimlerinde bugün ve yarın, güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği aktarıldı.
Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama ile soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.
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