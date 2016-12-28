12:42, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Evsiz Ä°ranlÄ±lar boÅŸ mezarlarda yaÅŸÄ±yor | FOTO





Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran yakÄ±nlarÄ±ndaki 'evsiz ve yoksul Ä°ranlÄ±lar' boÅŸ mezarlarda hayat mÃ¼cadelesi veriyor. YaÅŸanÄ±lan dram gazetecilerin kadrajlarÄ±na da yansÄ±dÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'da evsizlik ve yoksulluk en bÃ¼yÃ¼k sorun olmaya devam ediyor. Devrim sonrasÄ± iÃ§e kapanan Ã¼lkede, milyonlarca insan yoksullukla mÃ¼cadele ediyor. Ãœlkenin Ã¶nemli gazetelerinden Shahrvand, baÅŸkent Tahran yakÄ±nlarÄ±nda 50'den fazla boÅŸ mezarda yoksullarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi. FotoÄŸraflarÄ±n sosyal medyada yayÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, 'boÅŸ mezarlarda yaÅŸayan yoksullar' bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkede tartÄ±ÅŸÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Ä°ranlÄ± yÃ¶netmen Asghar Farhadi de, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'ye bir mektup yazarak, konuyla ilgili mÃ¼dahale etmesi ricasÄ±nda bulundu. Â

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