2016'da dış politikaya 'Suriye' damgası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yürüttüğü aktif dış politika çerçevesinde 2016 yılı boyunca başta bölge ülkeleri olmak üzere kıtada 22'si ikili, 31'i çok taraflı olmak üzere 88 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. Başta KKTC ve Yunanistan olmak üzere 6 ülkeye çalışma ziyaretinde bulunan Dışişleri Bakanı, ilaveten 19 seyahatte Cumhurbaşkanı, 10 seyahatte de Başbakan'a refakat etti.
Ziyaretlerde temel başlıkları, Suriye ve Irak'ta devam eden kriz, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci, AB ve sığınmacı krizi, Kıbrıs'ta çözüme yönelik yürütülen müzakereler oluşturdu. Çavuşoğlu, bölgede yaşanan krize çözüm bulmak üzere Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütlerde de etkin diplomasi yürüttü. Dışişleri Bakanı, en çok mesaiyi Suriye'de krizin son bulması için harcarken, bu kapsamda hem üçlü mekanizmaları harekete geçirdi, hem telefon diplomasisi yürüttü, hem de uluslararası örgütleri harekete geçirmek için çaba sarf etti.
Mevlüt Çavuşoğlu, 2016 yılı boyunca dışişleri bakanı olarak ikili, çok taraflı temaslar ve çalışma ziyareti içeriğiyle 40'tan fazla ülkeye gitti. En çok AB kurumlarının merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel, Türkiye'nin ilişkilerini stratejik düzeye çıkardığı Suudi Arabistan ve iki devlet bir millet sloganıyla yürüttüğü kardeş ülke Azerbaycan'ı ziyaret eden Çavuşoğlu'nun sıklıkla gittiği diğer ülkelerin başında KKTC, Fransa, Almanya, Yunanistan, İngiltere, ABD, Rusya, İran, Çin, Polonya, Hindistan ve İsviçre geldi.
Çavuşoğlu, yıl boyunca Avrupa'da Hollanda, Macaristan, Avusturya, Bulgaristan, Slovenya, Bosna Hersek, Estonya; Afrika'da Libya, Tunus, Ruanda; Asya'da Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Katar, Lübnan, Tayland, Pakistan, Rusya, Myanmar ve Sri Lanka'yı ziyaret etti. Ruanda ve Sri Lanka temasları, Türkiye'den dışişleri bakanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler oldu.
Temmuz ayında Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu, Rusya ile 24 Kasım 2015'te yaşanan uçak krizinin ardından bu ülkeye giden ilk Türk bakan oldu.
Bölgedeki savaş ortamı, kriz ve çatışmalar nedeniyle dış politikada gerek ikili gerekse çok taraflı temasları kapsayan ziyaretler yapan Çavuşoğlu, bu çerçevede bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine özel önem gösterdi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Avrupa Konseyi, AB, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), KEİ, NATO, Birleşmiş Milletler (BM), G20, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Asya İşbirliği Diyaloğu'nun toplantılarında Türkiye'yi temsil eden Çavuşoğlu, ayrıca bölgedeki sorunların çözümünde kilit rol üstlenen ülkelerin katılımıyla yapılan toplantılara da iştirak etti.
Dışişleri Bakanı, bu kapsamda AB'nin Gymnich toplantısı, Münih Güvenlik Konferansı, Nükleer Güvenlik Zirvesi, Suriye Uluslararası Destek Grubu toplantısı, Suriye Konulu Fikirdaş Ülkeler toplantısı ve Bled Stratejik Forumu gibi bir çok toplantıyı takip etti.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin son dönemde komşu ülkelerin sorunlarının çözümünde çok yararlı olduğu düşüncesiyle özel önem atfettiği üçlü mekanizma trafiğini de kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, bu kapsamda Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan, Türkiye-İran-Azerbaycan, Türkiye-Polonya-Romanya dışişleri bakanları toplantılarında etkin çalışmalar yürütürken, son üçlü mekanizmayı Halep'te tahliyelerin sağlanması ve Suriye krizine çözüm bulunması amacıyla Türkiye-Rusya-İran toplantısıyla Moskova'da gerçekleştirdi.
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