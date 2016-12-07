13:05, 28 Aralık 2016 Çarşamba

22 ilde FETÖ operasyonu; 34 asker gözaltında



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FETÖ soruşturmasında 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 34 muvazzaf asker gözaltında alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 4’ü subay, 30’u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personelin gözaltına alındığı bildirildi. Ankara Valiliği, FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.



Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Ankara merkezli 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, 4’ü subay, 30’u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personelin gözaltına alındığı bildirildi.



Gözaltına alınan şahıslardan 5’inin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1’inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2’sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 26’sının da Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olduğu ifade edildi.

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