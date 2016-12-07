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22 ilde FETÖ operasyonu; 34 asker gözaltında
22 ilde FETÖ operasyonu; 34 asker gözaltında
Foto: Arşiv

FETÖ soruşturmasında 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 34 muvazzaf asker gözaltında alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 4’ü subay, 30’u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personelin gözaltına alındığı bildirildi.
 
Ankara Valiliği, FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Ankara merkezli 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, 4’ü subay, 30’u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personelin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan 5’inin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1’inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2’sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 26’sının da Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olduğu ifade edildi.
 
 
 
 


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Bank Asya Yönetim Kurulu eski Başkanı tutuklandı

Denizli'de iki şirket TMSF'ye devredildi
Denizli'de iki şirket TMSF'ye devredildi

Atatürk Araştırmaları Merkezinde1 kişi tutuklandı
Atatürk Araştırmaları Merkezinde1 kişi tutuklandı

"Öldürülen Eğitim" FETÖ belgeseli California'da gösterimde
quot Öldürülen Eğitim quot FETÖ belgeseli California'da gösterimde

Dumankaya şirketlerine kayyum atandı
Dumankaya şirketlerine kayyum atandı

Ahmet Altan tutuklandı
Ahmet Altan tutuklandı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu 8 gözaltı

Siirt Baro Başkanı FETÖ'den tutuklandı
Siirt Baro Başkanı FETÖ'den tutuklandı

Ahmet Altan savcılığa teslim oldu
Ahmet Altan savcılığa teslim oldu

Ahmet Altan hakkında yakalama kararı
Ahmet Altan hakkında yakalama kararı

Kılıçdaroğlu: Adil Öksüz hakkında bilgim var ama söyleyemem
Kılıçdaroğlu Adil Öksüz hakkında bilgim var ama söyleyemem

Altan kardeşlerden biri serbest biri tutuklandı
Altan kardeşlerden biri serbest biri tutuklandı

Erzincan Üniversitesi'nde 7 akademisyen FETÖ'den tutuklandı
Erzincan Üniversitesi'nde 7 akademisyen FETÖ'den tutuklandı

Tokat'ta FETÖ'ye 27 gözaltı
Tokat'ta FETÖ'ye 27 gözaltı

Batman'da 40 gözaltı
Batman'da 40 gözaltı

Trabzon Baro Başkanı gözaltına alındı
Trabzon Baro Başkanı gözaltına alındı

"Gülen ikinci darbeye hazırlanıyor"
quot Gülen ikinci darbeye hazırlanıyor quot

15 ilde FETÖ operasyonu
15 ilde FETÖ operasyonu

Ünlü baklavacı hakkında yakalama kararı
Ünlü baklavacı hakkında yakalama kararı

FETÖ'nün Kırgızistan sorumlusu Zonguldak'ta yakalandı
FETÖ'nün Kırgızistan sorumlusu Zonguldak'ta yakalandı

Akşener'den Erdoğan'a 'FETÖ' faxı
Akşener'den Erdoğan'a 'FETÖ' faxı

FETÖ soruşturmasında onlarca firari var
FETÖ soruşturmasında onlarca firari var

Öksüz’ün baldızları serbest bırakıldı
Öksüz ün baldızları serbest bırakıldı

FETÖ/PDY'nin "darbeye teşebbüs" davası ertelendi
FETÖ PDY'nin quot darbeye teşebbüs quot davası ertelendi

Bolu Vali Yardımcısı FETÖ'den gözaltına alındı
Bolu Vali Yardımcısı FETÖ'den gözaltına alındı

FETÖ 'himmet' davası başladı
FETÖ 'himmet' davası başladı

Nazilli'de FETÖ operasyonu: 15 tutuklama
Nazilli'de FETÖ operasyonu 15 tutuklama

Türk Telekom'daki FETÖ soruşturmasında 37 tutuklama
Türk Telekom'daki FETÖ soruşturmasında 37 tutuklama

17-25 Aralık öncesi FETÖ toplantısı
17-25 Aralık öncesi FETÖ toplantısı

Murat Aksoy ve Atilla Taş tutuklandı
Murat Aksoy ve Atilla Taş tutuklandı

Bolu Vali Yardımcısı açığa alındı
Bolu Vali Yardımcısı açığa alındı

Çorum'da FETÖ'den 30 gözaltı
Çorum'da FETÖ'den 30 gözaltı

GS'li Uğur Tütüneker'e gözaltı
GS'li Uğur Tütüneker'e gözaltı

Almanya'dan 'geç kalan pişmanlık' açıklaması
Almanya'dan 'geç kalan pişmanlık' açıklaması

Kapatılan okuldan parasını geri almak isteyenlere yol açıldı
Kapatılan okuldan parasını geri almak isteyenlere yol açıldı

AK Partili Başkan FETÖ soruşturmasında serbest bırakıldı
AK Partili Başkan FETÖ soruşturmasında serbest bırakıldı

Batman'da 5 FETÖ üyesi yakalandı
Batman'da 5 FETÖ üyesi yakalandı

Kayseri'de 36 iş adamı tutuklandı
Kayseri'de 36 iş adamı tutuklandı

Bolu'da 13 kişiye FETÖ gözaltısı
Bolu'da 13 kişiye FETÖ gözaltısı

Pakistan'da FETÖ okullarının yönetimine el konuldu
Pakistan'da FETÖ okullarının yönetimine el konuldu

İzmir eski Valisine gözaltı kararı
İzmir eski Valisine gözaltı kararı

Romanya'da FETÖ'ye ait yurt kapatıldı
Romanya'da FETÖ'ye ait yurt kapatıldı

Petkim'de FETÖ şüphelisi 24 kişi firarda
Petkim'de FETÖ şüphelisi 24 kişi firarda

Erciyes Üniversitesi’nin 7 personeli FETÖ'den tutuklandı
Erciyes Üniversitesi nin 7 personeli FETÖ'den tutuklandı

Malatya'da FETÖ soruşturması
Malatya'da FETÖ soruşturması

Danimarka televizyonu FETÖ ihbar hattı açtı
Danimarka televizyonu FETÖ ihbar hattı açtı

FETÖ soruşturmasında 3 iş adamı serbest
FETÖ soruşturmasında 3 iş adamı serbest

Kazakistan’daki FETÖ okulları 1 ay içinde denetlenecek
Kazakistan daki FETÖ okulları 1 ay içinde denetlenecek

FETÖ'nün kokain finans kaynağı deşifre oldu
FETÖ'nün kokain finans kaynağı deşifre oldu

Başbakanlık'ta 18 gözaltı
Başbakanlık'ta 18 gözaltı

İstanbul Üniversitesi'ne operasyon
İstanbul Üniversitesi'ne operasyon

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı FETÖ'den açığa alındı
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı FETÖ'den açığa alındı

TÜBİTAK'taki soruşturmada 14 tutuklama
TÜBİTAK'taki soruşturmada 14 tutuklama

Akdeniz Üniversitesi'nde 47 kişi tutuklandı
Akdeniz Üniversitesi'nde 47 kişi tutuklandı

'Zaman Azerbaycan' GYY'si kaçtı
Zaman Azerbaycan' GYY'si kaçtı

A101 sahiplerine FETÖ operasyonu
A101 sahiplerine FETÖ operasyonu

Öksüz'ü serbest bırakan hakime soruşturma izni
Öksüz'ü serbest bırakan hakime soruşturma izni

Erzurum Cumhuriyet Savcısı, Suriye'ye kaçamadı
Erzurum Cumhuriyet Savcısı Suriye'ye kaçamadı

İstanbul'da adliyelere 'FETÖ' operasyonu
İstanbul'da adliyelere 'FETÖ' operasyonu

Öğrenci evinden asker kıyafeti ve bot çıktı
Öğrenci evinden asker kıyafeti ve bot çıktı

Ak Partili başkan FETÖ'den tutuklandı
Ak Partili başkan FETÖ'den tutuklandı

Bir general gizli tanık oldu, detayları açıkladı
Bir general gizli tanık oldu detayları açıkladı

Çorlu FETÖ operasyonunda 4 öğretmen tutuklandı
Çorlu FETÖ operasyonunda 4 öğretmen tutuklandı

Kayseri'deki FETÖ soruşturmasında 2 hakim tutuklandı
Kayseri'deki FETÖ soruşturmasında 2 hakim tutuklandı

FETÖ öğretmenlerine fotoğrafla takip
FETÖ öğretmenlerine fotoğrafla takip

Celal Kara ve Zekeriya Öz'e ağırlaştırılmış müebbet talebi
Celal Kara ve Zekeriya Öz'e ağırlaştırılmış müebbet talebi

FETÖ'nün savcısı canlı bombayı bıraktırıp, polisleri attırmış
FETÖ'nün savcısı canlı bombayı bıraktırıp polisleri attırmış

Aşkabat'taki "Gülen'cilerin yuvası" kapatıldı
Aşkabat'taki quot Gülen'cilerin yuvası quot kapatıldı

Kayıp ataşeler feribotla İtalya'ya kaçmış
Kayıp ataşeler feribotla İtalya'ya kaçmış

FETÖ'nün kasasının iadesine Bulgar medyası tepkili
FETÖ'nün kasasının iadesine Bulgar medyası tepkili

Bulgaristan FETÖ'cü firariyi iade etti
Bulgaristan FETÖ'cü firariyi iade etti

Malatya'da 14 emniyet mensubu tutuklandı
Malatya'da 14 emniyet mensubu tutuklandı

Mevlana Üniversitesi'nden '14 Ağustos' mesajı atanlar tutuklandı
Mevlana Üniversitesi'nden '14 Ağustos' mesajı atanlar tutuklandı

Mardin'de valiler tutuklandı
Mardin'de valiler tutuklandı

55'er bin TL maaş alan akademisyenlere icra takibi
55'er bin TL maaş alan akademisyenlere icra takibi

Pakistan'daki 'FETÖ okullarında' görevden almalar başladı
Pakistan'daki 'FETÖ okullarında' görevden almalar başladı

Erbaa'nın AK Partili Belediye başkanı gözaltında
Erbaa'nın AK Partili Belediye başkanı gözaltında

Sakarya'da Kimse Yok mu Derneği yöneticilerine gözaltı
Sakarya'da Kimse Yok mu Derneği yöneticilerine gözaltı

Bomba yüklü minibüs davasında yeniden yargılama
Bomba yüklü minibüs davasında yeniden yargılama

FETÖ'nün üst düzey sorumlusu Akdoğan tutuklandı
FETÖ'nün üst düzey sorumlusu Akdoğan tutuklandı

Vali Mutlu tutuklandı
Vali Mutlu tutuklandı

Bağışlanan 20 milyon liralık arsayı üzerlerine geçirmişler
Bağışlanan 20 milyon liralık arsayı üzerlerine geçirmişler






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