13:03, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

GÃ¼ney Kore'de eski SaÄŸlÄ±k BakanÄ±'na yolsuzluk gÃ¶zaltÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Kore'de Devlet BaÅŸkanÄ±Â Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alÄ±nmasÄ±na yol aÃ§an yolsuzluk veÂ siyasi nÃ¼fuz skandalÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±ndaÂ eski SaÄŸlÄ±k BakanÄ±Â Moon Hyung-pyo gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Moon, Samsung iÅŸtiraki iki ÅŸirketin tartÄ±ÅŸmalÄ± birleÅŸme anlaÅŸmasÄ±nÄ± desteklemesi iÃ§in Ulusal Emekilik Hizmetleri Kurumuna baskÄ± yapmakla suÃ§lanÄ±yor. SavcÄ±larÄ±n, Moon'un tutuklanÄ±p tutuklanmayacaÄŸÄ±na 48 saat iÃ§inde karar vereceÄŸi ifade edildi.

ESKÄ° SEKRETERÄ° DE Ä°FADEYE Ã‡AÄžIRILDI

Bu arada savcÄ±lar, Park'Ä±n eÄŸitim ve kÃ¼ltÃ¼rden sorumlu eski sekreteri Kim Sang-ryul'u, Park yÃ¶netimine mesafeli olan sanatÃ§Ä± ve fikir adamlarÄ±nÄ± "kara listeye" alarak devlet desteÄŸinden mahrum bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ± soruÅŸturmak Ã¼zere ifadeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Park, hÃ¼kÃ¼mette resmi gÃ¶revi olmayan yakÄ±n dostu Choi Soon-sil'in yÃ¶neticisi olduÄŸu vakÄ±flar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼k holdinglerinden yÃ¼klÃ¼ baÄŸÄ±ÅŸlar toplamak ve bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±lara siyasi menfaat saÄŸlamakla suÃ§lanÄ±yor.

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Park'Ä±n gÃ¶zatÄ±ndaki dostu Choi'nin yÃ¶neticisi olduÄŸu kÃ¼ltÃ¼r ve spor alanlarÄ±nda faaliyet gÃ¶steren Mir ve K-Sports adlÄ± iki vakÄ±f mercek altÄ±na alÄ±ndÄ±. AralarÄ±nda sÃ¶z konusu vakÄ±flara 20 milyon wondan (yaklaÅŸÄ±k 60 milyon lira) fazla baÄŸÄ±ÅŸ yapan elektronik devi Samsung'un da bulunduÄŸu baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä± holdingler hakkÄ±nda inceleme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

Holdinglerin sÃ¶z konusu baÄŸÄ±ÅŸlar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda devletten herhangi bir Ã¶zel menfaat elde edip etmediÄŸi araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. SoruÅŸturmanÄ±n Ã¶zellikle Ulusal Emeklilik Hizmetleri Kurumunun geÃ§en yÄ±l Samsung ve ÅŸirkete ait baÅŸka firmalar arasÄ±nda yapÄ±lan bir birleÅŸtirme dÃ¼zenlemesine verdiÄŸi onayÄ±n Ã¼zerinde durduÄŸu bildirilmiÅŸti. Konuyla ilgili Emeklilik Kurumundan bir yetkilinin ifadesine baÅŸvurulmuÅŸtu.