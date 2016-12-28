ABD'den PYD'ye son zamanlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k yardÄ±mÄ±!

ABD, PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD'ye askeri yardÄ±mÄ±na hÄ±z verdi. ABD'li yetkililerin aksi yÃ¶ndeki ifadelerine raÄŸmen, son iki haftada PYDÂ kontrolÃ¼ndeki Haseke iline havadan ve karadan silah sevkiyatlarÄ± yapÄ±ldÄ±.
ABD'li yetkililer, Suriye'deki PYD/PKK unsurlarÄ±na askeri yardÄ±mda bulunmadÄ±klarÄ±nÄ± savunmasÄ±na karÅŸÄ±n, sahadaki hareketlilik sÃ¼rÃ¼yor.
ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi John R. Bass, geÃ§en cuma verdiÄŸi bir rÃ¶portajda, "Biz PYD'ye doÄŸrudan destek saÄŸlamÄ±yoruz, silah, cephane saÄŸlamÄ±yoruz." demiÅŸti.
Bass'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±yla aynÄ± gÃ¼n akÅŸam saatlerinde, RÃ¼meylan hava Ã¼ssÃ¼ne askeri kargo uÃ§aklarÄ± indi. Askeri kargolar bu uÃ§aklardan ABD helikopterlerince alÄ±narak farklÄ± bÃ¶lgelere taÅŸÄ±ndÄ±.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Bass'Ä±n 7 Nisan'da, Ã¶rgÃ¼te askeri yardÄ±mda bulunmadÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n hemen ertesi gÃ¼nÃ¼ de ABD helikopterleri RÃ¼meylan'daki PYD/PKK unsurlarÄ±na bÃ¼yÃ¼k bir askeri sevkiyat yapmÄ±ÅŸtÄ±.
Sevkiyatta gÃ¶revli olan ve isminin aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir yerel sakinin, ABD gÃ¼Ã§lerinin 13 AralÄ±k'ta da Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, son iki haftanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k askeri yardÄ±mÄ±nÄ±n da dÃ¼n akÅŸam saatlerinde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini bildirildi. Buna gÃ¶re, RÃ¼meylan'a ABD kargo uÃ§aklarÄ±nÄ± inerken, Erbil'den yola Ã§Ä±kan Ã¼stÃ¼ Ã¶rtÃ¼lÃ¼ onlarca tÄ±r, Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan geÃ§erek PYD/PKK bÃ¶lgesine ulaÅŸtÄ±. AA'ya bilgi veren diÄŸer kaynaklar, tÄ±rlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n KamÄ±ÅŸlÄ±'dan geÃ§iÅŸine tanÄ±klÄ±k ettiklerini sÃ¶yledi.
ABD, Haseke'nin kuzeydoÄŸusundaki RÃ¼meylan ilÃ§esinde Ekim 2015'te, Kobani'nin (Ayn el-Arab) gÃ¼neyindeki Harab IÅŸk kÃ¶yÃ¼ne de geÃ§en mart ayÄ±nda hava Ã¼sleri kurmuÅŸtu. RÃ¼meylan, kargo uÃ§aklarÄ±nÄ±n da inebileceÄŸi bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte iken Harab IÅŸk'Ä± ise ÅŸimdilik yalnÄ±zca askeri helikopterler kullanabiliyor.
PYD/PKK, Suriye'nin kuzeydoÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Haseke'den baÅŸlayarak Hatay'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na kadar, sÄ±nÄ±r hattÄ±nda uzanan bir hakimiyet bÃ¶lgesi kurmayÄ± hedefliyor.
TÃ¼rkiye ise bu "terÃ¶r koridoru"nun kurulmasÄ±na izin vermeyeceÄŸi uyarÄ±larÄ±nÄ± yineliyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik dÄ±ÅŸ yardÄ±mlar konusunda, dÃ¼n, "(FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±) Koalisyon gÃ¼Ã§leri ne diyordu baÅŸÄ±ndan, 'DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± bÃ¼tÃ¼n mÃ¼cadelemizi sonuna kadar vereceÄŸiz' diyorlardÄ±. Hatta bizi de DEAÅž'a destek vermekle suÃ§luyorlardÄ±. Åžimdi hepsi ortadan kayboldu. Tam aksine terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne, DEAÅž da dahil olmak Ã¼zere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
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ABD, Suriye'de PYD/PKK'ya son 2 haftada 3 askeri sevkiyat yaptÄ±. Silah sevkiyatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼n havadan ve karadan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kontrolÃ¼ndeki Haseke'ye ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
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