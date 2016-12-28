13:25, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Salihi'den "DEAÅž KerkÃ¼k'e saldÄ±racak" uyarÄ±sÄ±





ITC BaÅŸkanÄ± ErÅŸet Salihi, "DEAÅž'Ä±n KerkÃ¼k'e yeniden saldÄ±racaÄŸÄ±" uyarÄ±sÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak TÃ¼rkmen Cephesi (ITC) BaÅŸkanÄ±Â ErÅŸet Salihi, "DEAÅž'Ä±nÂ KerkÃ¼k'e yeniden saldÄ±racaÄŸÄ±" uyarÄ±sÄ±nda bulunarak, merkezi yÃ¶netimden kente askeri gÃ¼Ã§ gÃ¶ndermesini istedi. Salihi yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, DEAÅž'Ä±n KerkÃ¼k'e yeniden saldÄ±racaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde "titiz gÃ¼venlik bilgisi" aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. BaÅŸbakan Haydar el-Ä°badi'ye "KerkÃ¼k'e acil askeri gÃ¼Ã§ gÃ¶ndermesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan Salihi, "KerkÃ¼k'teki TÃ¼rkmen, Arap ve KÃ¼rt bÃ¶lgelerinin DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± test ettiÄŸi bir saha haline gelmemesi iÃ§in Havice'nin kurtarÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonun bir an Ã¶nce baÅŸlamasÄ± gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±. DEAÅž, 10 Haziran 2014'ten bu yana KerkÃ¼k'Ã¼n batÄ±sÄ±nda yer alan Havice ilÃ§esini kontrolÃ¼nde tutuyor. Her gÃ¼n yÃ¼zlerce aile Ã¶lÃ¼mÃ¼ gÃ¶ze alarak Havice'den kaÃ§Ä±p gÃ¼venli bÃ¶lgelere sÄ±ÄŸÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

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