DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:33, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba
Irak
13:25, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Salihi'den "DEAÅž KerkÃ¼k'e saldÄ±racak" uyarÄ±sÄ±
Salihi'den

ITC BaÅŸkanÄ± ErÅŸet Salihi, "DEAÅž'Ä±n KerkÃ¼k'e yeniden saldÄ±racaÄŸÄ±" uyarÄ±sÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak TÃ¼rkmen Cephesi (ITC) BaÅŸkanÄ±Â ErÅŸet Salihi, "DEAÅž'Ä±nÂ KerkÃ¼k'e yeniden saldÄ±racaÄŸÄ±" uyarÄ±sÄ±nda bulunarak, merkezi yÃ¶netimden kente askeri gÃ¼Ã§ gÃ¶ndermesini istedi.

Salihi yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, DEAÅž'Ä±n KerkÃ¼k'e yeniden saldÄ±racaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde "titiz gÃ¼venlik bilgisi" aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

BaÅŸbakan Haydar el-Ä°badi'ye "KerkÃ¼k'e acil askeri gÃ¼Ã§ gÃ¶ndermesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan Salihi, "KerkÃ¼k'teki TÃ¼rkmen, Arap ve KÃ¼rt bÃ¶lgelerinin DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± test ettiÄŸi bir saha haline gelmemesi iÃ§in Havice'nin kurtarÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonun bir an Ã¶nce baÅŸlamasÄ± gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±.

DEAÅž, 10 Haziran 2014'ten bu yana KerkÃ¼k'Ã¼n batÄ±sÄ±nda yer alan Havice ilÃ§esini kontrolÃ¼nde tutuyor. Her gÃ¼n yÃ¼zlerce aile Ã¶lÃ¼mÃ¼ gÃ¶ze alarak Havice'den kaÃ§Ä±p gÃ¼venli bÃ¶lgelere sÄ±ÄŸÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.



Ä°lgili Konular DEAÅž KerkÃ¼k ErÅŸet Salihi
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Irak Haberleri
Salihi'den quot DEAÅž KerkÃ¼k'e saldÄ±racak quot uyarÄ±sÄ±
Salihi'den "DEAÅž KerkÃ¼k'e saldÄ±racak" uyarÄ±sÄ±

ITC BaÅŸkanÄ± ErÅŸet Salihi, "DEAÅž'Ä±n KerkÃ¼k'e yeniden saldÄ±racaÄŸÄ±" uyarÄ±sÄ±nda bulundu
ABD'den PYD'ye son zamanlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k yardÄ±mÄ±
ABD'den PYD'ye son zamanlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k yardÄ±mÄ±!

ABD, Suriye'de PYD/PKK'ya son 2 haftada 3 askeri sevkiyat yaptÄ±. Silah sevkiyatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼n havadan ve karadan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kontrolÃ¼ndeki Haseke'ye ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
GÃ¼ney Kore'de eski SaÄŸlÄ±k BakanÄ±'na yolsuzluk gÃ¶zaltÄ±sÄ±
GÃ¼ney Kore'de eski SaÄŸlÄ±k BakanÄ±'na yolsuzluk gÃ¶zaltÄ±sÄ±

GÃ¼ney Kore'de yolsuzluk ve siyasi nÃ¼fuz skandalÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda eski SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Moon Hyung-pyo gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Evsiz Ä°ranlÄ±lar boÅŸ mezarlara sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yor FOTO
Evsiz Ä°ranlÄ±lar boÅŸ mezarlara sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yor | FOTO

Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran yakÄ±nlarÄ±ndaki 'evsiz ve yoksul Ä°ranlÄ±lar' boÅŸ mezarlarda hayat mÃ¼cadelesi veriyor. YaÅŸanÄ±lan dram gazetecilerin kadrajlarÄ±na da yansÄ±dÄ±.
DÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±n ikinci karakutusu bulundu
DÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±n ikinci karakutusu bulundu

92 kiÅŸiyle Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n ikinci karakutusu bulundu
DÃ¼nya silah harcamalarÄ± rekor kÄ±racak
DÃ¼nya silah harcamalarÄ± rekor kÄ±racak

YayÄ±nlanan bir rapora gÃ¶re, yeni kÃ¼resel dÃ¼zendeki yÃ¼kselen Ã§atÄ±ÅŸmalar ve istikrarsÄ±zlÄ±ktan dolayÄ± kÃ¼resel savunma harcamalarÄ± rekor kÄ±racak.
Ä°ran'dan birÃ§ok Ã¼lkeye petrol anlaÅŸmasÄ±
Ä°ran'dan birÃ§ok Ã¼lkeye petrol anlaÅŸmasÄ±

OPEC anlaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan petrol Ã¼retimini artÄ±ran tek Ã¼lke olan Ä°ran, birÃ§ok Ã¼lkeden 12 ÅŸirketle petrol anlaÅŸmasÄ± yaptÄ±
Ã‡in yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ gÃ¶zlem uydularÄ± fÄ±rlattÄ±
Ã‡in yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ gÃ¶zlem uydularÄ± fÄ±rlattÄ±

Pekin yÃ¶netimi, Gaocing-1 Gaocing-2 uydularÄ±yla yarÄ±m metreye kadar hassas gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ alabilecek
UmduÄŸunu bulamayan mÃ¼lteciler Almanya'yÄ± terk ediyor
UmduÄŸunu bulamayan mÃ¼lteciler Almanya'yÄ± terk ediyor

Daha iyi bir hayat iÃ§in Almanya yollarÄ±na dÃ¼ÅŸen mÃ¼lteciler, hayal ettiklerini bulamÄ±yor. Almanya tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan istatistiklere gÃ¶re, 55 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkesine geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.
California'da 5 9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem
California'da 5,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

ABD, California'da 5,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
Musul'da Amerikan askeri de cepheye gidiyor
Musul'da Amerikan askeri de cepheye gidiyor

Musul operasyonundaki ilerlemenin yavaÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ikinci aÅŸamada Amerikan askerlerinin de cepheye sÃ¼rÃ¼leceÄŸi belirtiliyor
Cerablus a dÃ¶nÃ¼ÅŸler sÃ¼rÃ¼yor
Cerablusâ€™a dÃ¶nÃ¼ÅŸler sÃ¼rÃ¼yor

Suriyeli 100 kiÅŸilik grup KarkamÄ±ÅŸ GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'ndan Cerablus'a geÃ§erek Ã¼lkelerine dÃ¶ndÃ¼
Moskova'dan Afganistan'a yaptÄ±rÄ±mlarÄ± esnetme kararÄ±
Moskova'dan, Afganistan'a yaptÄ±rÄ±mlarÄ± esnetme kararÄ±

Afgan temsilcilerin ve ABD'nin katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± Afganistan'Ä±n geleceÄŸi toplantÄ±sÄ±nda Pakistan, Ã‡in ve Rusya, DEAÅž tehdidine karÅŸÄ± ortak hareket etme ve Taliban ve Afgan hÃ¼kÃ¼meti arasÄ±nda barÄ±ÅŸÄ± tahsis etmek iÃ§in yaptÄ±rÄ±mlarÄ± hafifletme kararÄ± aldÄ±
Batmak Ã¼zere ama 11 5 milyar dolarlÄ±k silah alacak
Batmak Ã¼zere ama 11.5 milyar dolarlÄ±k silah alacak!

Ekonomik iflasÄ±n eÅŸiÄŸine gelen MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi, ABD'den 11.5 milyar dolarlÄ±k silah alacak
LÃ¼bnan'da yolcu otobÃ¼sÃ¼nde patlama
LÃ¼bnan'da yolcu otobÃ¼sÃ¼nde patlama

LÃ¼bnan'da bir otobÃ¼ste patlama meydana geldi. Olayda belediye baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸu belirtilen kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Rus mahkemeden Ä°ncil tercÃ¼mesini yok etme kararÄ±
Rus mahkemeden Ä°ncil tercÃ¼mesini yok etme kararÄ±

Vladivostok mahkemesi, Ä°ncilâ€™in sinodal tercÃ¼mesini yok etme kararÄ± verdi

Haberler

Salihi: Telaferli TÃ¼rkmenlerin imdadÄ±na bir tek TÃ¼rkiye yetiÅŸti
Salihi Telaferli TÃ¼rkmenlerin imdadÄ±na bir tek TÃ¼rkiye yetiÅŸti

DEAÅž kontrolÃ¼ndeki Havice'de 'aÃ§lÄ±ktan Ã¶lÃ¼mler' baÅŸladÄ±
DEAÅž kontrolÃ¼ndeki Havice'de 'aÃ§lÄ±ktan Ã¶lÃ¼mler' baÅŸladÄ±

PeÅŸmerge KerkÃ¼k ve Sincar'dan Ã§ekilmeyecek
PeÅŸmerge KerkÃ¼k ve Sincar'dan Ã§ekilmeyecek

KerkÃ¼k'te 'DEAÅž tehdidi' sÃ¼rÃ¼yor
KerkÃ¼k'te 'DEAÅž tehdidi' sÃ¼rÃ¼yor

Musul ve KerkÃ¼k'Ã¼n tapularÄ± arÅŸivlerde
Musul ve KerkÃ¼k'Ã¼n tapularÄ± arÅŸivlerde

KurtulmuÅŸ'tan DEAÅž videosu iÃ§in medyaya sert uyarÄ±
KurtulmuÅŸ'tan DEAÅž videosu iÃ§in medyaya sert uyarÄ±

NYT: DEAÅž sahada kaybediyor, etkisini gÃ¼Ã§lendiriyor
NYT DEAÅž sahada kaybediyor etkisini gÃ¼Ã§lendiriyor

Irak ordusu dÃ¶rt yerde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±
Irak ordusu dÃ¶rt yerde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 15 DEAÅž hedefi imha edildi
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 15 DEAÅž hedefi imha edildi

CIA'den TÃ¼rkiye'ye 'IÅžÄ°D petrolÃ¼' Ã¶zrÃ¼
CIA'den TÃ¼rkiye'ye 'IÅžÄ°D petrolÃ¼' Ã¶zrÃ¼

Fransa, uÃ§ak gemisini DoÄŸu Akdeniz'den Ã§ekti
Fransa uÃ§ak gemisini DoÄŸu Akdeniz'den Ã§ekti

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 84 DEAÅž hedefi imha edildi
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 84 DEAÅž hedefi imha edildi

Soylu: Bu milletin canÄ±nÄ± yakanlarÄ±n canÄ±nÄ± yakacaÄŸÄ±z
Soylu Bu milletin canÄ±nÄ± yakanlarÄ±n canÄ±nÄ± yakacaÄŸÄ±z

FÄ±rat KalkanÄ±'na misilleme iÃ§in gelen DEAÅž'lÄ±lar yakalandÄ±
FÄ±rat KalkanÄ±'na misilleme iÃ§in gelen DEAÅž'lÄ±lar yakalandÄ±

DEAÅž iÃ§in saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan GAL Ã¼yesi yakalandÄ±
DEAÅž iÃ§in saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan GAL Ã¼yesi yakalandÄ±

Ä°ngiltere'de DEAÅž toplantÄ±sÄ±
Ä°ngiltere'de DEAÅž toplantÄ±sÄ±

Musul'da 104 cami yÄ±kÄ±ldÄ±
Musul'da 104 cami yÄ±kÄ±ldÄ±

FÄ±rat KalkanÄ±'nda DEAÅž'a ait 10 hedef imha edildi
FÄ±rat KalkanÄ±'nda DEAÅž'a ait 10 hedef imha edildi

DEAÅž'a hÃ¼cre evi kiralayan sanÄ±ÄŸa 15 yÄ±l hapis talebi
DEAÅž'a hÃ¼cre evi kiralayan sanÄ±ÄŸa 15 yÄ±l hapis talebi

DEAÅž El Bab'da halkÄ± kalkan olarak kullanÄ±yor
DEAÅž El Bab'da halkÄ± kalkan olarak kullanÄ±yor

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 32 DEAÅž'lÄ± etkisiz hale getirildi
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 32 DEAÅž'lÄ± etkisiz hale getirildi

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Irak'ta yaralarÄ± sarÄ±yor
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Irak'ta yaralarÄ± sarÄ±yor

Musul'da kalan son kÃ¶prÃ¼ de devre dÄ±ÅŸÄ±
Musul'da kalan son kÃ¶prÃ¼ de devre dÄ±ÅŸÄ±

Telafer'den gÃ¶Ã§ eden TÃ¼rkmenler TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na ulaÅŸtÄ±
Telafer'den gÃ¶Ã§ eden TÃ¼rkmenler TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na ulaÅŸtÄ±

Danimarka'dan sÃ¼rpriz Ä°ncirlik hamlesi
Danimarka'dan sÃ¼rpriz Ä°ncirlik hamlesi

'DEAÅž'Ä±n mayÄ±nlarÄ±nÄ± yaÄŸmur patlattÄ±'
DEAÅž'Ä±n mayÄ±nlarÄ±nÄ± yaÄŸmur patlattÄ±'

'DEAÅž Avrupa'da bombalÄ± araÃ§larla saldÄ±rabilir'
DEAÅž Avrupa'da bombalÄ± araÃ§larla saldÄ±rabilir'

Musul'a kuzeyden askeri operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±
Musul'a kuzeyden askeri operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±

Musul'da iki gÃ¼nde 3 binden fazla sivil evinden oldu
Musul'da iki gÃ¼nde 3 binden fazla sivil evinden oldu

DEAÅž, Musul'da 32 sivili idam etti
DEAÅž Musul'da 32 sivili idam etti

FÄ±rat KalkanÄ±'nda DEAÅž hedefleri imha edildi
FÄ±rat KalkanÄ±'nda DEAÅž hedefleri imha edildi

'PYD, El-Bab'da koridor aÃ§mak iÃ§in DEAÅž ile anlaÅŸabilir'
PYD El-Bab'da koridor aÃ§mak iÃ§in DEAÅž ile anlaÅŸabilir'

Musul'da 73 bin sivil yerlerinden edildi
Musul'da 73 bin sivil yerlerinden edildi

Musul'da 72 DEAÅž'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Musul'da 72 DEAÅž'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

SaldÄ±rÄ±da Ã¶len Ä°ranlÄ±larÄ±n cenazeleri Ã¼lkelerine gÃ¶nderildi
SaldÄ±rÄ±da Ã¶len Ä°ranlÄ±larÄ±n cenazeleri Ã¼lkelerine gÃ¶nderildi

Ã–ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klanan DEAÅž mensubu TÃ¼rkiye'de tutuklanmÄ±ÅŸ
Ã–ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klanan DEAÅž mensubu TÃ¼rkiye'de tutuklanmÄ±ÅŸ

Obama'nÄ±n Irak karnesi
Obama'nÄ±n Irak karnesi

Musul'un kurtarÄ±lan bÃ¶lgelerinde eÄŸitime baÅŸlandÄ±
Musul'un kurtarÄ±lan bÃ¶lgelerinde eÄŸitime baÅŸlandÄ±

Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan Ermenilere DEAÅž cevabÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan Ermenilere DEAÅž cevabÄ±

TÃ¼rkiye'nin 'DEAÅž' mÃ¼cadelesine Almanya'dan Ã¶vgÃ¼
TÃ¼rkiye'nin 'DEAÅž' mÃ¼cadelesine Almanya'dan Ã¶vgÃ¼

ErdoÄŸan: BatÄ± DEAÅž'Ä±n yanÄ±nda
ErdoÄŸan BatÄ± DEAÅž'Ä±n yanÄ±nda

DEAÅž Nemrud antik kentine bÃ¼yÃ¼k zarar verdi
DEAÅž Nemrud antik kentine bÃ¼yÃ¼k zarar verdi

Ã‡orum'da DEAÅž'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi tutuklandÄ±
Ã‡orum'da DEAÅž'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi tutuklandÄ±

'FÄ±rat KalkanÄ±'nda DEAÅž ve PYD hedefleri vuruldu
FÄ±rat KalkanÄ±'nda DEAÅž ve PYD hedefleri vuruldu

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 79'uncu gÃ¼n
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 79'uncu gÃ¼n

DEAÅž ve PKK/PYD'nin komuta kontrol tesisleri vuruldu
DEAÅž ve PKK PYD'nin komuta kontrol tesisleri vuruldu

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 71'inci gÃ¼n
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 71'inci gÃ¼n

DEAÅž Somali'de stratejik liman kasabasÄ±nÄ± aldÄ±
DEAÅž Somali'de stratejik liman kasabasÄ±nÄ± aldÄ±

Bakan IÅŸÄ±k, ABD'li ve FransÄ±z mevkidaÅŸlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Bakan IÅŸÄ±k ABD'li ve FransÄ±z mevkidaÅŸlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Hemdaniye ilÃ§esi ve BertÄ±lla kasabasÄ± DEAÅž'tan alÄ±ndÄ±
Hemdaniye ilÃ§esi ve BertÄ±lla kasabasÄ± DEAÅž'tan alÄ±ndÄ±

AA ekibine KerkÃ¼k'te silahlÄ± saldÄ±rÄ±
AA ekibine KerkÃ¼k'te silahlÄ± saldÄ±rÄ±

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda DEAÅž'lÄ± alarmÄ±
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda DEAÅž'lÄ± alarmÄ±

KerkÃ¼k'te DEAÅž'lÄ±lar ile sokak Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± tekrar baÅŸladÄ±
KerkÃ¼k'te DEAÅž'lÄ±lar ile sokak Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± tekrar baÅŸladÄ±

DEAÅž KerkÃ¼k'te Ã¼Ã§ TÃ¼rkmen aileyi rehin aldÄ±
DEAÅž KerkÃ¼k'te Ã¼Ã§ TÃ¼rkmen aileyi rehin aldÄ±

DEAÅž Musul'da canlÄ± kalkan kullanÄ±yor
DEAÅž Musul'da canlÄ± kalkan kullanÄ±yor

DEAÅž, HDP ve ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ±'na saldÄ±rÄ± planlamÄ±ÅŸ
DEAÅž HDP ve ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ±'na saldÄ±rÄ± planlamÄ±ÅŸ

DEAÅž'Ä±n KerkÃ¼k'teki saldÄ±rÄ± bilanÃ§osu aÃ§Ä±klandÄ±
DEAÅž'Ä±n KerkÃ¼k'teki saldÄ±rÄ± bilanÃ§osu aÃ§Ä±klandÄ±

DEAÅž'tan alÄ±nan DabÄ±k havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi | FOTO
DEAÅž'tan alÄ±nan DabÄ±k havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi FOTO

'BaÅŸika, DEAÅž'a karÅŸÄ± emniyet sibobudur'
BaÅŸika DEAÅž'a karÅŸÄ± emniyet sibobudur'

'DEAÅž Musul'da 200 sivili alÄ±koydu'
DEAÅž Musul'da 200 sivili alÄ±koydu'

Musul'da 552 kilometrekarelik alan DEAÅž'tan alÄ±ndÄ±
Musul'da 552 kilometrekarelik alan DEAÅž'tan alÄ±ndÄ±

Musulâ€™da kimyasal silah endiÅŸesi
Musul da kimyasal silah endiÅŸesi

Musul operasyonunda 12 kÃ¶y DEAÅž'tan geri alÄ±ndÄ±

'CanlÄ± bomba' aÅŸure etkinliÄŸini kana bulamak istemiÅŸ
CanlÄ± bomba' aÅŸure etkinliÄŸini kana bulamak istemiÅŸ

TÃ¼fenkci: TÃ¼rkiye gÃ¶Ã§ ihtimaline karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klÄ±
TÃ¼fenkci TÃ¼rkiye gÃ¶Ã§ ihtimaline karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klÄ±

Gaziantep'te bir DEAÅž'lÄ± yakalandÄ±
Gaziantep'te bir DEAÅž'lÄ± yakalandÄ±

BozdaÄŸ: DEAÅž Ã¼zerinden baÅŸka hesaplar gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor
BozdaÄŸ DEAÅž Ã¼zerinden baÅŸka hesaplar gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

"Son bir haftada 19 terÃ¶r eylemi engellendi"
quot Son bir haftada 19 terÃ¶r eylemi engellendi quot

DEAÅž'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼len sorumlusunun baÅŸÄ±na Ã¶dÃ¼l konmuÅŸ
DEAÅž'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼len sorumlusunun baÅŸÄ±na Ã¶dÃ¼l konmuÅŸ

S. Arabistan DabÄ±k'Ä±n DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ±ndan memnun
S Arabistan DabÄ±k'Ä±n DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ±ndan memnun

Barzani: Musul iÃ§in tÃ¼m hazÄ±rlÄ±klar tamam
Barzani Musul iÃ§in tÃ¼m hazÄ±rlÄ±klar tamam

IKBY'den Musul'un doÄŸu bÃ¶lgesine askeri sevkiyat
IKBY'den Musul'un doÄŸu bÃ¶lgesine askeri sevkiyat

Diyanet'ten 'DEAÅž' raporu
Diyanet'ten 'DEAÅž' raporu

BM-Erbil-BaÄŸdat arasÄ±nda 'Musul' protokolÃ¼
BM-Erbil-BaÄŸdat arasÄ±nda 'Musul' protokolÃ¼

BaÅŸika'daki savaÅŸÃ§Ä±lar Musul operasyonuna hazÄ±r
BaÅŸika'daki savaÅŸÃ§Ä±lar Musul operasyonuna hazÄ±r

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 47 DEAÅž'lÄ± daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 47 DEAÅž'lÄ± daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

KurtulmuÅŸ: TÃ¼rkiye'nin DEAÅž'Ä±, bu Ã¶rgÃ¼ttÃ¼r
KurtulmuÅŸ TÃ¼rkiye'nin DEAÅž'Ä± bu Ã¶rgÃ¼ttÃ¼r

IÅžÄ°D, Yemen'deki saldÄ±rÄ±larÄ± Ã¼stlendi
IÅžÄ°D Yemen'deki saldÄ±rÄ±larÄ± Ã¼stlendi

ErdoÄŸan'dan ÃœrdÃ¼n KralÄ±na taziye telefonu
ErdoÄŸan'dan ÃœrdÃ¼n KralÄ±na taziye telefonu






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 