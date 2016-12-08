13:28, 28 Aralık 2016 Çarşamba

Çavuşoğlu: Suriye'de her an ateşkes yapılabilir





Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ve Rusya arasında varılan 'Suriye'de ateşkes' mutabakatı her an yürürlüğe girebilir.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye ve Rusya arasında varılan 'Suriye'de ateşkes' mutabakatı her an yürürlüğe girebilir." açıklaması yaptı

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