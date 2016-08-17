Yasin BÃ¶rÃ¼ davasÄ± ertelendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'te gerÃ§ekleÅŸtirilen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼, Ahmet Dakak, Hasan GÃ¶kguz ve Riyat GÃ¼neÅŸ'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili 41 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi. Ankara 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki davaya mÃ¼ÅŸteki ve mÃ¼dafi avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. DavanÄ±n tutuklu sanÄ±klarÄ± davada hazÄ±r bulunmadÄ±.
Mahkeme heyeti davayÄ± 25 Ocak 2017 tarihine erteledi.
ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, ABD'nin Suriye'de "terÃ¶rist gruplara destek verdiÄŸi iddialarÄ±"nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu
YetiÅŸtirme yurtlarÄ±nda kalan 3 bin 300 kiÅŸi devlette iÅŸe alÄ±nacak.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lleri, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde dÃ¼zenlenen tÃ¶renle sahiplerini buldu
Darbe Komisyonu Necdet Ã–zel'e cevaplamasÄ± talebiyle dokuz soru gÃ¶nderdi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'de 2016 yÄ±lÄ±nda DEAÅž ile irtibatlÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 bin 359 kiÅŸiden bin 313'Ã¼nÃ¼n tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, denizler iÃ§in meteorolojik uyarÄ±da bulunarak, Akdeniz, BatÄ± Karadeniz, Marmara ve Ege'de fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini duyurdu.
TÃ¼rk DÄ±ÅŸiÅŸleri KaynaklarÄ±: "Suriye'de ateÅŸkes bu gece baÅŸlÄ±yor. AteÅŸkesi bozana mÃ¼eyyide uygulanacak. SÃ¼rece terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri dahil edilmedi."
Tunceli'de, PKK Ã¼yeleri ile gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir asker ÅŸehit oldu
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ±, TÃ¼rk Telekom Sosyal Bilimler Lisesiâ€™nde dÃ¼zenlenen etkinlikte, "Her yaÅŸÄ±n bir Akifâ€™i var. 15 yaÅŸÄ±nda okuduÄŸunuz bir yazarÄ± 30 yaÅŸÄ±nda okuduÄŸunuz zaman hiÃ§ okumamÄ±ÅŸ gibi farklÄ± yÃ¶nlerini keÅŸfedebiliyorsunuz" dedi
Ankara 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len Yasin BÃ¶rÃ¼ davasÄ± 25 Ocak 2017 tarihine ertelendi.
Tokat'ta geÃ§en yÄ±l 29 AralÄ±k'ta kaybolan komÅŸu Ã§ocuklarÄ± 5 yaÅŸÄ±ndaki Dursun Kaan TaÅŸcÄ± ile 8 yaÅŸÄ±ndaki Bayram Erol'un ailesi bÃ¼yÃ¼k bir umutla Ã§ocuklarÄ±ndan gelecek haberi bekliyor.
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu: TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda varÄ±lan 'Suriye'de ateÅŸkes' mutabakatÄ± her an yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girebilir.
ElazÄ±ÄŸ'da otobÃ¼s ÅŸarampole yuvarlandÄ±. Kazada otobÃ¼steki 35 kiÅŸiden 11'i yaralandÄ±.
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 22 ilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 34 muvazzaf asker gÃ¶zaltÄ±nda alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, yÄ±l boyunca 4 kÄ±tada yoÄŸun ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ diplomasi trafiÄŸinde en Ã§ok mesaiyi Suriye'de krizin son bulmasÄ± iÃ§in harcadÄ±
Sivas, Kayseri, NevÅŸehir ve Yozgat'ta, bugÃ¼n ve yarÄ±n, kuvvetli rÃ¼zgar ve fÄ±rtÄ±na etkili olacak