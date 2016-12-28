13:34, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Tokat'ta kaybolan Ã§ocuklardan bir yÄ±ldÄ±r haber yok

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tokat'Ä±n ReÅŸadiye ilÃ§esinde evlerinin Ã¶nÃ¼nde oynarken kaybolan komÅŸu Ã§ocuklarÄ± 5 yaÅŸÄ±ndakiÂ Dursun Kaan TaÅŸcÄ±Â ile 8 yaÅŸÄ±ndakiÂ Bayram Erol'un ailelerinin Ã¼zÃ¼ntÃ¼lÃ¼ bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor.

Bayram Erol'un annesi Adile Erol yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, geÃ§en yÄ±l 29 AralÄ±k'ta kaybolan Ã§ocuklarÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± yÃ¼reklerinde taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, gelecek iyi haberi beklediklerini sÃ¶yledi. Erol, "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z kaybolalÄ± 1 yÄ±l oldu. En son bir televizyon kanalÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bir izleyicinin Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± ÃœskÃ¼dar'da gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylemesi Ã¼zerine yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada da herhangi bir sonuÃ§ alÄ±namadÄ±." dedi.

"BÄ°ZÄ°M Ä°Ã‡Ä°N 1 YIL BÄ°N YIL GÄ°BÄ° GEÃ‡TÄ°"

UmutlarÄ±nÄ± tÃ¼ketmeden acÄ± iÃ§erisinde bekleyiÅŸlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran anne Erol, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Evlat kaybetmek Ã§ok zor, anne olan biliyor. AcÄ± bir durum. 1 yÄ±ldÄ±r gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶kÃ¼yoruz. Bir haber gelecek diye bekliyoruz. EÅŸyalarÄ±nÄ± kokluyoruz. EvladÄ±mÄ±zdan eÅŸyalarÄ± hatÄ±ra kaldÄ±. BaÅŸka bir ÅŸey yok. Bilen gÃ¶ren varsa bize Allah rÄ±zasÄ± iÃ§in sÃ¶ylesin. Ne oldu acaba bu Ã§ocuklara diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bir haber alamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Ã¼zÃ¼ntÃ¼ iÃ§inde kaldÄ±k. YÄ±kÄ±ldÄ±k yani. Ã‡ocuklar kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ± mÄ±? Åžu ana kadar bir ipucu yok. 1 yÄ±l nasÄ±l geÃ§ti anlayamadÄ±m gitti."

Dursun Kaan'Ä±n annesi Nazife TaÅŸcÄ± da "Bizim iÃ§in 1 yÄ±l bin yÄ±l gibi geÃ§ti. HiÃ§bir haber yok. KaÃ§Ä±rÄ±ldÄ± mÄ±? Suda yok. Tam 1 yÄ±l oldu." diye konuÅŸtu.

"NE OLUR BÄ°ZE YARDIM ETSÄ°NLER"

Bayram'Ä±n babaannesi Rukiye Erol ise "Ã‡ok acÄ± gÃ¼nlerimiz. Bir sene geÃ§ti ama Ã¶mÃ¼rden geÃ§ti. Her gÃ¼n gÃ¶zyaÅŸÄ± akÄ±tÄ±yoruz. Gezsek, dolaÅŸsak da kalpte bir yaramÄ±z var. Ne olur bize yardÄ±m etsinler. Biz onsuz edemiyoruz." dedi.

OLAY

Tokat'Ä±n ReÅŸadiye ilÃ§esinde 29 AralÄ±k 2015'te komÅŸu Ã§ocuklarÄ± Dursun Kaan TaÅŸcÄ± ile Bayram Erol'un evlerinin Ã¶nÃ¼nde oynarken kaybolmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan sonuÃ§ alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±. Erol ve TaÅŸcÄ± ailelerinin Tokat Valisi Cevdet Can'Ä± makamÄ±nda ziyaret ederek Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in yardÄ±m talep etmesi Ã¼zerine tekrar Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ ancak yine bir emareye rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±.