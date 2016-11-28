13:42, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Hariri hÃ¼kÃ¼meti gÃ¼venoyu aldÄ±





LÃ¼bnan'da Hariri tarafÄ±ndan kurulan ulusal uzlaÅŸÄ± hÃ¼kÃ¼meti meclisten gÃ¼venoyu aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi LÃ¼bnan'da BaÅŸbakan Saad Hariri tarafÄ±ndan kurulan ulusal uzlaÅŸÄ± hÃ¼kÃ¼meti meclisten gÃ¼venoyu aldÄ±. Meclisteki gÃ¼ven oylamasÄ±nda 87 milletvekilinin Hariri hÃ¼kÃ¼meti lehine, 4 vekilin ise karÅŸÄ± oy kullandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Bir milletvekili ise Ã§ekimser kaldÄ±. BaÅŸbakan Hariri oylamadan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada hÃ¼kÃ¼metin "rekor sÃ¼rede kurulduÄŸunu" belirterek, "siyasi gruplar arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸine yÃ¶nelik inancÄ±n ve fikir birliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±yla bu adÄ±mÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi. LÃ¼bnan'da iki buÃ§uk yÄ±llÄ±k krizden sonra 31 Ekim'de CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen MiÅŸel Avn, Ã¼lkeyi MayÄ±s 2017'de yapÄ±lmasÄ± planlanan genel seÃ§imlere gÃ¶tÃ¼recek yeni hÃ¼kÃ¼meti kurma gÃ¶revini MÃ¼stakbel Hareketi lideri Saad Hariri'ye vermiÅŸti. Hariri, siyasi gruplar arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k bir buÃ§uk ay sÃ¼ren pazarlÄ±klardan sonra 18 AralÄ±k'ta ulusal uzlaÅŸÄ± hÃ¼kÃ¼metini kurmuÅŸtu. HÃ¼kÃ¼mette kendi isteÄŸiyle bulunmak istemeyen Ketaib Partisi dÄ±ÅŸÄ±nda mecliste yer alan tÃ¼m gruplar temsil ediliyor.

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