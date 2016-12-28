13:45, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Bakan AvcÄ±: Her yaÅŸÄ±n bir Akifâ€™i var | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, "Her yaÅŸÄ±n bir Akifâ€™i var. 15 yaÅŸÄ±nda okuduÄŸunuz bir yazarÄ± 30 yaÅŸÄ±nda okuduÄŸunuz zaman hiÃ§ okumamÄ±ÅŸ gibi farklÄ± yÃ¶nlerini keÅŸfedebiliyorsunuz" dedi.

Bakan AvcÄ±,Â TÃ¼rk Telekom Sosyal Bilimler Lisesiâ€™nde farklÄ± ÅŸehirlerden gelen Ã¶ÄŸrencilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen "VefatÄ±nÄ±n 80. yÄ±lÄ±nda Akifâ€™i anlamak, AsÄ±mâ€™Ä± yaÅŸamak" konuluÂ panele katÄ±ldÄ±.

Panel Ã¶ncesinde, Mehmet Akif Ersoy'un vefatÄ±nÄ±n 80. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla hazÄ±rlanan fotoÄŸraf sergisini gezen AvcÄ±, Anadolu Mektebi Yazar OkumalarÄ± Projesi kapsamÄ±nda Mehmet Akif Ersoy'un kitaplarÄ± ve hayatÄ±nÄ± okuyan panelist Ã¶ÄŸrencilerin sunumlarÄ±nÄ± dinledi.

AvcÄ±, panelin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, projeyi hayata geÃ§iren eski bakan Sami GÃ¼Ã§lÃ¼ ve yetkililere teÅŸekkÃ¼r etti.

Okuma gruplarÄ±nÄ± anlamlÄ± ve yararlÄ± bulduÄŸunu ifade eden AvcÄ±, "Projenin en gÃ¼zel, en yararlÄ± taraflarÄ±ndan biri, baÅŸka yazarlara da uyarlanabilir, bir yazarÄ± belli bir sÃ¼re bÃ¼tÃ¼n kitaplarÄ±yla ve sonra onunla ilgili olarak yazÄ±lmÄ±ÅŸ diÄŸer kitaplarÄ± okuyarak tanÄ±mak. Bu, Ã§ok verimli bir okuma faaliyeti." dedi.

AvcÄ±, peÅŸ peÅŸe birbiriyle ilgisiz yazarlarÄ± okumaktansa bir yazarÄ±, bÃ¼tÃ¼n eserleriyle ve onun hakkÄ±nda yazÄ±lmÄ±ÅŸ baÅŸka kitaplarÄ± okuyarak tanÄ±manÄ±n Ã§ok daha bereketli bir okuma olduÄŸunu belirterek "Her yaÅŸÄ±n bir Akifâ€™i var. 15 yaÅŸÄ±nda okuduÄŸunuz bir yazarÄ± 30 yaÅŸÄ±nda okuduÄŸunuz zaman hiÃ§ okumamÄ±ÅŸ gibi farklÄ± yÃ¶nlerini keÅŸfedebiliyorsunuz." dedi.

"Ä°LERÄ°KÄ° Â YAÅžLARDA OKUDUÄžUNUZDA GÃ–RECEKSÄ°NÄ°Z"

Ã–ÄŸrencilerin Ã§ok gÃ¼zel bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran AvcÄ±, deÄŸiÅŸik yaÅŸ dÃ¶nemlerinde tekrar Mehmet Akif Ersoyâ€™u okuduklarÄ± zaman bugÃ¼n pek cazip gelmemiÅŸ taraflarÄ±nÄ±n da olduÄŸunu gÃ¶receklerini vurguladÄ±.

Ã–ÄŸrencilerden, Mehmet Akif Ersoy'un ÅŸiirine bestelenen "Ezelden aÅŸinanÄ±m ben" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± dinlemelerini isteyen AvcÄ±, "Ä°nÅŸallah ileri yaÅŸlarÄ±nÄ±zda da dinlediÄŸiniz zaman Akifâ€™in nasÄ±l derinlikli bir manevi dÃ¼nyaya sahip olduÄŸunu bir kere daha gÃ¶rme ÅŸansÄ±nÄ±z olacak." dedi.

AvcÄ±, panelin ardÄ±ndan, katÄ±lÄ±mcÄ±larla hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.