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Tunus'ta tren kazasÄ±: 5 Ã¶lÃ¼
Tunus'ta tren kazasÄ±: 5 Ã¶lÃ¼

Tunus'un baÅŸkenti yakÄ±nlarÄ±nda trenin otobÃ¼se Ã§arpmasÄ± sonucu 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 37 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunus'ta trenin hemzemin geÃ§itte otobÃ¼se Ã§arpmasÄ± sonucu 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 37 kiÅŸi yaralandÄ±.

BaÅŸkent Tunus'un Cebel El Culud bÃ¶lgesinde bir yolcu treni, hemzemin geÃ§itte Nabil vilayetinden baÅŸkent Tunus'a gelmekte olan bir otobÃ¼se Ã§arptÄ±.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kazada 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 37 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar baÅŸkentteki Ã§eÅŸitli hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Olay yerinde incelemelerde bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–mer El Hanin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kazanÄ±n yerel saatle 06.10'da Nabil vilayetinden baÅŸkent Tunus'a gelmekte yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n Cebel el-Culud bÃ¶lgesinde hemzemin geÃ§itten geÃ§tiÄŸi sÄ±rada bir yolcu treni ile Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu meydana geldiÄŸini sÃ¶yledi.

Hemzemin geÃ§itteki sinyalizasyon sisteminin bozuk olduÄŸunun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Hanin, olayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ã–te yandan gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± ise olay sÄ±rasÄ±nda sÃ¶z konusu otobÃ¼sÃ¼n, Ã¶nÃ¼ndeki dolmuÅŸu sollayarak demir yolundan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

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Ä°lgili Konular Tunus
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