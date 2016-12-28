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Tunceli'de Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±: 1 ÅŸehit
Tunceli'de Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±: 1 ÅŸehit

Tunceli'de, PKK Ã¼yeleri ile gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir asker ÅŸehit oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunceli'deÂ PKK'lÄ±lara yÃ¶nelik bir sÃ¼redir devam eden operasyonlar kapsamÄ±nda, kÄ±rsal kesimde arazi arama tarama faaliyeti yÃ¼rÃ¼ten gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, sÄ±cak temasÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã§atÄ±ÅŸmada bir asker yaralandÄ±.

Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±nan asker hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Takviye birliklerin de gÃ¶nderildiÄŸi bÃ¶lgede, terÃ¶ristlerin etkisiz hale getirilmesine yÃ¶nelik operasyon, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± altÄ±nda devam ediyor.



Ä°lgili Konular tunceli pkk
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