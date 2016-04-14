13:57, 28 Aralık 2016 Çarşamba

Esad, PYD'nin el koyduğu toprakları geri istiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Halep'in yeniden ele geçiren Suriye ordusu, PYD'den ele geçirdiği bölgeleri geri almak istiyor. Rudaw'a konuşan Suriyeli üst düzey komutan, PYD'nin Esad ordusu tarafından kullanıldığını ancak muhaliflerle savaşın bitmesinden sonra PYD devletin kontrolüne döneceğini söyledi.

DEVLET, PYD'DEN TOPRAKLARI GERİ ALACAK

Rûdaw'a konuşan Suriye Ordusu'ndan Tuğgeneral Heysem Hasun, krizin başında ülke genelinde terörle mücadele kapsamında devletin planı gereği kendi bölgelerini korumak için Haseke'de de yerel komiteler kurulduğunu belirtti.

PYD'nin, devletin gölgesinde güçlenmeye çalıştığını söyleyen askeri yetkili, “Suriye Hükümeti, PYD'nin namertliğini bazı savaşlarda ABD'nin çıkarları doğrultusunda maşa olarak kullanıldıktan sonra fark etti” dedi.

ESAD REJİMİ, PYD'YE SİLAH VERDİ



“Bu güçler Türkiye'nin Suriye'ye girmesini önlemek ve terörle mücadele için kuruldu” diyen Tuğgeneral Heysem Hasun, şunları söyledi:



“2011 sonu ile 2012 yılının başlarında Demokratik Birlik Partisi'ne (PYD) bağlı güçlere gönderilen askeri yardımı kendim takip ettim. Şimdi, Salih Müslim yaptığımız iyiliği unutmak istiyor. YPG'ye yapılan askeri yardımlar için Başkan Esad ve Dışişleri Bakanı'nın açıkladıkları dışında, onlara bizzat silah ve mühimmat gönderdim.”

ABD-PYD İLİŞKİLERİNDEN ESAD RAHATSIZ



Bir süre sorunsuz geçen Suriye Hükümeti ile YPG arasındaki işbirliği, IŞİD'in Kobani'ye saldırmasıyla başlayan YPG - ABD ilişkilerden sonra kötüye gitti. Bu gelişme Suriye Hükümeti'nin tepkisini çekti. Suriyeli yetkililer birkaç kez endişelerini dile getirerek YPG yetkililerinin ABD ile ilişkilerini kesmesini istedi.



PYD'nin, devletin gölgesinde güçlenmeye çalıştığını söyleyen askeri yetkili, “Suriye Hükümeti, PYD'nin namertliğini bazı savaşlarda ABD'nin çıkarları doğrultusunda maşa olarak kullanıldıktan sonra fark etti” dedi.