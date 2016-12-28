Demokratik Kongo'da heyelan: 50 Ã¶lÃ¼

KongoÂ Demokratik Cumhuriyeti'ndeÂ heyelanÂ nedeniyle ilk belirlemelere gÃ¶reÂ 50 kiÅŸiÂ Ã¶ldÃ¼.
Ãœlkenin batÄ±sÄ±ndakiÂ Merkez Kongo eyaletininÂ sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± koordinatÃ¶rÃ¼Â Valentin Vangi Ndungi aÃ§Ä±klamasÄ±nda,Â Bomakentindeki saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n toprak kaymalarÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Toprak kaymalarÄ±nda en az 50 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen Ndungi, arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini ancak Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe duyulduÄŸunu bildirdi.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinden Therese Mambu da toprak kaymalarÄ±nÄ±n Kalamu ve Bangu nehirlerinin taÅŸmasÄ± sonucu yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Kongo Cumhuriyeti'nde bu yÄ±l sel ve heyelanlar nedeniyle 100 kiÅŸi Ã¶lÃ¼rken binlerce kiÅŸi de evsiz kaldÄ±.
Yetkililer, can kayÄ±plarÄ±nÄ±n nehir yataklarÄ±na kurulan izinsiz yapÄ±lardan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.
1940'lÄ± yÄ±llardan sonra Yemen'de bulunan binlerce Yahudi Ã§ocuÄŸu kaÃ§Ä±ran Ä°srail, Ã§ocuklar hakkÄ±nda 200 bin belge yayÄ±nladÄ±. Ama belgeler 2031 yÄ±lÄ±nda okunabilecek!
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin batÄ±sÄ±nda meydana gelen toprak kaymasÄ± nedeniyle 50 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
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