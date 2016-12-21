14:06, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Meteorolojiden denizler iÃ§in fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±





Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, denizler iÃ§in meteorolojik uyarÄ±da bulunarak, Akdeniz, BatÄ± Karadeniz, Marmara ve Ege'de fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini duyurdu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Meteoroloji ÅŸiddetli tam fÄ±rtÄ±na nedeniyle ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi oluÅŸmasÄ± muhtemel risklere dikkat edilmesi gerektiÄŸi belirtildi. Meteoroloji'nin denizlere ait meteorolojik uyarÄ±sÄ± ÅŸÃ¶yle: "BatÄ± Karadeniz: rÃ¼zgarÄ±n 29.12.2016 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoÄŸu, batÄ±sÄ± kuzeybatÄ± yÃ¶nlerden 7 ila 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fÄ±rtÄ±na, yer yer 10 (90-105 km/saat) kuvvetinde tam fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli ve tam fÄ±rtÄ±nanÄ±n 30.12.2016 Cuma gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceÄŸi tahmin edilmektedir. Marmara Denizi: rÃ¼zgarÄ±n 29.12.2016 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoÄŸu, zamanla kuzeybatÄ± yÃ¶nlerden 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fÄ±rtÄ±na, yer yer 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli 30.12.2016 Cuma gÃ¼nÃ¼ sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceÄŸi tahmin edilmektedir. Ege Denizi: rÃ¼zgarÄ±n 29.12.2016 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ ilk saatlerinden itibaren, gÃ¼neyinde Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden 7 ila 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fÄ±rtÄ±na, yer yer 10 (90-105 km/saat) kuvvetinde tam fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli ve tam fÄ±rtÄ±nanÄ±n kuvvetinde tam fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli 30.12.2016 Cuma gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceÄŸi tahmin edilmektedir. BatÄ± Akdeniz: rÃ¼zgarÄ±n 28.12.2016 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerinden sonra gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fÄ±rtÄ±na, yer yer 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli 29.12.2016 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceÄŸi tahmin edilmektedir. DoÄŸu Akdeniz: rÃ¼zgarÄ±n 29.12.2016 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ ilk saatlerinden itibaren gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fÄ±rtÄ±na, yer yer 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli 29.12.2016 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceÄŸi tahmin edilmektedir."

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