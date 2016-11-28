2016'daki DEAÅž operasyonlarÄ±nda bin 313 tutuklama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, TÃ¼rkiye'de 2016 yÄ±lÄ±nda DEAÅž'la irtibatlÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 bin 359 kiÅŸiden bin 313'Ã¼nÃ¼n tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin "yabancÄ± terÃ¶rist savaÅŸÃ§Ä±lara" yÃ¶nelik mÃ¼cadelesine iliÅŸkin bilgilere yer verildi.
Buna gÃ¶re, mÃ¼cadele kapsamÄ±nda bugÃ¼ne kadar 145 Ã¼lkeden 52 bin 75 kiÅŸiye TÃ¼rkiye'ye giriÅŸ yasaÄŸÄ± konuldu. Bu kapsamda, TÃ¼rkiye'de bulunan, 98 Ã¼lkeden 4 bin 19 kiÅŸi ise sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi.
DEAÅž'la 2016 yÄ±lÄ±nda irtibatlÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan bin 485'i yabancÄ± 3 bin 359 kiÅŸiden, 679'u yabancÄ± bin 313'Ã¼ tutuklandÄ±.
TÃ¼rkiye'de, 2011-2016 arasÄ±nda, 2 bin 712'si yabancÄ± olmak Ã¼zere 7 bin 15 kiÅŸi DEAÅž'la irtibatlÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bu kiÅŸilerden 932'si yabancÄ± 2 bin 304'Ã¼ tutuklandÄ±.
Ä°LK SIRADA SURÄ°YE YER ALDI
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2011-2016 arasÄ±nda, TÃ¼rkiye'de, vatandaÅŸÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan veya tutuklanan Ã¼lkelere gÃ¶re ilk 10 sÄ±ralamayÄ± da paylaÅŸtÄ±.
Buna gÃ¶re TÃ¼rkiye'de bu tarihler arasÄ±nda, Suriye, Rusya, Irak, Ã‡in, Tacikistan, Azerbaycan, Fas, MÄ±sÄ±r, Ã–zbekistan ve Tunus uyruklu 2 bin 189 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, bu kiÅŸilerden 771'i tutuklandÄ±. UyruklarÄ±na gÃ¶re gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n veya tutuklananlarÄ±n sayÄ±larÄ± ÅŸÃ¶yle:
"Suriye 994 gÃ¶zaltÄ±, 365 tutuklu, Rusya 328 gÃ¶zaltÄ±, 134 tutuklu, Irak 235 gÃ¶zaltÄ±, 68 tutuklu, Ã‡in 216 gÃ¶zaltÄ±, 72 tutuklu, Tacikistan 133 gÃ¶zaltÄ±, 47 tutuklu, Azerbaycan 82 gÃ¶zaltÄ±, 31 tutuklu, Fas 61 gÃ¶zaltÄ±, 13 tutuklu, MÄ±sÄ±r 50 gÃ¶zaltÄ±, 14 tutuklu, Ã–zbekistan 53 gÃ¶zaltÄ±, 11 tutuklu, Tunus 37 gÃ¶zaltÄ±, 16 tutuklu"
TÃ¼rkiye'de bu 10 Ã¼lkeye ek olarak diÄŸer Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n da dahil edilmesiyle 2 bin 712 gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, 932 tutuklanan yabancÄ± ÅŸahÄ±s bulunuyor.
ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, ABD'nin Suriye'de "terÃ¶rist gruplara destek verdiÄŸi iddialarÄ±"nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu
YetiÅŸtirme yurtlarÄ±nda kalan 3 bin 300 kiÅŸi devlette iÅŸe alÄ±nacak.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lleri, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde dÃ¼zenlenen tÃ¶renle sahiplerini buldu
Darbe Komisyonu Necdet Ã–zel'e cevaplamasÄ± talebiyle dokuz soru gÃ¶nderdi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'de 2016 yÄ±lÄ±nda DEAÅž ile irtibatlÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 bin 359 kiÅŸiden bin 313'Ã¼nÃ¼n tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, denizler iÃ§in meteorolojik uyarÄ±da bulunarak, Akdeniz, BatÄ± Karadeniz, Marmara ve Ege'de fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini duyurdu.
TÃ¼rk DÄ±ÅŸiÅŸleri KaynaklarÄ±: "Suriye'de ateÅŸkes bu gece baÅŸlÄ±yor. AteÅŸkesi bozana mÃ¼eyyide uygulanacak. SÃ¼rece terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri dahil edilmedi."
Tunceli'de, PKK Ã¼yeleri ile gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir asker ÅŸehit oldu
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ±, TÃ¼rk Telekom Sosyal Bilimler Lisesiâ€™nde dÃ¼zenlenen etkinlikte, "Her yaÅŸÄ±n bir Akifâ€™i var. 15 yaÅŸÄ±nda okuduÄŸunuz bir yazarÄ± 30 yaÅŸÄ±nda okuduÄŸunuz zaman hiÃ§ okumamÄ±ÅŸ gibi farklÄ± yÃ¶nlerini keÅŸfedebiliyorsunuz" dedi
Ankara 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len Yasin BÃ¶rÃ¼ davasÄ± 25 Ocak 2017 tarihine ertelendi.
Tokat'ta geÃ§en yÄ±l 29 AralÄ±k'ta kaybolan komÅŸu Ã§ocuklarÄ± 5 yaÅŸÄ±ndaki Dursun Kaan TaÅŸcÄ± ile 8 yaÅŸÄ±ndaki Bayram Erol'un ailesi bÃ¼yÃ¼k bir umutla Ã§ocuklarÄ±ndan gelecek haberi bekliyor.
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu: TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda varÄ±lan 'Suriye'de ateÅŸkes' mutabakatÄ± her an yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girebilir.
ElazÄ±ÄŸ'da otobÃ¼s ÅŸarampole yuvarlandÄ±. Kazada otobÃ¼steki 35 kiÅŸiden 11'i yaralandÄ±.
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 22 ilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 34 muvazzaf asker gÃ¶zaltÄ±nda alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, yÄ±l boyunca 4 kÄ±tada yoÄŸun ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ diplomasi trafiÄŸinde en Ã§ok mesaiyi Suriye'de krizin son bulmasÄ± iÃ§in harcadÄ±
Sivas, Kayseri, NevÅŸehir ve Yozgat'ta, bugÃ¼n ve yarÄ±n, kuvvetli rÃ¼zgar ve fÄ±rtÄ±na etkili olacak