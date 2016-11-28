14:31, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

2016'daki DEAÅž operasyonlarÄ±nda bin 313 tutuklama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, TÃ¼rkiye'de 2016 yÄ±lÄ±nda DEAÅž'la irtibatlÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 bin 359 kiÅŸiden bin 313'Ã¼nÃ¼n tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin "yabancÄ± terÃ¶rist savaÅŸÃ§Ä±lara" yÃ¶nelik mÃ¼cadelesine iliÅŸkin bilgilere yer verildi.

Buna gÃ¶re, mÃ¼cadele kapsamÄ±nda bugÃ¼ne kadar 145 Ã¼lkeden 52 bin 75 kiÅŸiye TÃ¼rkiye'ye giriÅŸ yasaÄŸÄ± konuldu. Bu kapsamda, TÃ¼rkiye'de bulunan, 98 Ã¼lkeden 4 bin 19 kiÅŸi ise sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi.

DEAÅž'la 2016 yÄ±lÄ±nda irtibatlÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan bin 485'i yabancÄ± 3 bin 359 kiÅŸiden, 679'u yabancÄ± bin 313'Ã¼ tutuklandÄ±.

TÃ¼rkiye'de, 2011-2016 arasÄ±nda, 2 bin 712'si yabancÄ± olmak Ã¼zere 7 bin 15 kiÅŸi DEAÅž'la irtibatlÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bu kiÅŸilerden 932'si yabancÄ± 2 bin 304'Ã¼ tutuklandÄ±.

Ä°LK SIRADA SURÄ°YE YER ALDI

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2011-2016 arasÄ±nda, TÃ¼rkiye'de, vatandaÅŸÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan veya tutuklanan Ã¼lkelere gÃ¶re ilk 10 sÄ±ralamayÄ± da paylaÅŸtÄ±.

Buna gÃ¶re TÃ¼rkiye'de bu tarihler arasÄ±nda, Suriye, Rusya, Irak, Ã‡in, Tacikistan, Azerbaycan, Fas, MÄ±sÄ±r, Ã–zbekistan ve Tunus uyruklu 2 bin 189 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, bu kiÅŸilerden 771'i tutuklandÄ±. UyruklarÄ±na gÃ¶re gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n veya tutuklananlarÄ±n sayÄ±larÄ± ÅŸÃ¶yle:

"Suriye 994 gÃ¶zaltÄ±, 365 tutuklu, Rusya 328 gÃ¶zaltÄ±, 134 tutuklu, Irak 235 gÃ¶zaltÄ±, 68 tutuklu, Ã‡in 216 gÃ¶zaltÄ±, 72 tutuklu, Tacikistan 133 gÃ¶zaltÄ±, 47 tutuklu, Azerbaycan 82 gÃ¶zaltÄ±, 31 tutuklu, Fas 61 gÃ¶zaltÄ±, 13 tutuklu, MÄ±sÄ±r 50 gÃ¶zaltÄ±, 14 tutuklu, Ã–zbekistan 53 gÃ¶zaltÄ±, 11 tutuklu, Tunus 37 gÃ¶zaltÄ±, 16 tutuklu"

TÃ¼rkiye'de bu 10 Ã¼lkeye ek olarak diÄŸer Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n da dahil edilmesiyle 2 bin 712 gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, 932 tutuklanan yabancÄ± ÅŸahÄ±s bulunuyor.