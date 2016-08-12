14:35, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Komisyondan Necdet Ã–zel'e 9 soru

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM 15 Temmuz FETÃ– Darbe GiriÅŸimini AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± ReÅŸat Petek, komisyona gitmeyeceÄŸini daha Ã¶nce bildiren eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Necdet Ã–zel'e yazÄ±lÄ± olarak 9 soru gÃ¶nderdi.

Darbe giriÅŸiminin planlayÄ±cÄ±sÄ± olmakla suÃ§lanan Fethullah GÃ¼len'in liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± cemaatin en Ã§ok kendi dÃ¶neminde TSK iÃ§inde yapÄ±landÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla eleÅŸtirilen Ã–zel'e, "Size FETÃ–/PDY mensuplarÄ±yla ilgili herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lmasÄ± iÃ§in yetkili makamlardan bir liste verildi mi? Verildiyse nasÄ±l bir iÅŸlem yapÄ±ldÄ±?" sorusu soruldu.

Komisyondan Necdet Ã–zel'e gÃ¶nderilen sorular ÅŸÃ¶yle:

*GÃ¶rev sÃ¼reniz iÃ§erisinde, FETÃ–/PDY Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ gÃ¼venlik aÃ§Ä±sÄ±ndan tehdit olarak gÃ¶ren herhangi bir rapor ya da bilgi size sunuldu mu? Sunulduysa, bu Ã¶rgÃ¼tle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda herhangi bir giriÅŸiminiz oldu mu?

*FETÃ–'nÃ¼n en Ã¶nemli hedeflerinden birisinin TSK olduÄŸu kamuoyunda sÃ¼rekli gÃ¼ndemdeydi. FETÃ–'nÃ¼n TSK'ya sÄ±zmasÄ±nÄ±n fark edilemeyiÅŸinin sebebi kanaatinizce nedir?

*Size FETÃ–/PDY mensuplarÄ±yla ilgili herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lmasÄ± iÃ§in yetkili makamlardan bir liste verildi mi? Verildiyse nasÄ±l bir iÅŸlem yapÄ±ldÄ±?

*HÃ¼seyin KÄ±vrÄ±koÄŸlu 28 Åžubat davasÄ±nda ifade verirken YAÅž kararÄ±yla TSK'dan personel atÄ±lmadan Ã¶nce "ince elenip sÄ±k dokunduÄŸunu", dosyalar YAÅž'a gelmeden Ã¶nce 21 imzadan geÃ§tiÄŸini ifade etmiÅŸti. Yine Ä°lker BaÅŸbuÄŸ da MÄ°T raporu olmadan kimseyi atmadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Ancak 28 Åžubat darbesi dÃ¶neminde pek Ã§ok subay ve astsubayÄ±n YAÅž kararlarÄ±yla ihraÃ§ edildikleri tespit edilerek bu konuda yasal dÃ¼zenleme ile haklarÄ±nÄ±n kÄ±smen iadesi yoluna gidildi. Bu bilgiler dikkate alÄ±narak FETÃ–/PDY iltisaklÄ± askeri personelin aynÄ± yÃ¶ntemlerle TSK'dan ihraÃ§ edilmeyiÅŸlerini nasÄ±l izah edersiniz? Bu duruma Ä°nsan KaynaklarÄ±/Personel Dairesi ve istihbarat birimlerinde etkili olmalarÄ± gerekÃ§e gÃ¶sterilebilir mi?

*TÃ¼rkiye'deki gÃ¼venlik ve istihbarat hizmetlerinin MÄ°T, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda bÃ¶lÃ¼ÅŸÃ¼lmÃ¼ÅŸ olmasÄ± ve daÄŸÄ±nÄ±k bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m arz etmesinin muhtelif hizmet aksaklÄ±klarÄ±na sebep olduÄŸu iddia edilmektedir.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, MÄ°T'ten istihbarat alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±,

MÄ°T'in, asker kiÅŸiler hakkÄ±nda istihbarat toplanmasÄ±nÄ±n mevzuat aÃ§Ä±sÄ±ndan mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±,

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ise Emniyet ve Jandarma'dan istihbarat alÄ±nmasÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼klerini gÃ¼ndeme getirmektedir.

AyrÄ±ca Komisyonumuza yapÄ±lan bazÄ± sunumlarda kurumsal taassup ya da yetersiz eÅŸgÃ¼dÃ¼m ve iÅŸbirliÄŸi sebebiyle kurumlarÄ±n ellerindeki istihbarÃ® bilgileri zaman zaman baÅŸka kurumlarla paylaÅŸmaktan imtina ettiÄŸi ifade edilmiÅŸtir.

TecrÃ¼beleriniz Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¼venlik ve istihbarat alanÄ±ndaki cari kurumsal dÃ¼zenin eksiklik ve zafiyetleri nelerdir? Bu zafiyetler nasÄ±l giderilebilir? Kurumsal yeniden yapÄ±lanma kapsamÄ±nda, gÃ¼venlik ve istihbarat kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶rev ve teÅŸkilatlarÄ± ile bu kurumlar arasÄ±ndaki iliÅŸkiler hakkÄ±ndaki tavsiyeleriniz nelerdir?

*MÄ°T'in 1990'lÄ± yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren sivilleÅŸtirilmesinin Ã¶zellikle askerÃ® istihbaratÄ±n toplanmasÄ±nda zafiyete sebep olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde iddialar ileri sÃ¼rÃ¼lmektedir. Komisyonumuza beyanda bulunan bazÄ± eski genelkurmay baÅŸkanlarÄ± MÄ°T'in askerÃ® yÃ¶netici ve personelden tamamen arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n sakÄ±ncalarÄ±ndan sÃ¶z etmiÅŸtir. Oysa MÄ°T'in askeri personelden oluÅŸtuÄŸu dÃ¶nemlerde de askeri darbe ve darbe giriÅŸimleri olmuÅŸtu. Bu tespitler de gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak MÄ°T'te tekrar askerÃ® yÃ¶netici istihdam edilmesi, Ã¶rneÄŸin MÄ°T MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n bir asker olmasÄ± Ã¶nerisi hakkÄ±ndaki kanaatiniz nedir?

*FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸÄ± Fetullah GÃœLEN'in, 1970'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren Ã¶rgÃ¼tlenmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilmektedir. Ã–rgÃ¼tÃ¼n ortaya Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± ve Ã¶zellikle 1970'li yÄ±lardaki niyeti ve kuruluÅŸ maksadÄ± sizce farklÄ± mÄ±ydÄ±? Kanaatinize gÃ¶re Ã¶rgÃ¼t, devleti ele geÃ§irme hedefini ve darbeci kimliÄŸini sonradan mÄ± edinmiÅŸtir?

*15 Temmuz FETÃ– darbe ve iÅŸgal giriÅŸiminin sizce en Ã¶nemli hedefi neydi?

*Komisyonumuzun Ã§alÄ±ÅŸma alanÄ±yla ilgili baÅŸkaca tespit ve Ã¶nerileriniz var mÄ±dÄ±r?