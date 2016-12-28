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Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

"2016 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri", sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende, ödül alan isimler ile programa katılamayanlar adına ödül alanlar birer konuşma yaptı.

Türk sinemasına kazandırdıklarından ötürü ödüle layık görülen Şener Şen, hikayelerin "hayatın nasıl yaşanacağı konusunda ışık tutan yol göstericiler" olduğunu belirterek, canlandırdığı karakterlerin, iyiye, doğruya ve güzele hizmet etmesi için rol aldığı hikayeleri özenle seçmeye çalıştığını ifade etti.

Bazen hiçbir şey yapmadan öylece beklediğini anlatan Şen, “Bir aktör için intihar sayılabilecek kadar uzun yıllar, beğeneceğim bir hikayede o rolü bekledim. Çok değerli, yaratıcı yol arkadaşlarım oldu. Birlikte Türk halkına mal olan hikayeler anlattık, halkımızın kendinden bir şeyler bulacağı karakterler yarattık. İyiyi, doğruyu ve güzeli arayan toplumların her zaman barış içerisinde yaşayacağına inandım. Aynı şekilde, doğru hikayelerin de toplumda çatışma yerine sevgi ve saygıyı hakim kılacağını inanıyorum. 75 yaşında hala bu inanış doğrultusunda yürüyorum. Bu inanç beni ayakta tutuyor. Bu ödülü toplumsal barışımıza bir katkısı olması umuduyla kabul ediyorum.” diye konuştu. Edebiyat alanında ödül alan ve rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan yazar Mustafa Kutlu’nun oğlu Murat Kutlu, babasının yazdığı mektubu okudu. Mektubunda Mustafa Kutlu, halk ve hak için yazdığını, yazılarında açık ve anlaşılır bir dil tercih ettiğini belirtti. Milletin derdiyle dertlendiğini, sevinciyle sevindiğini ifade eden Kutlu, sanatın "hakikate giden yolda bir durak olduğunu" anlattı. Sanatın hür olması gerektiğini, bu hürriyetin de ancak Cenab-ı Hakk'a kul olunca kazanılacağını kaydeden Kutlu, mektubunda “Bu ödülü Sayın Cumhurbaşkanımızdan almak benim için bir onurdur. Çünkü o, milletin bağrından çıkmış bir kahramandır, o mazlumların umududur, o İslam aleminin parlayan yıldızıdır. Cumhurbaşkanımızın lütfen kıymetini bilelim. Bu ödülü vatan uğruna şehit düşen asker ve polislerimizin aziz ruhlarına ithaf ediyorum. “ ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Edebiyat" alanında Mustafa Kutlu adına oğlu Murat Kutlu'ya, "Sosyal Bilimler" alanında Prof. Dr. Kemal Haşim Karpat adına Bilkent Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hakan Kırımlı'ya, "Müzik" alanında Prof. Dr. Erol Parlak'a, "Sinema" alanında Şener Şen'e, "Geleneksel Sanatlar" alanında Feridun Özgören adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman'a, "Vefa" ödülüne layık görülen merhum Süheyl Ünver'in ailesi adına ise Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar'a ödüllerini takdim etti. Törene katılanlar Törene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakan Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakan Nabi Avcı ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun yanı sıra, yönetmen Osman Sınav ile Serkan Çağrı, Yavuz Bingöl, Kadir Çöpdemir’in de aralarında bulunduğu sanatçılar, tarih ve edebiyat alanında çalışan akademisyenler, medya temsilcileri, ödül alanların yakınları ve çok sayıda davetli katıldı. Programda Erol Parlak'ın öğrencisi Sinan Ayyıldız mini bir konser de verdi. Ödül alan isimler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı H. Hümeyra Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ile Yazar Alev Alatlı'dan oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenmişti.

 



İlgili Konular Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri
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