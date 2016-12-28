14:51, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Ä°srail, insanlÄ±k suÃ§unun belgelerini yayÄ±nladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail devlet sÄ±rrÄ± haline getirdiÄŸi, Yemen'de kaÃ§Ä±rÄ±lan Yahudi Ã§ocuklarla ilgili 200 bin belgeyi internet Ã¼zerinden yayÄ±nladÄ±. Haaretz gazetesinin haberine gÃ¶re, sayÄ±sÄ± net olarak bilinmeyen binlerce Ã§ocukla ilgili belgeler veri tabanÄ±na yÃ¼klendi. Ancak Ã§ocuklarÄ±n ne zaman ve kim olduÄŸu belgelerde ifade edilmezken, konuyla ilgili sÄ±r perdesi de esrarÄ±nÄ± koruyor. GeÃ§tiÄŸimiz aylarda Ä°srailli bakan Tzachi Hanegbi, yÃ¼zlerce Yahudi Yemenli Ã§ocuÄŸun ailesinden Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸti.

"Ã‡OCUKLARIN KÄ°M OLDUÄžUNU ASLA BÄ°LEMEZSÄ°NÄ°Z"

Ä°srailli kaynaklar, Ã§ocuk kaÃ§Ä±rma hadiselerini devlet sÄ±rrÄ± gibi saklÄ±yordu. Binlerce Ã§ocuÄŸun Ä°srail'deki EÅŸkenazi ailelere teslim edildiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yordu. Ä°srailli eski bakan Hanegbi, Ä±srarlÄ± sorulara raÄŸmen "Asla bilemezsiniz" vurgusu yapmÄ±ÅŸtÄ±

DEVLET ARÅžÄ°VLERÄ° 2031'DE YAYINDA OLACAK

Ä°srail'in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± belgelere eriÅŸim ise 2031 yÄ±lÄ±nda mÃ¼mkÃ¼n olacak. Haaretz gazetesine gÃ¶re, bu belgelerde Ã§ocuklarÄ±n geÃ§miÅŸi ile ilgili hiÃ§bir bilgi yer almÄ±yor. AynÄ± belgelerde, Ä°srail'in iÅŸlediÄŸi 'insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±' hakkÄ±nda devleti zora sokacak bilgiler de yer bulamadÄ±.

Ä°SRAÄ°L, SUÃ‡LAMALARI HEP REDDETTÄ°

Ä°srail Ã§ocuk kaÃ§Ä±rma hadiseleri ile ilgili, bugÃ¼ne kadar hiÃ§bir suÃ§lamayÄ± Ã¼stlenmedi. Eski BaÅŸkanÄ± Ben Gurion da bu tÃ¼r suÃ§lamalarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu ve kurumsal olarak 'insan kaÃ§Ä±rma' suÃ§unun iÅŸlenemeyeceÄŸini iddia etmiÅŸti.

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