Güncelleme: 14:56, 28 Aralık 2016 Çarşamba

ABD Büyükelçiliği'nden PYD'ye destek açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başını ABD'nin çektiği koalisyon güçlerini DEAŞ başta olmak üzere silahlı örgütlere destek vermekle suçlaması üzerine ABD Büyükelçiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada DEAŞ ve PYD’ye destek verilmediği iddia edildi.

Yapılan açıklamada, "ABD hükümeti İŞİD'i desteklememektedir. ABD hükümeti geçmişte İŞİD'i yaratmamış veya desteklememiştir. ABD hükümetinin İŞİD'e destek verdiği yönündeki iddialar doğru değildir" denildi.

ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“ABD hükümeti Daeş’i desteklememektedir. ABD hükümeti geçmişte Daeş’i yaratmamıştır veya desteklememiştir. ABD hükümetinin Daeş’e destek verdiği yönündeki iddialar doğru değildir. ABD hükümeti, YPG veya PKK’ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta.

Bizler, PKK’nın terör saldırılarını ve Türkiye’de gerçekleştirdiği menfur şiddet eylemlerini tekrar tekrar kınadık. IŞİD’e karşı yürütülen harekat boyunca yaptığımız gibi, IŞİD’i yenme çabalarımızı nasıl artırabileceğimizi ve iki ülke halkını da tehdit eden bu belayı nasıl ortadan kaldırabileceğimizi belirlemek için, Türk hükümetindeki muhataplarımızla yakından çalışmayı sürdürüyoruz. Bu aynı zamanda, El Bab çevresinde IŞİD’le mücadele eden Suriye muhalefetini ve Türk güçlerini en iyi nasıl destekleyebileceğimize ilişkin süregelen görüşmelerimizi de içermektedir.

Tıpkı Türkiye gibi, ABD de IŞİD destekçilerinin saldırılarına maruz kalmıştır. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti’nin, gerek bu tehdit gerekse başka terör tehditleri karşısında vermiş olduğu kayıpların yasını tutmaktayız.”