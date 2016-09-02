ABD Büyükelçiliği'nden PYD'ye destek açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başını ABD'nin çektiği koalisyon güçlerini DEAŞ başta olmak üzere silahlı örgütlere destek vermekle suçlaması üzerine ABD Büyükelçiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada DEAŞ ve PYD’ye destek verilmediği iddia edildi.
Yapılan açıklamada, "ABD hükümeti İŞİD'i desteklememektedir. ABD hükümeti geçmişte İŞİD'i yaratmamış veya desteklememiştir. ABD hükümetinin İŞİD'e destek verdiği yönündeki iddialar doğru değildir" denildi.
ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“ABD hükümeti Daeş’i desteklememektedir. ABD hükümeti geçmişte Daeş’i yaratmamıştır veya desteklememiştir. ABD hükümetinin Daeş’e destek verdiği yönündeki iddialar doğru değildir. ABD hükümeti, YPG veya PKK’ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta.
Bizler, PKK’nın terör saldırılarını ve Türkiye’de gerçekleştirdiği menfur şiddet eylemlerini tekrar tekrar kınadık. IŞİD’e karşı yürütülen harekat boyunca yaptığımız gibi, IŞİD’i yenme çabalarımızı nasıl artırabileceğimizi ve iki ülke halkını da tehdit eden bu belayı nasıl ortadan kaldırabileceğimizi belirlemek için, Türk hükümetindeki muhataplarımızla yakından çalışmayı sürdürüyoruz. Bu aynı zamanda, El Bab çevresinde IŞİD’le mücadele eden Suriye muhalefetini ve Türk güçlerini en iyi nasıl destekleyebileceğimize ilişkin süregelen görüşmelerimizi de içermektedir.
Tıpkı Türkiye gibi, ABD de IŞİD destekçilerinin saldırılarına maruz kalmıştır. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti’nin, gerek bu tehdit gerekse başka terör tehditleri karşısında vermiş olduğu kayıpların yasını tutmaktayız.”
HDP Genel Başkanı Demirtaş, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan ile aynı koğuşa alındı
Ankara'da bugün akşam ve gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.
Doğubayazıt'ta akaryakıt istasyonu deposunda yangın çıktı güçlükle söndürülen yangında, depo kullanılamaz hale geldi
Deniz karakol uçağı ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan Meltem-3 projesi kapsamında ATR72-600 uçaklarının fotoğrafı yayınlandı
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 120 yabancı uyruklu yakalandı
Diyanet İşleri Başkanlığınca, İslam aleminin ve insanlığın ağırlaşan temel meseleleri hususunda fikir ve önerileriyle Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına ilmi destek vermesi amacıyla "Genişletilmiş İstişare Heyeti" kuruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özgün mimariye sahip çıkılmadığında beton ve çelik yığınlarına mahkum olunacağını söyledi
ABD Büyükelçiliği, ABD'nin Suriye'de "terörist gruplara destek verdiği iddiaları"nın doğru olmadığını savundu
Yetiştirme yurtlarında kalan 3 bin 300 kişi devlette işe alınacak
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu
Darbe Komisyonu Necdet Özel'e cevaplaması talebiyle dokuz soru gönderdi
İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de 2016 yılında DEAŞ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 bin 359 kişiden bin 313'ünün tutuklandığını açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizler için meteorolojik uyarıda bulunarak, Akdeniz, Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına beklendiğini duyurdu.
Türk Dışişleri Kaynakları: "Suriye'de ateşkes bu gece başlıyor. Ateşkesi bozana müeyyide uygulanacak. Sürece terör örgütleri dahil edilmedi."
Tunceli'de, PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte, "Her yaşın bir Akif’i var. 15 yaşında okuduğunuz bir yazarı 30 yaşında okuduğunuz zaman hiç okumamış gibi farklı yönlerini keşfedebiliyorsunuz" dedi