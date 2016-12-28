15:12, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan'dan beton mimari uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Kendi mimarinize sahip Ã§Ä±kmazsanÄ±z, bu yÃ¶nde bir vizyon ortaya koymazsanÄ±z kendinizi gecekondulara, Ã§irkin betonarme binalara, son zamanlardaki gibi modern gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ Ã§elik ve cam yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±na mahkum olursunuz" dedi.

ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde, Edebiyat AlanÄ±nda Mustafa Kutlu, Sosyal Bilimler AlanÄ±nda Prof. Dr. Kemal HaÅŸim Karpat, MÃ¼zik AlanÄ±nda Prof. Dr. Erol Parlak, Sinema AlanÄ±nda Åžener Åžen, Geleneksel Sanatlar AlanÄ±nda Feridun Ã–zgÃ¶ren ve Vefa Ã–dÃ¼lÃ¼'ne ise OrdinaryÃ¼s Prof. Dr. SÃ¼heyl Ãœnver'in layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lleri TÃ¶reni'ne katÄ±ldÄ±.

2016 yÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lleri'ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼len isimleri ve onlarÄ±n temsilcilerini tebrik eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye'nin kÃ¼ltÃ¼r, sanat ve ilim hayatÄ±na katkÄ± saÄŸlayan herkes bu Ã¼lkeye Ã§ok bÃ¼yÃ¼k hizmet vermektedir. Biz bu Ã¶dÃ¼llerle, her biri takdiri, taltifi, teÅŸekkÃ¼rÃ¼ ziyadesiyle hak eden kÃ¼ltÃ¼r, sanat, ilim insanlarÄ±mÄ±za devletimizin ve milletimizin ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ± ifade etmeyi amaÃ§lÄ±yoruz. HiÃ§ ÅŸÃ¼phesiz onlarÄ±n gerÃ§ek yeri milletimizin kalbidir, gÃ¶nlÃ¼dÃ¼r, hafÄ±zasÄ±dÄ±r. VerdiÄŸimiz Ã¶dÃ¼l, sadece iÅŸte bu ahde vefanÄ±n tescilidir." diye konuÅŸtu.

"KATETMEMÄ°Z GEREKEN Ã‡OK MESAFE VAR"

KÃ¼ltÃ¼r, sanat ve ilim insanlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeye katkÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¼venlikten ekonomiye, saÄŸlÄ±ktan spora kadar diÄŸer alanlardaki hizmetlerden daha az, daha aÅŸaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lemeyeceÄŸini vurgulayan ErdoÄŸan, "Esasen kÃ¼ltÃ¼r-sanat alanÄ±nda geliÅŸemeyen bir Ã¼lkenin gerÃ§ek manada baÄŸÄ±msÄ±z olabilmesi, en azÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rebilmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Ãœlke olarak maalesef bu gerÃ§eÄŸi yeteri kadar idrak edemediÄŸimizi kabul etmek mecburiyetindeyiz. Sadece yeni deÄŸerler yetiÅŸtirmek noktasÄ±nda deÄŸil, sahip olduÄŸumuz kÄ±ymetleri kÃ¼resel dÃ¼zeyde anlatma ve bÃ¼yÃ¼k kitlelerin onlarÄ± tanÄ±malarÄ±nÄ± ve onlardan etkilenmelerini temin konusunda da katetmemiz gereken Ã§ok mesafe var." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Bu yÄ±lki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼llerini almaya hak kazananlarÄ±nÄ±n isimlerini tek tek aktaran CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, MÃ¼zik AlanÄ±nda Ã¶dÃ¼l kazan Prof. Dr. Erol Parlak'Ä±n kendilerine "MÃ¼zik Ãœniversitesi" kurulmasÄ± talebinde bulunduÄŸunu ifade ederek, "YÃ–K BaÅŸkanÄ±mÄ±z da hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± ona gÃ¶re yapsÄ±n." diye konuÅŸtu.

"KOPYA Ã‡EKTÄ°K, TAKLÄ°T ETTÄ°K"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, son 2 asÄ±rdÄ±r arka arkaya maruz kalÄ±nan travmalar sonucu beka sorununa odaklanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, diÄŸer hususlara yeteri kadar zaman ayrÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, enerji sarf edilemediÄŸini sÃ¶yledi.

Yeni devleti kurarken kÃ¼ltÃ¼r sanat konusunda yanlÄ±ÅŸ bir stratejinin tercih edildiÄŸini dile getiren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ä°letiÅŸim imkanlarÄ±nÄ±n bÃ¶ylesine geliÅŸtiÄŸi ve yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde elbette kendimizi bir cam fanusun iÃ§ine hapsedemeyiz, tarihin bir noktasÄ±nda dondurup bÄ±rakamayÄ±z. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± etkileÅŸim mutlaka olacaktÄ±r ama biz bu etkileÅŸimi tek taraflÄ± yaptÄ±k. DiÄŸer alanlarla birlikte kÃ¼ltÃ¼r sanatta da sadece, Ã¼zÃ¼lerek sÃ¶ylÃ¼yorum, kopya Ã§ektik, taklit ettik, Ã¼stelik onlarÄ± da kÃ¶tÃ¼ bir ÅŸekilde yaptÄ±k. Kendimize ait olanlarÄ± geliÅŸtirmek ve biraz Ã¶nce ifade ettiÄŸim etkileÅŸimi saÄŸlamak ÅŸÃ¶yle dursun mevcuda dahi sahip Ã§Ä±kamadÄ±k. Bu sÃ¼recin sonunda ise ne Ã¶zÃ¼ ne ÅŸekli itibarÄ±yla dÃ¼nyaya sÃ¶yleyecek sÃ¶zÃ¼ olmayan bir Ã¼lke ve toplum haline dÃ¶nÃ¼ÅŸme tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k."

TÃ¼m bunlarÄ±n "BugÃ¼ne kadar bir ÅŸey yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r." demek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Elbette gerÃ§ekten Ã§ok gÃ¼zel, Ã§ok Ã¶nemli, Ã§ok takdire ÅŸayan kÃ¼ltÃ¼r sanat Ã¼rÃ¼nleri ortaya konmuÅŸ, ilmi faaliyetler gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir ama bunlarÄ±n hepsi Ã§ok sÄ±nÄ±rlÄ± bir alanda kalmÄ±ÅŸ, bÄ±rakÄ±nÄ±z dÃ¼nyayÄ±, kendi toplumumuza dahi ulaÅŸmakta zorlanmÄ±ÅŸtÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Â "Ã‡ÃœNKÃœ TEK ÅžEY PARA, PARA, PARA"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, hayatÄ±n dinamizminin hiÃ§bir alanÄ± boÅŸ bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Siz kendi mimarinize sahip Ã§Ä±kmazsanÄ±z, bu yÃ¶nde bir vizyon ve model ortaya koymazsanÄ±z, kendinizi gecekondulara, Ã§irkin betonarme binalara, son zamanlarda olduÄŸu gibi modern gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ Ã§elik ve cam yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±na mahkum olmuÅŸ bulursunuz ve bunlarÄ± konuÅŸtuÄŸumuz, gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z kiÅŸilerin bize karÅŸÄ± tezleri inanÄ±n bizi Ã¶yle yoruyor, Ã¶yle yoruyor ki artÄ±k 'illallah' der noktasÄ±na geliyorsunuz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ tek ÅŸey para, para, para... Siz kendi edebiyatÄ±nÄ±zÄ±, kendi sinemanÄ±zÄ±, kendi mÃ¼ziÄŸinizi, kendi plastik sanatlarÄ±nÄ±zÄ± Ã¼retecek zemini inÅŸa edemezseniz bireysel gayretlerle sÄ±nÄ±rlÄ±, kurumsallaÅŸamamÄ±ÅŸ dar bir alana sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalmÄ±ÅŸ bir kÃ¼ltÃ¼r sanat ikliminin Ã¶tesine de geÃ§emezsiniz. Maalesef bu acÄ± gerÃ§ekler baÅŸÄ±mÄ±zÄ± Ã§evirdiÄŸimiz her yerde tÃ¼m Ã§Ä±plaklÄ±ÄŸÄ±yla karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor."

TÃ¼rkiye'nin son 14 yÄ±lÄ±nÄ±n altyapÄ±dan ekonomiye, dÄ±ÅŸ politikadan saÄŸlÄ±ÄŸa kadar pek Ã§ok alanda tarihi baÅŸarÄ± hikayeleriyle dolu olduÄŸunu sÃ¶yleyen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Mutlaka eksikler, aksaklÄ±klar vardÄ±r ama hayata geÃ§irilen projeler, elde edilen neticeler hakikaten gurur vericidir. Sadece iki alanda arzu ettiÄŸimiz seviyeye ulaÅŸamamÄ±ÅŸ olmaktan dolayÄ± fevkalade Ã¼zgÃ¼nÃ¼m, bunlardan biri eÄŸitimdir, diÄŸeri kÃ¼ltÃ¼r sanattÄ±r. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem bu iki alanÄ± Ã¶nceliklerimizin en baÅŸÄ±na Ã§Ä±karmak mecburiyetinde olduÄŸumuza inanÄ±yorum. EÄŸitimle kalÄ±cÄ± hale getirilmemiÅŸ, kÃ¼ltÃ¼r sanatla tahkim edilmemiÅŸ bir kalkÄ±nmanÄ±n bizi gÃ¶tÃ¼receÄŸi yer zevksizliktir, sevgisizliktir, karanlÄ±ktÄ±r. Nitekim bunun sancÄ±larÄ±nÄ± her alanda yaÅŸÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"SAPLANTILI AYDINLARA DEÄžÄ°L MÄ°LLETÄ°YLE BARIÅžIK MÃœNEVVERLERE Ä°HTÄ°YACIMIZ VAR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin kendi kÃ¼ltÃ¼r, sanat, ilim eserleriyle tÃ¼m dÃ¼nyada konuÅŸulacaÄŸÄ± ve etkileyeceÄŸi gÃ¼nlerinin yakÄ±n olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"KalÄ±cÄ± olana, baki olana kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve sanatÄ± irfan ve hikmetle yoÄŸurarak ulaÅŸabiliriz. Bunun iÃ§in milletine tepeden bakan, onu hor gÃ¶ren, saplantÄ±lÄ± aydÄ±nlara deÄŸil gerÃ§ekten hÃ¼r dÃ¼ÅŸÃ¼nceli ama aynÄ± zamanda kendi tarihi ve milletiyle barÄ±ÅŸÄ±k mÃ¼nevverlere ihtiyacÄ±mÄ±z vardÄ±r. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z diÄŸer krizler gibi kÃ¼ltÃ¼r, sanat, ilim Ã¼retimi krizinden de ancak bu ÅŸekilde kurtulabiliriz. CumhurbaÅŸkanÄ± olarak, bu doÄŸrultuda yapÄ±lan tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalara destek oluyorum, olmayÄ± da sÃ¼rdÃ¼receÄŸim."