15:10, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Rus diplomatlar ardarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya 10 gÃ¼nde beÅŸinci ÅŸoku yaÅŸadÄ±. Moskova'yÄ± sarsan kaza ve suikastlarÄ±n ardÄ±ndan 'Kremlin'in kara kutusu' denilen iÅŸ adamÄ± Oleg Erovinkin 26 AralÄ±k tarihinde arabasÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulundu.



Suikast, cinayet ve tuhaf kazalar Rusya'nÄ±n peÅŸini bÄ±rakmÄ±yor. Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un FETÃ–'nÃ¼n suikastÄ±na kurban gitmesi, DÄ±ÅŸiÅŸleri'nde Ã§alÄ±ÅŸan diplomat Petri PolÅŸikov'un evinde Ã¶lÃ¼ bulunmasÄ±, Ã¶nemli operasyonlara ÅŸahitlik ettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len NATO DenetÃ§isi Yves Chandelon'un baÅŸÄ±ndan vurulmasÄ± ve KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'nu taÅŸÄ±yan uÃ§aÄŸÄ±n Karadeniz'e dÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan ÅŸimdi de Rus enerji devi Rosneft'in ikinci adamÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti. Åžirketin baÅŸkanÄ± Ä°gor SeÃ§in'in saÄŸ kolu olan Oleg Erovinkin'in cansÄ±z bedeni arabasÄ±nda bulundu.Â

Erovinkin eski FSB generaliydi, 4 senedir Rosneft'de Ã¼st dÃ¼zey grevde bulunuyordu. SeÃ§in'in baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde de yanÄ±ndaydÄ±.



EROVÄ°NKÄ°N VE CIA



DÃ¶rt senedir SeÃ§in'in yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Oleg Erovinkin, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin gÃ¶reve geldikten sonra kendi etrafÄ±ndaki ÅŸirketlerin yÃ¶netimi iÃ§in atadÄ±ÄŸÄ± baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan biriydi. Novaya Gazeta'dan Andrey Lipski'nin 'istihbarat Ã§eperi' olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 'enerji ÅŸirketlerinin ajan kÃ¶kenli ikinci adamlarÄ±', Kremlin'e danÄ±ÅŸmadan talimat verebilecek dÃ¼zeyde kiÅŸilerden oluÅŸuyor. Kendisinin de bu Ã§eperde bulunduÄŸu bilinen Erovinkin'in cinayetinin doÄŸrudan Putin'e verilen bir mesaj olduÄŸu ve iÅŸin arkasÄ±nda CIA olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

2003 yÄ±lÄ±nda BatÄ± ve ABD ile yakÄ±n iliÅŸkileriyle bilinen Mihail Khodorkvski, Yukos isimli petrol ÅŸirketinin Ã¶denmemiÅŸ vergi borÃ§larÄ± nedeniyle tutuklandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada JSC Rosneft'in baÅŸÄ±nda olan SeÃ§in'i kendisine kumpas kurmakla suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±. Khodorkvski'nin ÅŸirketi parÃ§alar halinde tasfiye edildikten sonra AÄŸustos 2006 tarihinde iflas etmiÅŸti. BatÄ± yanlÄ±sÄ± Khodorkvski'nin Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan ABD, SeÃ§in'i hedef tahtasÄ±na oturtmuÅŸtu. 20 Mart 2014'te Washington yÃ¶netimi Rosneft BaÅŸkanÄ± Ä°gor SeÃ§in'e 'Ukrayna'daki olaylarda parmaÄŸÄ± olduÄŸu' gerekÃ§esiyle yaptÄ±rÄ±m uygulamÄ±ÅŸtÄ±.







