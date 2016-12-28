Rus diplomatlar ardarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya 10 gÃ¼nde beÅŸinci ÅŸoku yaÅŸadÄ±. Moskova'yÄ± sarsan kaza ve suikastlarÄ±n ardÄ±ndan 'Kremlin'in kara kutusu' denilen iÅŸ adamÄ± Oleg Erovinkin 26 AralÄ±k tarihinde arabasÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulundu.
Suikast, cinayet ve tuhaf kazalar Rusya'nÄ±n peÅŸini bÄ±rakmÄ±yor. Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un FETÃ–'nÃ¼n suikastÄ±na kurban gitmesi, DÄ±ÅŸiÅŸleri'nde Ã§alÄ±ÅŸan diplomat Petri PolÅŸikov'un evinde Ã¶lÃ¼ bulunmasÄ±, Ã¶nemli operasyonlara ÅŸahitlik ettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len NATO DenetÃ§isi Yves Chandelon'un baÅŸÄ±ndan vurulmasÄ± ve KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'nu taÅŸÄ±yan uÃ§aÄŸÄ±n Karadeniz'e dÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan ÅŸimdi de Rus enerji devi Rosneft'in ikinci adamÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti. Åžirketin baÅŸkanÄ± Ä°gor SeÃ§in'in saÄŸ kolu olan Oleg Erovinkin'in cansÄ±z bedeni arabasÄ±nda bulundu.Â
Erovinkin eski FSB generaliydi, 4 senedir Rosneft'de Ã¼st dÃ¼zey grevde bulunuyordu. SeÃ§in'in baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde de yanÄ±ndaydÄ±.
EROVÄ°NKÄ°N VE CIA
DÃ¶rt senedir SeÃ§in'in yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Oleg Erovinkin, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin gÃ¶reve geldikten sonra kendi etrafÄ±ndaki ÅŸirketlerin yÃ¶netimi iÃ§in atadÄ±ÄŸÄ± baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan biriydi. Novaya Gazeta'dan Andrey Lipski'nin 'istihbarat Ã§eperi' olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 'enerji ÅŸirketlerinin ajan kÃ¶kenli ikinci adamlarÄ±', Kremlin'e danÄ±ÅŸmadan talimat verebilecek dÃ¼zeyde kiÅŸilerden oluÅŸuyor. Kendisinin de bu Ã§eperde bulunduÄŸu bilinen Erovinkin'in cinayetinin doÄŸrudan Putin'e verilen bir mesaj olduÄŸu ve iÅŸin arkasÄ±nda CIA olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.
2003 yÄ±lÄ±nda BatÄ± ve ABD ile yakÄ±n iliÅŸkileriyle bilinen Mihail Khodorkvski, Yukos isimli petrol ÅŸirketinin Ã¶denmemiÅŸ vergi borÃ§larÄ± nedeniyle tutuklandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada JSC Rosneft'in baÅŸÄ±nda olan SeÃ§in'i kendisine kumpas kurmakla suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±. Khodorkvski'nin ÅŸirketi parÃ§alar halinde tasfiye edildikten sonra AÄŸustos 2006 tarihinde iflas etmiÅŸti. BatÄ± yanlÄ±sÄ± Khodorkvski'nin Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan ABD, SeÃ§in'i hedef tahtasÄ±na oturtmuÅŸtu. 20 Mart 2014'te Washington yÃ¶netimi Rosneft BaÅŸkanÄ± Ä°gor SeÃ§in'e 'Ukrayna'daki olaylarda parmaÄŸÄ± olduÄŸu' gerekÃ§esiyle yaptÄ±rÄ±m uygulamÄ±ÅŸtÄ±.
AkÄ±ncÄ±, mÃ¼zakerelerin olumlu sonuÃ§lanmasÄ± halinde yazÄ±n adanÄ±n birleÅŸmesi iÃ§in referandum yapÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi
Ä°ranlÄ± bir grup muhalif, Trump'a ÅŸikayet iÃ§eren bir mektup kaleme aldÄ±. Ä°ran'daki baskÄ± ortamÄ±na vurgu yapan muhalifler, Trump'tan Obama dÃ¶neminde baÅŸlayan Ä°ran-ABD yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± istedi.
BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KudÃ¼s Belediyesi, yeni Yahudi yerleÅŸim birimi planlarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi ileri bir tarihe bÄ±raktÄ±
1 haftada 3 Ã¼st dÃ¼zey diplomatÄ±nÄ± kaybeden ve uÃ§ak kazasÄ± yaÅŸayan Rusya'da bir ÅŸok daha yaÅŸandÄ±. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in 'sÄ±r kÃ¼pÃ¼' olarak bilinen iÅŸ adamÄ± Oleg Erovinkin iki gÃ¼n Ã¶nce arabasÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulundu
Ä°srail, 1940'lÄ± yÄ±llardan sonra Yemen'de kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± binlerce Ã§ocukla ilgili 200 bin belge yayÄ±nladÄ±. BazÄ± yorumlara gÃ¶re, yayÄ±nlanan belgeler Ã§ocuklarÄ±n geÃ§miÅŸine Ä±ÅŸÄ±k tutmaktan ziyade devlet suÃ§larÄ±nÄ± aklamaya yÃ¶nelik..
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin batÄ±sÄ±nda meydana gelen toprak kaymasÄ± nedeniyle 50 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Åžam yÃ¶netimi, PKK'nÄ±n Suriye kolu PYD'nin denetiminde bulunan bÃ¶lgeleri yeniden istiyor. Esad ordusu ilk olarak, Halep'teki Åžeyh Maksud Mahallesiâ€™ni PYD'nin boÅŸaltmasÄ±nÄ± istiyor.
Tunus'un baÅŸkenti yakÄ±nlarÄ±nda trenin otobÃ¼se Ã§arpmasÄ± sonucu 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 37 kiÅŸi yaralandÄ±
LÃ¼bnan'da Hariri tarafÄ±ndan kurulan ulusal uzlaÅŸÄ± hÃ¼kÃ¼meti meclisten gÃ¼venoyu aldÄ±
YayÄ±nlanan bir rapora gÃ¶re, yeni kÃ¼resel dÃ¼zendeki yÃ¼kselen Ã§atÄ±ÅŸmalar ve istikrarsÄ±zlÄ±ktan dolayÄ± kÃ¼resel savunma harcamalarÄ± rekor kÄ±racak.
ITC BaÅŸkanÄ± ErÅŸet Salihi, "DEAÅž'Ä±n KerkÃ¼k'e yeniden saldÄ±racaÄŸÄ±" uyarÄ±sÄ±nda bulundu
ABD, Suriye'de PYD/PKK'ya son 2 haftada 3 askeri sevkiyat yaptÄ±. Silah sevkiyatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼n havadan ve karadan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kontrolÃ¼ndeki Haseke'ye ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
GÃ¼ney Kore'de yolsuzluk ve siyasi nÃ¼fuz skandalÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda eski SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Moon Hyung-pyo gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran yakÄ±nlarÄ±ndaki 'evsiz ve yoksul Ä°ranlÄ±lar' boÅŸ mezarlarda hayat mÃ¼cadelesi veriyor. YaÅŸanÄ±lan dram gazetecilerin kadrajlarÄ±na da yansÄ±dÄ±.
92 kiÅŸiyle Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n ikinci karakutusu bulundu
OPEC anlaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan petrol Ã¼retimini artÄ±ran tek Ã¼lke olan Ä°ran, birÃ§ok Ã¼lkeden 12 ÅŸirketle petrol anlaÅŸmasÄ± yaptÄ±