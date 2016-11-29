15:25, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda 'istiÅŸare heyeti' kuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°slam alemini ve insanlÄ±ÄŸÄ± kuÅŸatan pek Ã§ok dini meselenin Ã§ok daha geniÅŸ bir ÅŸekilde istiÅŸare edilmesi iÃ§in oluÅŸturulan "GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°stiÅŸare Heyeti"nde, alanÄ±nda uzman isimler yer alÄ±yor.

Heyetin, dini konulardaki geliÅŸmeleri ilmi Ã¶lÃ§Ã¼ler iÃ§erisinde ve daha geniÅŸ bir dÃ¼zeyde deÄŸerlendirerek toplumun aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamasÄ± hedefleniyor.

Heyet, Ä°slam aleminin ve insanlÄ±ÄŸÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸan temel meseleleri hususunda fikir ve Ã¶nerileriyle Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ilmi destek verecek.

FarklÄ± Ã¼niversitelerden tefsir, hadis, fÄ±kÄ±h, kelam ve mezhepler tarihi baÅŸta olmak Ã¼zere felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi farklÄ± bilim dallarÄ±ndan 42 ilim adamÄ± heyette bir araya getirildi.

Heyet Ã¼yeleri arasÄ±nda, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet GÃ¶rmez'in yanÄ± sÄ±ra eski Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlarÄ± Prof. Dr. Ali BardakoÄŸlu, Prof. Dr. Mustafa Sait YazÄ±cÄ±oÄŸlu, Prof. Dr. Hasan Kamil YÄ±lmaz, Prof. Dr. M. Åževki AydÄ±n, Din iÅŸleri YÃ¼ksek Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ekrem KeleÅŸ, emekli Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Ankara Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. Ä°smail HakkÄ± Ãœnal ve Prof. Dr. Erol GÃ¶ka da yer alÄ±yor.

GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°stiÅŸare Heyeti, Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulu BaÅŸkanÄ±'nÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla yÄ±lda en az 2 defa toplanacak.