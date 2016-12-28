DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:35, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba
GÃ¼ncel
15:35, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Edirne'de 120 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Edirne'de 120 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 120 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Edirne Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri rutin kontrollerinde, Enez ve UzunkÃ¶prÃ¼ ilÃ§eleri ile merkeze baÄŸlÄ± YenikadÄ±n ve BosnakÃ¶y kÃ¶ylerinde sÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Suriye, Afganistan, Pakistan ve Ä°ran uyruklu 120 kiÅŸi tespit etti.

YabancÄ± uyruklular iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresine gÃ¶nderildi.



Ä°lgili Konular edirne gÃ¶Ã§men
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
DemirtaÅŸ HDP'li Zeydan ile aynÄ± koÄŸuÅŸta
DemirtaÅŸ, HDP'li Zeydan ile aynÄ± koÄŸuÅŸta

HDP Genel BaÅŸkanÄ± DemirtaÅŸ, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan ile aynÄ± koÄŸuÅŸa alÄ±ndÄ±
Meteorolojiden Ankara iÃ§in kar uyarÄ±sÄ±
Meteorolojiden Ankara iÃ§in kar uyarÄ±sÄ±

Ankara'da bugÃ¼n akÅŸam ve gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor.
DoÄŸubayazÄ±t'ta akaryakÄ±t istasyonu deposunda yangÄ±n
DoÄŸubayazÄ±t'ta akaryakÄ±t istasyonu deposunda yangÄ±n

DoÄŸubayazÄ±t'ta akaryakÄ±t istasyonu deposunda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼kle sÃ¶ndÃ¼rÃ¼len yangÄ±nda, depo kullanÄ±lamaz hale geldi
Deniz karakolu uÃ§aÄŸÄ± gÃ¼nyÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±
Deniz karakolu uÃ§aÄŸÄ± gÃ¼nyÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±

Deniz karakol uÃ§aÄŸÄ± ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere baÅŸlatÄ±lan Meltem-3 projesi kapsamÄ±nda ATR72-600 uÃ§aklarÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ± yayÄ±nlandÄ±
Edirne'de 120 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Edirne'de 120 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 120 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda 'istiÅŸare heyeti' kuruldu
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda 'istiÅŸare heyeti' kuruldu

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, Ä°slam aleminin ve insanlÄ±ÄŸÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸan temel meseleleri hususunda fikir ve Ã¶nerileriyle Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ilmi destek vermesi amacÄ±yla "GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°stiÅŸare Heyeti" kuruldu.
ErdoÄŸan'dan beton mimari uyarÄ±sÄ±
ErdoÄŸan'dan beton mimari uyarÄ±sÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶zgÃ¼n mimariye sahip Ã§Ä±kÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nda beton ve Ã§elik yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±na mahkum olunacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nden PYD'ye destek aÃ§Ä±klamasÄ±
ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nden PYD'ye destek aÃ§Ä±klamasÄ±

ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, ABD'nin Suriye'de "terÃ¶rist gruplara destek verdiÄŸi iddialarÄ±"nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu
YetiÅŸtirme yurtlarÄ±nda kalan 3 bin 300 kiÅŸi devlette iÅŸe alÄ±nacak
YetiÅŸtirme yurtlarÄ±nda kalan 3 bin 300 kiÅŸi devlette iÅŸe alÄ±nacak

YetiÅŸtirme yurtlarÄ±nda kalan 3 bin 300 kiÅŸi devlette iÅŸe alÄ±nacak
KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lleri sahiplerini buldu
KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lleri sahiplerini buldu

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lleri, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde dÃ¼zenlenen tÃ¶renle sahiplerini buldu
Komisyondan Necdet Ã–zel'e 9 soru
Komisyondan Necdet Ã–zel'e 9 soru

Darbe Komisyonu Necdet Ã–zel'e cevaplamasÄ± talebiyle dokuz soru gÃ¶nderdi
2016'daki DEAÅž operasyonlarÄ±nda bin 313 tutuklama
2016'daki DEAÅž operasyonlarÄ±nda bin 313 tutuklama

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'de 2016 yÄ±lÄ±nda DEAÅž ile irtibatlÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 bin 359 kiÅŸiden bin 313'Ã¼nÃ¼n tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Meteorolojiden denizler iÃ§in fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±
Meteorolojiden denizler iÃ§in fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, denizler iÃ§in meteorolojik uyarÄ±da bulunarak, Akdeniz, BatÄ± Karadeniz, Marmara ve Ege'de fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini duyurdu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri Suriye'de ateÅŸkes bu gece baÅŸlayacak
DÄ±ÅŸiÅŸleri: Suriye'de ateÅŸkes bu gece baÅŸlayacak

TÃ¼rk DÄ±ÅŸiÅŸleri KaynaklarÄ±: "Suriye'de ateÅŸkes bu gece baÅŸlÄ±yor. AteÅŸkesi bozana mÃ¼eyyide uygulanacak. SÃ¼rece terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri dahil edilmedi."
Tunceli'de Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ± 1 ÅŸehit
Tunceli'de Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±: 1 ÅŸehit

Tunceli'de, PKK Ã¼yeleri ile gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir asker ÅŸehit oldu
Bakan AvcÄ± Her yaÅŸÄ±n bir Akif i var FOTO
Bakan AvcÄ±: Her yaÅŸÄ±n bir Akifâ€™i var | FOTO

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ±, TÃ¼rk Telekom Sosyal Bilimler Lisesiâ€™nde dÃ¼zenlenen etkinlikte, "Her yaÅŸÄ±n bir Akifâ€™i var. 15 yaÅŸÄ±nda okuduÄŸunuz bir yazarÄ± 30 yaÅŸÄ±nda okuduÄŸunuz zaman hiÃ§ okumamÄ±ÅŸ gibi farklÄ± yÃ¶nlerini keÅŸfedebiliyorsunuz" dedi

Haberler

Edirne'de 10 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
Edirne'de 10 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Edirne'de 14 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Edirne'de 14 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Edirne'de 36 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±
Edirne'de 36 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±

Edirne'de 137 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±
Edirne'de 137 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±

Edirne'de 397 yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§ durduruldu
Edirne'de 397 yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§ durduruldu






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 