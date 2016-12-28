Edirne'de 120 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Edirne Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri rutin kontrollerinde, Enez ve UzunkÃ¶prÃ¼ ilÃ§eleri ile merkeze baÄŸlÄ± YenikadÄ±n ve BosnakÃ¶y kÃ¶ylerinde sÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Suriye, Afganistan, Pakistan ve Ä°ran uyruklu 120 kiÅŸi tespit etti.
YabancÄ± uyruklular iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresine gÃ¶nderildi.
HDP Genel BaÅŸkanÄ± DemirtaÅŸ, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan ile aynÄ± koÄŸuÅŸa alÄ±ndÄ±
Ankara'da bugÃ¼n akÅŸam ve gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor.
DoÄŸubayazÄ±t'ta akaryakÄ±t istasyonu deposunda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼kle sÃ¶ndÃ¼rÃ¼len yangÄ±nda, depo kullanÄ±lamaz hale geldi
Deniz karakol uÃ§aÄŸÄ± ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere baÅŸlatÄ±lan Meltem-3 projesi kapsamÄ±nda ATR72-600 uÃ§aklarÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ± yayÄ±nlandÄ±
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 120 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, Ä°slam aleminin ve insanlÄ±ÄŸÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸan temel meseleleri hususunda fikir ve Ã¶nerileriyle Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ilmi destek vermesi amacÄ±yla "GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°stiÅŸare Heyeti" kuruldu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶zgÃ¼n mimariye sahip Ã§Ä±kÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nda beton ve Ã§elik yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±na mahkum olunacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, ABD'nin Suriye'de "terÃ¶rist gruplara destek verdiÄŸi iddialarÄ±"nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu
YetiÅŸtirme yurtlarÄ±nda kalan 3 bin 300 kiÅŸi devlette iÅŸe alÄ±nacak
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lleri, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde dÃ¼zenlenen tÃ¶renle sahiplerini buldu
Darbe Komisyonu Necdet Ã–zel'e cevaplamasÄ± talebiyle dokuz soru gÃ¶nderdi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'de 2016 yÄ±lÄ±nda DEAÅž ile irtibatlÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 bin 359 kiÅŸiden bin 313'Ã¼nÃ¼n tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, denizler iÃ§in meteorolojik uyarÄ±da bulunarak, Akdeniz, BatÄ± Karadeniz, Marmara ve Ege'de fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini duyurdu.
TÃ¼rk DÄ±ÅŸiÅŸleri KaynaklarÄ±: "Suriye'de ateÅŸkes bu gece baÅŸlÄ±yor. AteÅŸkesi bozana mÃ¼eyyide uygulanacak. SÃ¼rece terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri dahil edilmedi."
Tunceli'de, PKK Ã¼yeleri ile gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir asker ÅŸehit oldu
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ±, TÃ¼rk Telekom Sosyal Bilimler Lisesiâ€™nde dÃ¼zenlenen etkinlikte, "Her yaÅŸÄ±n bir Akifâ€™i var. 15 yaÅŸÄ±nda okuduÄŸunuz bir yazarÄ± 30 yaÅŸÄ±nda okuduÄŸunuz zaman hiÃ§ okumamÄ±ÅŸ gibi farklÄ± yÃ¶nlerini keÅŸfedebiliyorsunuz" dedi