Deniz karakolu uçağı günyüzüne çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın deniz karakol uçağı ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan Meltem-3 projesi kapsamında, ATR72-600 uçaklarının modifikasyon işlemleri TUSAŞ tesislerinde devam ediyor.
İtalyan Alenia Aermacchi firması ile Temmuz 2012’de imzalanan anlaşma çerçevesinde 6 adet ATR72-600 uçağının deniz karakol uçağına dönüştürülmesini kapsayan “Meltem III” Projesinde 2.,3.,4. ve 5. uçakların modifikasyon işlemleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) tesislerinde sürüyor.
Program kapsamında ilk uçak, 19 Nisan 2013 tarihinde TUSAŞ tesislerine gelmişti. TUSAŞ’ın ana alt yüklenici, Alenia firmasının ise ana yüklenici olduğu programda, uçakların yapısal ve elektriksel tadilatı ile sistem testleri, Entegre Lojistik Destek aktiviteleri TUSAŞ tarafından gerçekleştiriliyor.
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