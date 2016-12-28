16:03, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

DoÄŸu KudÃ¼s'teki yerleÅŸim oylamasÄ± ertelendi





BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KudÃ¼s Belediyesi, yeni Yahudi yerleÅŸim birimi planlarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi ileri bir tarihe bÄ±raktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesinin, DoÄŸu KudÃ¼s'teki yÃ¼zlerce Yahudi yerleÅŸim birimi inÅŸa etme planÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesini ertelediÄŸi bildirildi. Ä°srail devlet radyosunun haberine gÃ¶re, KudÃ¼s Belediyesi Ä°nÅŸaat ve Planlama Komitesi, DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n kuzeyinde Ramot ve Ramat Shlomo Yahudi yerleÅŸim birimlerinde yeni konutlar inÅŸa etme planlarÄ±nÄ±n onaylanmasÄ±na yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi erteledi. Ä°srail medyasÄ±nda erteleme kararÄ±nÄ±n BaÅŸbakanlÄ±ktan gelen talimat Ã¼zerine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Tel Aviv yÃ¶netiminin, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry'nin Filistin-Ä°srail sorununa iliÅŸkin bugÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ± beklenen Ã§Ã¶zÃ¼m planÄ± Ã¶ncesinde gerilimi tÄ±rmandÄ±rmak istemediÄŸi kaydedildi. KudÃ¼s Belediyesi ve Ä°srail BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan ise henÃ¼z konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Ä°srail'in, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim faaliyetlerine iliÅŸkin kararÄ±na raÄŸmen DoÄŸu KudÃ¼s'te 5 bin 600 yeni konut inÅŸa etmeyi planladÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti. Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± iÃ§eren karar tasarÄ±sÄ±, BMGK'de geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ 14 oyla kabul edilmiÅŸti.Â

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