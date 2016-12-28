DoÄŸu KudÃ¼s'teki yerleÅŸim oylamasÄ± ertelendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesinin, DoÄŸu KudÃ¼s'teki yÃ¼zlerce Yahudi yerleÅŸim birimi inÅŸa etme planÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesini ertelediÄŸi bildirildi.
Ä°srail devlet radyosunun haberine gÃ¶re, KudÃ¼s Belediyesi Ä°nÅŸaat ve Planlama Komitesi, DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n kuzeyinde Ramot ve Ramat Shlomo Yahudi yerleÅŸim birimlerinde yeni konutlar inÅŸa etme planlarÄ±nÄ±n onaylanmasÄ±na yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi erteledi.
Ä°srail medyasÄ±nda erteleme kararÄ±nÄ±n BaÅŸbakanlÄ±ktan gelen talimat Ã¼zerine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Tel Aviv yÃ¶netiminin, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry'nin Filistin-Ä°srail sorununa iliÅŸkin bugÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ± beklenen Ã§Ã¶zÃ¼m planÄ± Ã¶ncesinde gerilimi tÄ±rmandÄ±rmak istemediÄŸi kaydedildi.
KudÃ¼s Belediyesi ve Ä°srail BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan ise henÃ¼z konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
Ä°srail'in, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim faaliyetlerine iliÅŸkin kararÄ±na raÄŸmen DoÄŸu KudÃ¼s'te 5 bin 600 yeni konut inÅŸa etmeyi planladÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.
Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± iÃ§eren karar tasarÄ±sÄ±, BMGK'de geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ 14 oyla kabul edilmiÅŸti.Â
AkÄ±ncÄ±, mÃ¼zakerelerin olumlu sonuÃ§lanmasÄ± halinde yazÄ±n adanÄ±n birleÅŸmesi iÃ§in referandum yapÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi
Ä°ranlÄ± bir grup muhalif, Trump'a ÅŸikayet iÃ§eren bir mektup kaleme aldÄ±. Ä°ran'daki baskÄ± ortamÄ±na vurgu yapan muhalifler, Trump'tan Obama dÃ¶neminde baÅŸlayan Ä°ran-ABD yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± istedi.
BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KudÃ¼s Belediyesi, yeni Yahudi yerleÅŸim birimi planlarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi ileri bir tarihe bÄ±raktÄ±
1 haftada 3 Ã¼st dÃ¼zey diplomatÄ±nÄ± kaybeden ve uÃ§ak kazasÄ± yaÅŸayan Rusya'da bir ÅŸok daha yaÅŸandÄ±. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in 'sÄ±r kÃ¼pÃ¼' olarak bilinen iÅŸ adamÄ± Oleg Erovinkin iki gÃ¼n Ã¶nce arabasÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulundu
Ä°srail, 1940'lÄ± yÄ±llardan sonra Yemen'de kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± binlerce Ã§ocukla ilgili 200 bin belge yayÄ±nladÄ±. BazÄ± yorumlara gÃ¶re, yayÄ±nlanan belgeler Ã§ocuklarÄ±n geÃ§miÅŸine Ä±ÅŸÄ±k tutmaktan ziyade devlet suÃ§larÄ±nÄ± aklamaya yÃ¶nelik..
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin batÄ±sÄ±nda meydana gelen toprak kaymasÄ± nedeniyle 50 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Åžam yÃ¶netimi, PKK'nÄ±n Suriye kolu PYD'nin denetiminde bulunan bÃ¶lgeleri yeniden istiyor. Esad ordusu ilk olarak, Halep'teki Åžeyh Maksud Mahallesiâ€™ni PYD'nin boÅŸaltmasÄ±nÄ± istiyor.
Tunus'un baÅŸkenti yakÄ±nlarÄ±nda trenin otobÃ¼se Ã§arpmasÄ± sonucu 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 37 kiÅŸi yaralandÄ±
LÃ¼bnan'da Hariri tarafÄ±ndan kurulan ulusal uzlaÅŸÄ± hÃ¼kÃ¼meti meclisten gÃ¼venoyu aldÄ±
YayÄ±nlanan bir rapora gÃ¶re, yeni kÃ¼resel dÃ¼zendeki yÃ¼kselen Ã§atÄ±ÅŸmalar ve istikrarsÄ±zlÄ±ktan dolayÄ± kÃ¼resel savunma harcamalarÄ± rekor kÄ±racak.
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ABD, Suriye'de PYD/PKK'ya son 2 haftada 3 askeri sevkiyat yaptÄ±. Silah sevkiyatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼n havadan ve karadan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kontrolÃ¼ndeki Haseke'ye ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
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