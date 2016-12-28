Ä°ranlÄ± muhaliflerden Trump'a Ä°ran ÅŸikayeti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ranlÄ± bir grup muhalif ve insan haklarÄ± aktivisti ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a bir mektup kaleme aldÄ±. Mektupta, Trump'tan Obama dÃ¶neminde baÅŸlayan Ä°ran-ABD yakÄ±nlaÅŸmasÄ±na karÅŸÄ± durmasÄ± istendi.
Jerusalem Post gazetesinin haberine gÃ¶re, muhaliflerin mektupta ÅŸu ifadelere yer verdi: "Ne yazÄ±ktÄ±r ki, Obama dÃ¶neminde baÅŸlayan yanlÄ±ÅŸ politikalar yÃ¼zÃ¼nden Ã§ok sayÄ±da Ä°ranlÄ± maÄŸdur oldu. Bu politikalarÄ± yansÄ±tan en Ã¶nemli Ã¶rnek, AmerikalÄ± rehinelere karÅŸÄ± Devrim MuhafÄ±zlarÄ±na yÃ¼z milyonlarca dolar para verilmesiydi" ifadesine yer verildi.
Ä°ran yÃ¶netimine sert eleÅŸtiride bulunan muhalifler, Ä°ran'Ä±n para ve rehine kriziyle para kazanan Ã¼lke konumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti. Mektupta ayrÄ±ca, Ã¼lkelerinin komÅŸularÄ±yla bÃ¼yÃ¼k bir savaÅŸa sÃ¼rÃ¼klendiÄŸini de vurgu yapÄ±ldÄ±.
Ä°ran medyasÄ± ise, Trump'a mektup yazan muhalifleri "Vatan Hainleri" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla manÅŸetten duyurdu.
Â
AkÄ±ncÄ±, mÃ¼zakerelerin olumlu sonuÃ§lanmasÄ± halinde yazÄ±n adanÄ±n birleÅŸmesi iÃ§in referandum yapÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi
Ä°ranlÄ± bir grup muhalif, Trump'a ÅŸikayet iÃ§eren bir mektup kaleme aldÄ±. Ä°ran'daki baskÄ± ortamÄ±na vurgu yapan muhalifler, Trump'tan Obama dÃ¶neminde baÅŸlayan Ä°ran-ABD yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± istedi.
BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KudÃ¼s Belediyesi, yeni Yahudi yerleÅŸim birimi planlarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi ileri bir tarihe bÄ±raktÄ±
1 haftada 3 Ã¼st dÃ¼zey diplomatÄ±nÄ± kaybeden ve uÃ§ak kazasÄ± yaÅŸayan Rusya'da bir ÅŸok daha yaÅŸandÄ±. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in 'sÄ±r kÃ¼pÃ¼' olarak bilinen iÅŸ adamÄ± Oleg Erovinkin iki gÃ¼n Ã¶nce arabasÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulundu
Ä°srail, 1940'lÄ± yÄ±llardan sonra Yemen'de kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± binlerce Ã§ocukla ilgili 200 bin belge yayÄ±nladÄ±. BazÄ± yorumlara gÃ¶re, yayÄ±nlanan belgeler Ã§ocuklarÄ±n geÃ§miÅŸine Ä±ÅŸÄ±k tutmaktan ziyade devlet suÃ§larÄ±nÄ± aklamaya yÃ¶nelik..
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin batÄ±sÄ±nda meydana gelen toprak kaymasÄ± nedeniyle 50 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Åžam yÃ¶netimi, PKK'nÄ±n Suriye kolu PYD'nin denetiminde bulunan bÃ¶lgeleri yeniden istiyor. Esad ordusu ilk olarak, Halep'teki Åžeyh Maksud Mahallesiâ€™ni PYD'nin boÅŸaltmasÄ±nÄ± istiyor.
Tunus'un baÅŸkenti yakÄ±nlarÄ±nda trenin otobÃ¼se Ã§arpmasÄ± sonucu 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 37 kiÅŸi yaralandÄ±
LÃ¼bnan'da Hariri tarafÄ±ndan kurulan ulusal uzlaÅŸÄ± hÃ¼kÃ¼meti meclisten gÃ¼venoyu aldÄ±
YayÄ±nlanan bir rapora gÃ¶re, yeni kÃ¼resel dÃ¼zendeki yÃ¼kselen Ã§atÄ±ÅŸmalar ve istikrarsÄ±zlÄ±ktan dolayÄ± kÃ¼resel savunma harcamalarÄ± rekor kÄ±racak.
ITC BaÅŸkanÄ± ErÅŸet Salihi, "DEAÅž'Ä±n KerkÃ¼k'e yeniden saldÄ±racaÄŸÄ±" uyarÄ±sÄ±nda bulundu
ABD, Suriye'de PYD/PKK'ya son 2 haftada 3 askeri sevkiyat yaptÄ±. Silah sevkiyatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼n havadan ve karadan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kontrolÃ¼ndeki Haseke'ye ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
GÃ¼ney Kore'de yolsuzluk ve siyasi nÃ¼fuz skandalÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda eski SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Moon Hyung-pyo gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran yakÄ±nlarÄ±ndaki 'evsiz ve yoksul Ä°ranlÄ±lar' boÅŸ mezarlarda hayat mÃ¼cadelesi veriyor. YaÅŸanÄ±lan dram gazetecilerin kadrajlarÄ±na da yansÄ±dÄ±.
92 kiÅŸiyle Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n ikinci karakutusu bulundu
OPEC anlaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan petrol Ã¼retimini artÄ±ran tek Ã¼lke olan Ä°ran, birÃ§ok Ã¼lkeden 12 ÅŸirketle petrol anlaÅŸmasÄ± yaptÄ±