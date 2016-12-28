16:11, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Ä°ranlÄ± muhaliflerden Trump'a Ä°ran ÅŸikayeti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ranlÄ± bir grup muhalif ve insan haklarÄ± aktivisti ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a bir mektup kaleme aldÄ±. Mektupta, Trump'tan Obama dÃ¶neminde baÅŸlayan Ä°ran-ABD yakÄ±nlaÅŸmasÄ±na karÅŸÄ± durmasÄ± istendi.

Jerusalem Post gazetesinin haberine gÃ¶re, muhaliflerin mektupta ÅŸu ifadelere yer verdi: "Ne yazÄ±ktÄ±r ki, Obama dÃ¶neminde baÅŸlayan yanlÄ±ÅŸ politikalar yÃ¼zÃ¼nden Ã§ok sayÄ±da Ä°ranlÄ± maÄŸdur oldu. Bu politikalarÄ± yansÄ±tan en Ã¶nemli Ã¶rnek, AmerikalÄ± rehinelere karÅŸÄ± Devrim MuhafÄ±zlarÄ±na yÃ¼z milyonlarca dolar para verilmesiydi" ifadesine yer verildi.

Ä°ran yÃ¶netimine sert eleÅŸtiride bulunan muhalifler, Ä°ran'Ä±n para ve rehine kriziyle para kazanan Ã¼lke konumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti. Mektupta ayrÄ±ca, Ã¼lkelerinin komÅŸularÄ±yla bÃ¼yÃ¼k bir savaÅŸa sÃ¼rÃ¼klendiÄŸini de vurgu yapÄ±ldÄ±.

Ä°ran medyasÄ± ise, Trump'a mektup yazan muhalifleri "Vatan Hainleri" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla manÅŸetten duyurdu.

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