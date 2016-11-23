16:21, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

KKTC liderine gÃ¶re bu yaz referandum var

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± lideri Mustafa AkÄ±ncÄ± bÃ¼yÃ¼k ihtimalle Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l adanÄ±n birleÅŸmesi iÃ§in referandum yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

AFP'nin haberine gÃ¶re AkÄ±ncÄ±, iki taraf arasÄ±ndaki mÃ¼zakerelerin planlandÄ±ÄŸÄ± gibi gitmesi halinde adanÄ±n birleÅŸmesiyle ilgili referandumun 2017 yazÄ±nda yapÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi.

Adada Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in yapÄ±lan mÃ¼zakerelerde Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda yaklaÅŸÄ±k 100 noktanÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼p ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor. Ä°ki taraf arasÄ±nda en tartÄ±ÅŸmalÄ± noktalar egemenlik ve gÃ¼venlik konularÄ±.

Rum ve TÃ¼rk yÃ¶netimleri Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere ocak ayÄ±nda da devam edecek. Ä°ki tarafÄ±n liderleri geÃ§en ay Ä°sviÃ§re'de yapÄ±lan mÃ¼zakerelerin sonuÃ§ alÄ±namadan sona ermesinin ardÄ±ndan 9-10 Ocak tarihlerinde Cenevre'de yeniden bir araya gelme kararÄ± aldÄ±. 12 Ocak'ta ise garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Yunanistan ve Ä°ngiltere'nin katÄ±lÄ±mÄ±yla bin konferans dÃ¼zenlenmesi planlÄ±yor.

Kuzey KÄ±brÄ±s lideri Mustafa AkÄ±ncÄ± Ã¼Ã§ Ã¼lke ile yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã¶ncesinde Rum lider Nikos Anastasiades ile ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacaklarÄ±nÄ± belirtti.

2004 yÄ±lÄ±nda BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan'Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi birleÅŸme planÄ± referanduma sunulmuÅŸ, TÃ¼rk kesimi planÄ± onaylamasÄ±na raÄŸmen Rum tarafÄ±nda reddedildiÄŸi iÃ§in yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girememiÅŸti.